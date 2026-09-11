Cheque de $5,000 sacude las elecciones: demócratas acusan a Trump de “soborno”

La promesa está condicionada a que los republicanos conserven el Congreso el 3 de noviembre.

El plan costaría alrededor de $1.2 billones y necesitaría acción legislativa.

Donald Trump prometió un cheque de $5,000 a cada adulto estadounidense elegible si los republicanos mantienen la Cámara y el Senado, colocando el llamado “Dividendo Trump” en el centro de la campaña electoral.

FactCheck.org confirmó que el presidente hizo la promesa durante la convención republicana en Dallas.

Por qué es importante: Los demócratas califican la propuesta de “soborno”, mientras aliados de Trump la defienden como un beneficio económico financiado con ingresos de los aranceles.

Schumer acusa a Trump de intentar “sobornar” a los votantes

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El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, acusó a Trump de intentar “sobornar al pueblo estadounidense por sus votos”, según The Center Square.

El senador Alex Padilla también cuestionó la propuesta y sostuvo que los impuestos “no son un fondo de campaña” y que sobornar a ciudadanos por su voto es ilegal.

La diferencia: “Soborno” es una acusación política de los demócratas, no una conclusión judicial sobre la propuesta.

La legislación federal prohíbe ofrecer dinero a cambio de votos.

Sin embargo, expertos electorales consultados por The New York Times dijeron a FactCheck.org que una promesa general de política económica podría estar protegida como discurso político.