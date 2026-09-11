EE.UU. plantea cambios al Censo que podrían excluir a millones de inmigrantes

El gobierno de Estados Unidos propuso cambios significativos en la manera en que se realizaría el próximo Censo nacional, incluyendo la posibilidad de excluir del conteo a millones de inmigrantes que no tengan un estatus migratorio permanente.

Los cambios anunciados contemplan dejar fuera del conteo utilizado para distribuir los escaños en el Congreso a inmigrantes indocumentados, solicitantes de asilo y otras personas sin residencia permanente.

La propuesta también plantea eliminar del cuestionario determinadas preguntas demográficas, entre ellas las relacionadas con raza y etnicidad.

¿Quiénes podrían quedar fuera del Censo?

En una publicación en el Registro Federal, la Oficina del Censo argumentó que los inmigrantes que se encuentran irregularmente en Estados Unidos no deberían formar parte del conteo utilizado para determinar la distribución de escaños.

Según la agencia, estas personas no tendrían un vínculo suficiente con Estados Unidos para ser consideradas residentes habituales a efectos de ese cálculo.

La Oficina del Censo también sostuvo que el cuestionario debería ser «imparcial en cuanto al color» y cuestionó la inclusión de preguntas relacionadas con características personales como la raza.

Además, se estaría considerando eliminar preguntas relacionadas con personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTQ+.

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