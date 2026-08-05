Entra en vigor en Nueva York la ley que permite la muerte asistida a pacientes terminales
Publicado el05/08/2026 a las 15:10
Nueva York comenzó a aplicar este miércoles la Ley de Asistencia Médica para Morir, una norma que permite a personas con enfermedades terminales solicitar medicación para poner fin a su vida cuando los médicos estimen que les quedan menos de seis meses de vida, según informó EFE.
• Por qué importa: La entrada en vigor de la ley convierte a Nueva York en una de las 13 jurisdicciones de Estados Unidos que permiten la muerte asistida y establece un marco con múltiples controles para evitar abusos.
Muerte asistida en Nueva York ya es legal
New York’s medical aid-in-dying law takes effect statewide https://t.co/ivjyVhj1lA pic.twitter.com/oGRZaeepvQ
— Eyewitness News (@ABC7NY) August 5, 2026
La legislación fue aprobada por la Legislatura estatal en junio de 2025 y, tras varios meses de análisis, fue promulgada en febrero de este año por la gobernadora Kathy Hochul, quien inicialmente expresó dudas debido a sus convicciones religiosas como católica.
La norma establece que solo podrán acceder al procedimiento pacientes con enfermedades terminales cuya expectativa de vida sea inferior a seis meses.
• Lo que cambia: Los pacientes que cumplan los requisitos podrán solicitar legalmente la medicación para poner fin a su vida bajo supervisión médica.
• El límite: La ley prohíbe que cualquier persona sea obligada o presionada para elegir esta opción.
La legislación incorpora salvaguardas para proteger a los pacientes
A New York law took effect Wednesday allowing terminally ill patients to request medication to end their lives on their own terms, marking the 14th district in the country to implement such a policy. @NinaPullano https://t.co/4dl2LZDzeL
— Courthouse News (@CourthouseNews) August 5, 2026
El texto incluye varias medidas destinadas a garantizar que la decisión sea voluntaria y que el paciente tenga plena capacidad para tomarla.
Entre ellas figura un período de espera obligatorio de cinco días entre la firma de la solicitud y la administración de la medicación. Además, la petición debe quedar registrada mediante una grabación de audio o video.
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La ley también exige una evaluación de la capacidad mental del paciente por parte de un psicólogo o psiquiatra antes de continuar con el proceso.
• El dato: La evaluación médica y psicológica busca confirmar que la decisión sea libre e informada.
• La protección: La solicitud debe quedar documentada mediante una grabación audiovisual.
También limita quién puede participar en el proceso
La legislación impide que cualquier persona que pueda obtener un beneficio económico tras la muerte del paciente actúe como testigo de la solicitud o como intérprete durante el procedimiento.
Asimismo, permite que los proveedores de cuidados paliativos domiciliarios con orientación religiosa decidan no ofrecer este servicio si consideran que contradice sus principios.
• A quién afecta: Las instituciones religiosas pueden optar por no participar en estos procedimientos.
• La restricción: Personas con intereses económicos relacionados con la herencia del paciente no podrán intervenir como testigos.
Nueva York se suma a otros estados con leyes similares
Según recordó EFE, Oregón fue el primer estado del país en poner en marcha una legislación de este tipo en 1997.
Posteriormente aprobaron normas similares Washington, Vermont, California, Colorado, Hawái, Nueva Jersey, Maine, Nuevo México, Montana, el Distrito de Columbia, Delaware y ahora Nueva York.
Con la entrada en vigor de esta ley, Nueva York amplía el grupo de jurisdicciones estadounidenses que permiten la muerte asistida bajo condiciones específicas y con requisitos establecidos por la legislación estatal.
• Qué sigue: La aplicación de la norma dependerá del cumplimiento de todos los requisitos médicos y legales previstos para cada solicitud.