Corte Suprema frena mapa republicano de Misuri y Trump pierde una pieza para retener la Cámara

El estado casi seguramente tendrá que volver al mapa que ofrece seis distritos potencialmente favorables al GOP, en lugar de los siete que buscaban los republicanos.

La Corte Suprema de EE.UU. volvió a frenar este jueves el intento de Misuri de utilizar un mapa congresual diseñado para aumentar las posibilidades republicanas en las elecciones de mitad de mandato.

Por qué importa: Aunque la disputa afecta principalmente a un escaño, cada distrito puede resultar decisivo en la batalla nacional por controlar la Cámara de Representantes.

Supremo bloquea mapa electoral republicano de Misuri

POLÍTICA | 📌 La Corte Suprema rechaza nuevamente el intento de usar el mapa electoral republicano en Missouri https://t.co/6wlzSRITTi — VOZ (@VozMediaUSA) September 11, 2026

La Corte Suprema rechazó la petición que habría permitido mantener el nuevo mapa. La orden llegó rápidamente, sin explicación y sin votos disidentes registrados.

El resultado significa que Misuri casi seguramente deberá utilizar el mapa anterior, donde los republicanos podían competir favorablemente en seis distritos, en vez de siete.

La diferencia: El mapa cuestionado buscaba transformar un distrito actualmente demócrata y ampliar las posibilidades del GOP de ganar otro asiento en Washington.

La decisión representa una derrota poco habitual para los republicanos en una disputa electoral ante una Corte Suprema con mayoría conservadora de 6-3.

También supone un obstáculo para la estrategia respaldada por el presidente Donald Trump de buscar ventajas mediante nuevos mapas congresuales antes de las elecciones.