Corte Suprema frena mapa republicano de Misuri y Trump pierde una pieza para retener la Cámara
Publicado el11/09/2026 a las 15:30
El estado casi seguramente tendrá que volver al mapa que ofrece seis distritos potencialmente favorables al GOP, en lugar de los siete que buscaban los republicanos.
La Corte Suprema de EE.UU. volvió a frenar este jueves el intento de Misuri de utilizar un mapa congresual diseñado para aumentar las posibilidades republicanas en las elecciones de mitad de mandato.
Por qué importa: Aunque la disputa afecta principalmente a un escaño, cada distrito puede resultar decisivo en la batalla nacional por controlar la Cámara de Representantes.
Supremo bloquea mapa electoral republicano de Misuri
POLÍTICA | 📌 La Corte Suprema rechaza nuevamente el intento de usar el mapa electoral republicano en Missouri https://t.co/6wlzSRITTi
— VOZ (@VozMediaUSA) September 11, 2026
La Corte Suprema rechazó la petición que habría permitido mantener el nuevo mapa. La orden llegó rápidamente, sin explicación y sin votos disidentes registrados.
El resultado significa que Misuri casi seguramente deberá utilizar el mapa anterior, donde los republicanos podían competir favorablemente en seis distritos, en vez de siete.
La diferencia: El mapa cuestionado buscaba transformar un distrito actualmente demócrata y ampliar las posibilidades del GOP de ganar otro asiento en Washington.
La decisión representa una derrota poco habitual para los republicanos en una disputa electoral ante una Corte Suprema con mayoría conservadora de 6-3.
También supone un obstáculo para la estrategia respaldada por el presidente Donald Trump de buscar ventajas mediante nuevos mapas congresuales antes de las elecciones.
El distrito de Emanuel Cleaver estaba en la mira
El principal objetivo del nuevo mapa era el 5.º Distrito, representado por el demócrata Emanuel Cleaver.
El rediseño dividía parte de su base electoral en Kansas City y extendía el distrito hacia áreas rurales del estado con mayor tendencia republicana.
People Not Politicians Missouri impulsó una campaña para que los votantes pudieran decidir mediante referendo si aceptaban el nuevo mapa aprobado por la legislatura estatal.
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En números: Más de 305,000 votantes de Misuri —republicanos, demócratas e independientes— respaldaron el esfuerzo para bloquear el mapa, según el grupo.
La Corte Suprema de Misuri respaldó la posibilidad de celebrar ese referendo, lo que en la práctica obligaba al estado a regresar al mapa anterior.
La disputa se complicó cuando un juez federal emitió posteriormente una orden temporal que permitió recuperar el mapa favorable al GOP, provocando nuevas apelaciones.
El Gobierno de Trump pidió mantener el nuevo mapa
Horas antes de la decisión, el Departamento de Justicia había solicitado a la Corte Suprema que respaldara la posición de los republicanos de Misuri.
El procurador general D. John Sauer argumentó que modificar los distritos después de las primarias podría crear problemas de igualdad entre los votantes.
La disputa: El Gobierno sostuvo que algunos electores habrían votado en primarias por candidatos distintos de quienes terminarían representándolos bajo otro mapa.
La Corte Suprema, sin embargo, resolvió rápidamente a favor de quienes buscaban suspender el nuevo diseño y no explicó públicamente las razones.
Una posible cuestión detrás del conflicto era que buena parte de la controversia dependía de la Constitución y las leyes de Misuri, no del derecho federal.
Un solo escaño puede pesar en la batalla por la Cámara
El impacto de Misuri debe entenderse dentro de una batalla nacional por los mapas electorales antes de las elecciones de mitad de mandato.
Según un análisis de CNN, los republicanos han rediseñado nueve escaños más a su favor que los demócratas en distintos estados.
El límite: Eso no significa que los republicanos tengan asegurados nueve nuevos representantes. Los demócratas consideran competitivos varios de esos distritos.
Algunos incluyen importantes poblaciones latinas que se desplazaron hacia la derecha durante la victoria de Trump en 2024, pero posteriormente han mostrado señales de volver hacia los demócratas.
Por ahora, el revés en Misuri elimina una oportunidad de ampliar mediante el mapa la ventaja republicana. En una Cámara disputada distrito por distrito, incluso un solo escaño puede terminar teniendo consecuencias nacionales.
Fuentes: CNN, Democracy Now.