Sununu y Pappas arrasan en New Hampshire: batalla clave por el Senado
Publicado el09/09/2026 a las 06:42
El republicano John Sununu y el demócrata Chris Pappas ganaron ampliamente sus primarias y disputarán un escaño abierto que puede pesar en la lucha nacional por el Senado.
John Sununu y Chris Pappas se impusieron con amplias ventajas en las primarias de New Hampshire y avanzaron al duelo del 3 de noviembre por el escaño que dejará la demócrata Jeanne Shaheen, según EFE y los resultados parciales publicados por NBC News.
Por qué es importante: los republicanos defienden su mayoría en el Senado y los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños, según EFE, por lo que New Hampshire forma parte del mapa competitivo de noviembre.
Sununu y Pappas ganan sus primarias con amplia ventaja
Sununu obtuvo 68.5% de los votos en la primaria republicana, con alrededor del 90.7% del voto esperado contabilizado, según los datos de NBC News proporcionados como referencia.
Su principal rival, el exsenador de Massachusetts Scott Brown, alcanzaba 26.8%, una diferencia de más de 40 puntos porcentuales.
- En números: Sununu sumaba 70,905 votos frente a 27,701 de Brown en los resultados parciales de NBC News.
Pappas también consiguió una victoria contundente entre los demócratas: alcanzaba 65.0%, mientras la candidata progresista Karishma Manzur registraba 32.7%.
El congresista, que representa a New Hampshire desde 2019, contó durante la campaña con el respaldo de Shaheen.
- El dato: Pappas acumulaba 94,045 votos con aproximadamente 92.2% del voto esperado contabilizado.
El retiro de Shaheen abre una oportunidad para republicanos
La decisión de Shaheen de retirarse después de tres mandatos convirtió una banca actualmente demócrata en un escaño abierto y dio al Partido Republicano una oportunidad de intentar cambiarlo de manos.
Sununu llega a la elección general respaldado por el presidente Donald Trump, pese a las diferencias públicas que ambos mantuvieron anteriormente.
- La disputa: Pappas buscará mantener el escaño en manos demócratas, mientras Sununu intentará conseguir una ganancia republicana.
El escenario nacional aumenta la importancia de la carrera. EFE señala que los republicanos cuentan con una mayoría de 53-47, mientras los demócratas necesitan ganar cuatro escaños netos para recuperar el control.
New Hampshire, sin embargo, no parte como una carrera completamente equilibrada.
Cook Political Report mantiene actualmente el escaño abierto en la categoría “Lean Democrat”, que identifica una contienda competitiva donde los demócratas conservan una ventaja.
New Hampshire vuelve a poner a prueba a ambos partidos
El estado representa un desafío particular para los republicanos.
Trump perdió allí frente a Kamala Harris en las presidenciales de 2024, como señala EFE, aunque redujo la diferencia republicana respecto de elecciones anteriores.
New Hampshire también tiene una tradición política competitiva y un peso importante de votantes no afiliados, capaces de participar en las primarias bajo determinadas condiciones estatales.
- Qué está en juego: una victoria de Sununu significaría arrebatar a los demócratas un escaño; una de Pappas permitiría al partido defenderlo pese al retiro de Shaheen.
Cook ya había señalado que la entrada de Sununu hacía más competitiva la oportunidad republicana, aunque mantenía una inclinación demócrata.
El 3 de noviembre llega el duelo Sununu-Pappas
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Superadas las primarias, ambos candidatos entran ahora en una campaña de menos de dos meses para conquistar a los votantes de New Hampshire.
- Qué sigue: Sununu y Pappas se enfrentarán el 3 de noviembre, cuando también estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes.
El resultado se sumará a otras carreras competitivas que determinarán la composición del próximo Senado.
Cook incluye actualmente a New Hampshire entre los escaños competitivos del ciclo electoral de 2026.
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FUENTE: EFE / NBC News / The Cook Political report