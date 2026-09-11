DeSantis se rebela contra Trump y rechaza sus cheques de $5,000

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se mostró en contra de la propuesta del presidente Donald Trump de entregar cheques de $5,000 a los ciudadanos adultos si los republicanos conservan el control de la Cámara de Representantes y el Senado después de las elecciones de medio término.

Trump presentó la propuesta durante la Convención Republicana de mitad de mandato celebrada en Dallas, Texas, donde bautizó el posible pago como el “dividendo Trump”.

“Esta es mi promesa: si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, ambos… debido a nuestra tremenda fortaleza y éxito económico, emitiré un dividendo de $5,000 a cada ciudadano adulto en Estados Unidos”, expresó el mandatario.

La única condición mencionada por Trump es que el dinero tendría que gastarse dentro de Estados Unidos.

DeSantis advierte sobre la inflación

La propuesta, sin embargo, no cuenta con el respaldo de todos los republicanos.

DeSantis cuestionó la conveniencia de inyectar más de un billón de dólares en la economía y advirtió que una medida de esa magnitud podría aumentar tanto la deuda federal como la inflación.

El gobernador de Florida sostuvo que el Congreso debería concentrarse en controlar el gasto público y tomar decisiones fiscales de largo plazo, en lugar de recurrir a medidas que, según su criterio, podrían generar beneficios políticos inmediatos pero mayores problemas económicos posteriormente.

¿Cuánto costarían los cheques de Trump?