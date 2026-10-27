Encuestas favorecen a los demócratas a una semana de las elecciones en Estados Unidos

Demócratas lideran preferencias para la Cámara.

Siete estados concentran la disputa senatorial.

Trump registra un 32 % de aprobación

Las encuestas de las elecciones en Estados Unidos dibujan un escenario favorable para los demócratas a una semana de los comicios del 3 de noviembre. Según EFE, la oposición tiene posibilidades de recuperar ambas cámaras del Congreso, aunque la disputa por el Senado permanece más ajustada.

Un análisis de Decision Desk, basado en promedios de encuestas, asigna a los demócratas un 79 % de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes y un 57 % de recuperar el Senado.

Las estimaciones aumentaron dos puntos y un punto, respectivamente, frente a la semana anterior. Son probabilidades de victoria calculadas por el portal, no porcentajes de intención de voto ni resultados definitivos.

Encuestas favorecen a demócratas: Los demócratas aventajan en la Cámara Baja

Los estadounidenses renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes para un mandato de dos años. Actualmente, los republicanos tienen 219 asientos y los demócratas 214.

La oposición necesita una ganancia neta de tres escaños para alcanzar los 218 necesarios para la mayoría. El promedio de RealClearPolitics le otorga un 51,1 % de intención de voto, frente al 42,8 % republicano.

Además, Cook Political Report revisó sus pronósticos en 19 distritos a favor de los demócratas. Según EFE, sus proyecciones sitúan a la oposición con unos 220 escaños prácticamente asegurados.

Los republicanos enfrentan dificultades en estados del Medio Oeste que respaldaron a Trump en 2024, donde ha aumentado el descontento por la economía, la gasolina y la guerra de Irán.