Talarico acusa a Trump de una “peligrosa cultura de la cancelación” tras veto televisivo

El candidato demócrata al Senado por Texas cuestiona la presión regulatoria después de que Jimmy Kimmel y Stephen Colbert trasladaran sus entrevistas con él a YouTube.

James Talarico acusó a la administración de Donald Trump de ejercer “la forma más peligrosa de cultura de la cancelación”, después de que su entrevista con Jimmy Kimmel quedara fuera de la televisión de ABC.

Por qué importa: La disputa plantea hasta dónde puede llegar la FCC al aplicar reglas electorales sin interferir con las decisiones editoriales de las cadenas.

FCC de Trump pone entrevistas bajo presión

The lone Democrat on the FCC speaks out against her own commission as Jimmy Kimmel moves his interview with James Talarico to YouTube: “We are meddling in content that we should not be meddling in, and it’s a violation of the First Amendment.” pic.twitter.com/143anIqSE8 — Erin Burnett OutFront (@OutFrontCNN) September 11, 2026

Jimmy Kimmel explicó el miércoles que su entrevista prevista con Talarico sería transmitida únicamente por YouTube y no dentro de su programa de ABC.

El presentador atribuyó el cambio a las presiones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), agencia que regula las transmisiones de radio y televisión.

“Ahora que es presidente, su FCC me ha amenazado, ha amenazado nuestro programa, ha amenazado nuestra cadena”, afirmó Kimmel, quien también mencionó a las estaciones locales.

Según el presentador, las presiones alcanzan “simples decisiones editoriales tradicionales”, como la selección de invitados que aparecen en el programa.

La respuesta: La Casa Blanca acusó a Kimmel de estar “actuando” y de promover una “ilusión egocéntrica”.

El cambio: YouTube no está sujeto a estas regulaciones de la FCC porque no utiliza el espectro radioeléctrico público.