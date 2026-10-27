Encuestas favorecen a los demócratas a una semana de las elecciones en Estados Unidos
Publicado el 27/10/2026 a las 14:32
- Demócratas lideran preferencias para la Cámara.
- Siete estados concentran la disputa senatorial.
- Trump registra un 32 % de aprobación
Las encuestas de las elecciones en Estados Unidos dibujan un escenario favorable para los demócratas a una semana de los comicios del 3 de noviembre. Según EFE, la oposición tiene posibilidades de recuperar ambas cámaras del Congreso, aunque la disputa por el Senado permanece más ajustada.
Un análisis de Decision Desk, basado en promedios de encuestas, asigna a los demócratas un 79 % de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes y un 57 % de recuperar el Senado.
Las estimaciones aumentaron dos puntos y un punto, respectivamente, frente a la semana anterior. Son probabilidades de victoria calculadas por el portal, no porcentajes de intención de voto ni resultados definitivos.
Encuestas favorecen a demócratas: Los demócratas aventajan en la Cámara Baja
Los estadounidenses renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes para un mandato de dos años. Actualmente, los republicanos tienen 219 asientos y los demócratas 214.
La oposición necesita una ganancia neta de tres escaños para alcanzar los 218 necesarios para la mayoría. El promedio de RealClearPolitics le otorga un 51,1 % de intención de voto, frente al 42,8 % republicano.
Además, Cook Political Report revisó sus pronósticos en 19 distritos a favor de los demócratas. Según EFE, sus proyecciones sitúan a la oposición con unos 220 escaños prácticamente asegurados.
Los republicanos enfrentan dificultades en estados del Medio Oeste que respaldaron a Trump en 2024, donde ha aumentado el descontento por la economía, la gasolina y la guerra de Irán.
Texas destaca en una disputa senatorial reñida
En el Senado se renovarán 35 de los 100 escaños. Los republicanos cuentan con 53 senadores frente a los 47 del bloque demócrata.
Para obtener la mayoría, los demócratas necesitan conservar sus asientos y arrebatar cuatro a sus adversarios. Las encuestas muestran contiendas ajustadas en Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Míchigan, Ohio y Texas.
Todos esos escaños están actualmente en manos republicanas, excepto el de Míchigan. Entre las competencias del Senado figura la confirmación de los jueces del Tribunal Supremo.
En Texas, el demócrata James Talarico aventaja por 1,8 puntos a Ken Paxton, según RealClearPolitics. En Míchigan, Abdul El-Sayed supera por 2,5 puntos a Mike Rogers.
En Maine, el demócrata Troy Jackson mantiene una ventaja de 1,2 puntos sobre la senadora republicana Susan Collins. Los márgenes reflejan competencias abiertas, no victorias confirmadas.
Encuestas favorecen a demócratas: También se elegirán 36 gobernadores
Los demócratas parten como favoritos en 20 de las 36 elecciones a gobernador. De cumplirse esas previsiones, podrían recuperar la mayoría de las gobernaciones por primera vez desde 2010.
Xavier Becerra encabeza las preferencias en California y Kathy Hochul en Nueva York. Los republicanos Greg Abbott y Byron Donalds lideran en Texas y Florida, respectivamente.
Georgia, Nevada y Wisconsin mantienen competencias reñidas. Ohio pasó a un escenario favorable para los demócratas, mientras Cook considera favorito a Jonathan Kreiss-Tomkins en Alaska.
Trump intensifica la campaña con baja aprobación
Trump prepara actos en Texas, Ohio, Carolina del Sur, Florida, Kansas e Iowa para movilizar a sus bases del movimiento MAGA.
Una encuesta de Reuters e Ipsos publicada el lunes sitúa su aprobación en 32 %, un ligero repunte respecto al 31 % de la semana anterior. La elección se perfila como un referéndum sobre su gestión.