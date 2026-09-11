EE.UU. plantea cambios al Censo que podrían excluir a millones de inmigrantes
Publicado el11/09/2026 a las 05:17
El gobierno de Estados Unidos propuso cambios significativos en la manera en que se realizaría el próximo Censo nacional, incluyendo la posibilidad de excluir del conteo a millones de inmigrantes que no tengan un estatus migratorio permanente.
Los cambios anunciados contemplan dejar fuera del conteo utilizado para distribuir los escaños en el Congreso a inmigrantes indocumentados, solicitantes de asilo y otras personas sin residencia permanente.
La propuesta también plantea eliminar del cuestionario determinadas preguntas demográficas, entre ellas las relacionadas con raza y etnicidad.
¿Quiénes podrían quedar fuera del Censo?
En una publicación en el Registro Federal, la Oficina del Censo argumentó que los inmigrantes que se encuentran irregularmente en Estados Unidos no deberían formar parte del conteo utilizado para determinar la distribución de escaños.
Según la agencia, estas personas no tendrían un vínculo suficiente con Estados Unidos para ser consideradas residentes habituales a efectos de ese cálculo.
La Oficina del Censo también sostuvo que el cuestionario debería ser «imparcial en cuanto al color» y cuestionó la inclusión de preguntas relacionadas con características personales como la raza.
Además, se estaría considerando eliminar preguntas relacionadas con personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTQ+.
¿Por qué podría cambiar el mapa político?
El Censo de Estados Unidos se realiza cada 10 años y sus resultados tienen consecuencias que van mucho más allá de conocer cuántas personas viven en el país.
Las cifras son utilizadas para determinar cuántos representantes obtiene cada estado en la Cámara de Representantes.
Ese reparto también influye directamente en el Colegio Electoral utilizado para elegir al presidente de Estados Unidos.
Por esa razón, excluir a determinados grupos del conteo podría modificar el peso político de algunos estados y comunidades.
«Si piensas en todas las formas en que se usan los datos del censo», no contar a todas las personas que viven en el país representa una amenaza para la precisión de la información, advirtió Beth Jarosz, vicepresidenta de la Asociación de Usuarios de Datos Públicos.
Según Jarosz, si determinadas personas no son contabilizadas o son contadas en un lugar incorrecto, su representación política puede terminar diluyéndose.
Los inmigrantes han sido contabilizados históricamente
Tradicionalmente, el Censo decenal ha buscado contar a las personas que residen en Estados Unidos independientemente de su ciudadanía.
La información relacionada específicamente con ciudadanía también puede recopilarse mediante la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense.
La discusión recuerda los intentos anteriores del presidente Donald Trump de modificar la manera en que se contabiliza a la población inmigrante y de incorporar una pregunta sobre ciudadanía al Censo de 2030.
Los recursos federales también podrían verse afectados
Las consecuencias no serían exclusivamente políticas.
Los datos del Censo son utilizados para orientar la distribución de recursos y para que gobiernos y organizaciones conozcan las necesidades de las comunidades.
Un conteo incompleto de inmigrantes podría afectar la planificación ante emergencias sanitarias, desastres naturales y otras situaciones que requieren conocer con precisión cuántas personas viven en determinada zona.
«Si no tienes un conteo de todos los que están allí, no vas a tener los recursos que necesitas. Y eso pone a todos en riesgo», señaló Jarosz.
También podrían desaparecer preguntas sobre raza y etnicidad
Las preguntas relacionadas con raza tienen una larga historia dentro del Censo estadounidense y aparecen en sus formularios desde 1790.
Desde el año 2000, además, las personas pueden identificarse con más de una raza.
Para 2020, unos 33.8 millones de personas en Estados Unidos se identificaron como pertenecientes a más de una raza, según los datos citados en el texto.
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Esta información es utilizada por investigadores y organizaciones para estudiar asuntos como discriminación, criminalidad, desigualdad económica y diferencias en el acceso a servicios.
Manjusha Kulkarni, cofundadora de Stop AAPI Hate y directora ejecutiva de AAPI Equity Alliance, advirtió que eliminar estos datos podría dificultar el trabajo de legisladores, proveedores de salud, autoridades de seguridad pública y organizaciones comunitarias.
El Censo de 2030 podría cambiar considerablemente
De concretarse las modificaciones, el Censo de 2030 podría realizarse bajo criterios muy diferentes a los utilizados históricamente en Estados Unidos.
Sin embargo, por ahora se trata de cambios propuestos y su implementación podría enfrentar cuestionamientos y disputas antes de entrar en vigor.
Para Jarosz, eliminar información fundamental del Censo sería comparable a «intentar aterrizar un avión» en medio de una espesa niebla sin poder utilizar correctamente los instrumentos necesarios para orientarse.