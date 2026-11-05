Trump evita respaldar candidatura de Vance

Republicanos cuestionan guerra y altos precios

Marco Rubio aparece entre posibles aspirantes.

Trump candidatura JD Vance. Trump siembra dudas sobre el futuro presidencial de JD Vance. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó confirmar si su vicepresidente, JD Vance, buscará la candidatura republicana para las elecciones presidenciales de 2028, después de la contundente derrota de su partido en los comicios legislativos.

"Veremos qué pasa. No sabemos quién se presentará. Hay mucha gente. Tal vez nadie lo haga. Tal vez él no se presente, no lo sé", declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca, según informó la agencia EFE.

Las declaraciones llegan después de que los demócratas arrebataran a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso, un resultado que ha intensificado las discusiones sobre el futuro político del partido.

Aunque Vance había expresado su confianza en recibir el respaldo presidencial si decidía competir, Trump aseguró anteriormente que ambos no habían conversado sobre esa posibilidad.

Trump candidatura JD Vance: Republicanos reconocen el impacto del costo de vida

[caption id="attachment_1699815" align="alignnone" width="1200"]JD Vance atribuyó la derrota republicana a la guerra con Irán, mientras crecen las críticas por el elevado costo de vida en Estados Unidos. Foto: EFE.[/caption]

La derrota provocó fuertes cuestionamientos dentro del Partido Republicano, donde varios dirigentes consideran que la economía y la guerra con Irán influyeron decisivamente en el resultado electoral.

El senador por Texas Ted Cruz describió los comicios como "un repudio al nivel del Watergate", en referencia al escándalo político que terminó con la renuncia de Richard Nixon.

"Los alimentos son demasiado caros, la gasolina es demasiado cara, el diésel es demasiado caro, los seguros son demasiado caros, la vida es demasiado cara", afirmó Cruz durante un pódcast.

El legislador pidió impulsar políticas económicas capaces de producir resultados concretos para las familias estadounidenses, después de que los demócratas lograran una histórica victoria senatorial en Texas.