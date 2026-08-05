Entra en vigor en Nueva York la ley que permite la muerte asistida a pacientes terminales

Nueva York comenzó a aplicar este miércoles la Ley de Asistencia Médica para Morir, una norma que permite a personas con enfermedades terminales solicitar medicación para poner fin a su vida cuando los médicos estimen que les quedan menos de seis meses de vida, según informó EFE.

• Por qué importa: La entrada en vigor de la ley convierte a Nueva York en una de las 13 jurisdicciones de Estados Unidos que permiten la muerte asistida y establece un marco con múltiples controles para evitar abusos.

Muerte asistida en Nueva York ya es legal

New York’s medical aid-in-dying law takes effect statewide https://t.co/ivjyVhj1lA pic.twitter.com/oGRZaeepvQ — Eyewitness News (@ABC7NY) August 5, 2026

La legislación fue aprobada por la Legislatura estatal en junio de 2025 y, tras varios meses de análisis, fue promulgada en febrero de este año por la gobernadora Kathy Hochul, quien inicialmente expresó dudas debido a sus convicciones religiosas como católica.

La norma establece que solo podrán acceder al procedimiento pacientes con enfermedades terminales cuya expectativa de vida sea inferior a seis meses.