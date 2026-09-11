Talarico acusa a Trump de una “peligrosa cultura de la cancelación” tras veto televisivo
Publicado el10/09/2026 a las 19:00
El candidato demócrata al Senado por Texas cuestiona la presión regulatoria después de que Jimmy Kimmel y Stephen Colbert trasladaran sus entrevistas con él a YouTube.
James Talarico acusó a la administración de Donald Trump de ejercer “la forma más peligrosa de cultura de la cancelación”, después de que su entrevista con Jimmy Kimmel quedara fuera de la televisión de ABC.
Por qué importa: La disputa plantea hasta dónde puede llegar la FCC al aplicar reglas electorales sin interferir con las decisiones editoriales de las cadenas.
FCC de Trump pone entrevistas bajo presión
The lone Democrat on the FCC speaks out against her own commission as Jimmy Kimmel moves his interview with James Talarico to YouTube: “We are meddling in content that we should not be meddling in, and it’s a violation of the First Amendment.” pic.twitter.com/143anIqSE8
— Erin Burnett OutFront (@OutFrontCNN) September 11, 2026
Jimmy Kimmel explicó el miércoles que su entrevista prevista con Talarico sería transmitida únicamente por YouTube y no dentro de su programa de ABC.
El presentador atribuyó el cambio a las presiones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), agencia que regula las transmisiones de radio y televisión.
“Ahora que es presidente, su FCC me ha amenazado, ha amenazado nuestro programa, ha amenazado nuestra cadena”, afirmó Kimmel, quien también mencionó a las estaciones locales.
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Según el presentador, las presiones alcanzan “simples decisiones editoriales tradicionales”, como la selección de invitados que aparecen en el programa.
La respuesta: La Casa Blanca acusó a Kimmel de estar “actuando” y de promover una “ilusión egocéntrica”.
El cambio: YouTube no está sujeto a estas regulaciones de la FCC porque no utiliza el espectro radioeléctrico público.
Una vieja regla electoral está detrás de la disputa
James Talarico Blasts ‘Government Censorship’ After ABC Pulls His Jimmy Kimmel Interview Over FCC Concerns: ‘Dangerous Form of Cancel Culture’ https://t.co/sux2Z13tyl
— Variety (@Variety) September 10, 2026
El conflicto gira alrededor de la llamada regla de igualdad de oportunidades, que busca impedir que las estaciones favorezcan electoralmente a un candidato sobre sus rivales.
Si una emisora concede tiempo gratuito a un candidato cualificado, sus contrincantes pueden tener derecho a una oportunidad equivalente bajo determinadas circunstancias.
En este caso, Talarico compite por un escaño al Senado de Texas frente al republicano Ken Paxton.
Sin embargo, las normas contemplan importantes excepciones para determinados contenidos informativos. Durante años, programas de entrevistas también han recibido protección bajo ciertas condiciones.
La disputa: El presidente de la FCC, Brendan Carr, ha cuestionado el alcance de esas exenciones para algunos programas.
El argumento de Carr: sostiene que la agencia está aplicando las obligaciones de las emisoras que utilizan un recurso público limitado.
Colbert enfrentó un problema similar con Talarico
El caso de Kimmel no es el primero. La FCC abrió anteriormente una investigación sobre “The View”, de ABC, después de una aparición de Talarico durante las primarias demócratas.
Stephen Colbert aseguró después que CBS le exigió cumplir las reglas de igualdad de oportunidades para entrevistar al candidato texano.
“Algo que nunca me habían pedido que hiciera para una entrevista en los 21 años que llevo en este trabajo”, afirmó Colbert.
El presentador terminó trasladando también su conversación con Talarico a YouTube, una estrategia que Kimmel decidió repetir esta semana.
El patrón: Dos importantes presentadores nocturnos terminaron llevando entrevistas con Talarico fuera de la televisión tradicional.
Críticos de la FCC denuncian presión política
🚨 BREAKING: Late-night television just got forced off the airwaves. 📺❌
Jimmy Kimmel announces his high-stakes interview with Texas Senate candidate James Talarico will NOT air on ABC due to regulatory threats from the Trump administration’s FCC.
For 20+ years, late-night… pic.twitter.com/jqmnNTlZrN
— DiscussingTrend (@ShubhaMemer) September 10, 2026
Talarico considera que las actuaciones representan una forma de cancelación impulsada desde el Gobierno, mientras críticos de Carr denuncian una utilización política de la FCC.
Anna Gomez, única comisionada demócrata de la agencia, afirmó a CNN que observa “un patrón claramente diseñado” para conseguir que ABC y sus programas favorezcan contenidos aceptables para la administración.
Carr rechaza esa interpretación y defiende la aplicación de las regulaciones existentes sobre las emisoras.
El límite: La controversia no demuestra por sí misma censura gubernamental; enfrenta interpretaciones distintas sobre cómo deben aplicarse las reglas electorales a programas de entretenimiento y entrevistas.
La batalla podría continuar mientras Talarico y Paxton compiten por el Senado. Entretanto, YouTube se ha convertido en la vía para emitir entrevistas que dos grandes cadenas decidieron no llevar a su señal tradicional.