DeSantis se rebela contra Trump y rechaza sus cheques de $5,000
Publicado el11/09/2026 a las 04:25
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se mostró en contra de la propuesta del presidente Donald Trump de entregar cheques de $5,000 a los ciudadanos adultos si los republicanos conservan el control de la Cámara de Representantes y el Senado después de las elecciones de medio término.
Trump presentó la propuesta durante la Convención Republicana de mitad de mandato celebrada en Dallas, Texas, donde bautizó el posible pago como el “dividendo Trump”.
“Esta es mi promesa: si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, ambos… debido a nuestra tremenda fortaleza y éxito económico, emitiré un dividendo de $5,000 a cada ciudadano adulto en Estados Unidos”, expresó el mandatario.
La única condición mencionada por Trump es que el dinero tendría que gastarse dentro de Estados Unidos.
DeSantis advierte sobre la inflación
La propuesta, sin embargo, no cuenta con el respaldo de todos los republicanos.
DeSantis cuestionó la conveniencia de inyectar más de un billón de dólares en la economía y advirtió que una medida de esa magnitud podría aumentar tanto la deuda federal como la inflación.
El gobernador de Florida sostuvo que el Congreso debería concentrarse en controlar el gasto público y tomar decisiones fiscales de largo plazo, en lugar de recurrir a medidas que, según su criterio, podrían generar beneficios políticos inmediatos pero mayores problemas económicos posteriormente.
¿Cuánto costarían los cheques de Trump?
Entregar $5,000 a cada adulto estadounidense supondría un desembolso estimado de aproximadamente $1.3 billones.
Trump no explicó inicialmente todos los detalles sobre cómo se financiaría el programa. La propuesta también necesitaría la aprobación del Congreso antes de que el gobierno pudiera comenzar a distribuir los pagos.
El mandatario ha relacionado la posibilidad de entregar el dinero con la fortaleza económica del país y los ingresos generados por sus políticas comerciales.
Los cheques se convierten en tema electoral
La propuesta surge a pocas semanas de unas elecciones de medio término cruciales para el futuro de la administración Trump.
El presidente necesita que los republicanos mantengan el control de ambas cámaras del Congreso para continuar impulsando su agenda durante la segunda mitad de su mandato.
Sin embargo, el costo de vida, la inflación y la situación económica se encuentran entre los principales desafíos políticos para los republicanos de cara a las elecciones.
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La promesa de los $5,000 ahora abre otro debate dentro del propio partido: mientras Trump presenta el denominado “dividendo” como una forma de compartir con los estadounidenses los beneficios económicos del país, figuras republicanas como DeSantis advierten que el costo podría terminar siendo mucho mayor para los contribuyentes.