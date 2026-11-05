Trump pone en duda candidatura de JD Vance para 2028 tras derrota republicana
Publicado el 05/11/2026 a las 17:24
- Trump evita respaldar candidatura de Vance
- Republicanos cuestionan guerra y altos precios
- Marco Rubio aparece entre posibles aspirantes.
Trump candidatura JD Vance. Trump siembra dudas sobre el futuro presidencial de JD Vance. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó confirmar si su vicepresidente, JD Vance, buscará la candidatura republicana para las elecciones presidenciales de 2028, después de la contundente derrota de su partido en los comicios legislativos.
"Veremos qué pasa. No sabemos quién se presentará. Hay mucha gente. Tal vez nadie lo haga. Tal vez él no se presente, no lo sé", declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca, según informó la agencia EFE.
Las declaraciones llegan después de que los demócratas arrebataran a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso, un resultado que ha intensificado las discusiones sobre el futuro político del partido.
Aunque Vance había expresado su confianza en recibir el respaldo presidencial si decidía competir, Trump aseguró anteriormente que ambos no habían conversado sobre esa posibilidad.
Trump candidatura JD Vance: Republicanos reconocen el impacto del costo de vida[caption id="attachment_1699815" align="alignnone" width="1200"] JD Vance atribuyó la derrota republicana a la guerra con Irán, mientras crecen las críticas por el elevado costo de vida en Estados Unidos. Foto: EFE.[/caption]
La derrota provocó fuertes cuestionamientos dentro del Partido Republicano, donde varios dirigentes consideran que la economía y la guerra con Irán influyeron decisivamente en el resultado electoral.
El senador por Texas Ted Cruz describió los comicios como "un repudio al nivel del Watergate", en referencia al escándalo político que terminó con la renuncia de Richard Nixon.
"Los alimentos son demasiado caros, la gasolina es demasiado cara, el diésel es demasiado caro, los seguros son demasiado caros, la vida es demasiado cara", afirmó Cruz durante un pódcast.
El legislador pidió impulsar políticas económicas capaces de producir resultados concretos para las familias estadounidenses, después de que los demócratas lograran una histórica victoria senatorial en Texas.
JD Vance responsabiliza a la guerra con Irán
El vicepresidente también ofreció su interpretación de la derrota republicana y señaló directamente al conflicto militar con Irán como uno de los factores determinantes.
"La razón por la que perdimos es la guerra", escribió Vance en X, citando datos internos que apuntan a un cambio de preferencia entre antiguos votantes de Trump.
Su postura reavivó las diferencias entre los sectores republicanos contrarios al intervencionismo exterior y quienes defienden una política internacional más agresiva.
El ex portavoz presidencial Ari Fleischer cuestionó esa interpretación y sostuvo que el problema fue no haber conseguido una victoria definitiva sobre Irán.
Trump reconoció el desgaste electoral provocado por el conflicto, aunque defendió su decisión de lanzar la ofensiva militar.
Pete Hegseth también enfrenta cuestionamientos
La crisis republicana ha puesto bajo escrutinio al secretario de Defensa, Pete Hegseth, uno de los principales defensores de la guerra con Irán.
Pese a las versiones sobre posibles cambios en el Pentágono, Trump descartó públicamente su salida durante una entrevista con ABC News.
"Tengo toda la intención de mantenerlo", aseguró el mandatario.
Mientras tanto, el congresista republicano Thomas Massie pidió retomar una iniciativa para impulsar su destitución antes de que la nueva mayoría demócrata asuma funciones en enero.
Marco Rubio aparece en la carrera presidencial de 2028
La derrota también abrió interrogantes sobre quién encabezará al Partido Republicano cuando Trump concluya su segundo mandato.
Además de Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, figura entre los posibles aspirantes a la nominación presidencial.
Según The Independent, Rubio estaría considerando abandonar su cargo para tomar distancia de Trump antes de una eventual candidatura, aunque el Departamento de Estado rechazó esa información.
El expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich afirmó que las primarias republicanas están "completamente abiertas", reflejando la incertidumbre sobre la sucesión presidencial.