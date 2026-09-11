Cheque de $5,000 sacude las elecciones: demócratas acusan a Trump de “soborno”
Publicado el11/09/2026 a las 07:34
La promesa está condicionada a que los republicanos conserven el Congreso el 3 de noviembre.
El plan costaría alrededor de $1.2 billones y necesitaría acción legislativa.
Donald Trump prometió un cheque de $5,000 a cada adulto estadounidense elegible si los republicanos mantienen la Cámara y el Senado, colocando el llamado “Dividendo Trump” en el centro de la campaña electoral.
FactCheck.org confirmó que el presidente hizo la promesa durante la convención republicana en Dallas.
Por qué es importante: Los demócratas califican la propuesta de “soborno”, mientras aliados de Trump la defienden como un beneficio económico financiado con ingresos de los aranceles.
Schumer acusa a Trump de intentar “sobornar” a los votantes
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El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, acusó a Trump de intentar “sobornar al pueblo estadounidense por sus votos”, según The Center Square.
El senador Alex Padilla también cuestionó la propuesta y sostuvo que los impuestos “no son un fondo de campaña” y que sobornar a ciudadanos por su voto es ilegal.
- La diferencia: “Soborno” es una acusación política de los demócratas, no una conclusión judicial sobre la propuesta.
La legislación federal prohíbe ofrecer dinero a cambio de votos.
Sin embargo, expertos electorales consultados por The New York Times dijeron a FactCheck.org que una promesa general de política económica podría estar protegida como discurso político.
Los $5,000 abren otra disputa: ¿quién pagaría?
Trump sugirió que los ingresos procedentes de sus aranceles permitirían financiar los pagos, aunque no presentó durante su discurso un mecanismo detallado para ejecutarlos.
FactCheck.org calcula que existen alrededor de 245 millones de ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años, por lo que entregar $5,000 a cada uno costaría aproximadamente $1.2 billones.
- El costo: The Center Square cita una estimación cercana a $1.3 billones del Committee for a Responsible Federal Budget.
El senador republicano Bernie Moreno anunció que preparará un proyecto para aprobar el “Dividendo Trump” inmediatamente después de las elecciones si el GOP conserva el Congreso.
Pero la propuesta también enfrenta críticas dentro del campo conservador.
The Hill reportó que el republicano Chip Roy cuestionó el gasto, mientras el exrepresentante Bob Good la describió como un esquema para comprar votos.
El costo de vida convierte el cheque en arma electoral
La promesa llega cuando la economía y los precios ocupan un lugar central en la campaña. The Center Square reportó que 58% de los votantes desaprueba la gestión económica de Trump.
Katherine Clark, dirigente demócrata de la Cámara, presentó el anuncio como un intento del presidente de recuperar apoyo frente al descontento económico.
- El contexto: Los precios al consumidor aumentaron 3.4% interanual hasta julio, mientras los costos de energía subieron 14.7% y la gasolina 24.6%, según datos del BLS citados por FactCheck.org.
El vicepresidente JD Vance defendió la propuesta como un “dividendo para los trabajadores estadounidenses” que sería financiado con ingresos arancelarios.
La promesa, sin embargo, todavía no representa un pago aprobado ni garantiza que los estadounidenses recibirán $5,000. FactCheck.org señala que probablemente necesitaría aprobación del Congreso y que propuestas anteriores de cheques planteadas por Trump no llegaron a materializarse.
- Qué sigue: Las elecciones son el 3 de noviembre. Si los republicanos mantienen el Congreso, Moreno asegura que buscará llevar el plan al proceso legislativo.
La polémica deja una pregunta central de cara al 3 de noviembre: si el llamado “Trump Dividend” avanzará como una propuesta económica concreta o quedará como una promesa de campaña.
Por ahora, los $5,000 no están aprobados ni garantizados, mientras demócratas y republicanos convierten la iniciativa en otro frente de la disputa por el control del Congreso.
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FUENTE: The Hill / The Center Square / FatCheck.org