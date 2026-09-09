Sununu y Pappas arrasan en New Hampshire: batalla clave por el Senado

El republicano John Sununu y el demócrata Chris Pappas ganaron ampliamente sus primarias y disputarán un escaño abierto que puede pesar en la lucha nacional por el Senado.

John Sununu y Chris Pappas se impusieron con amplias ventajas en las primarias de New Hampshire y avanzaron al duelo del 3 de noviembre por el escaño que dejará la demócrata Jeanne Shaheen, según EFE y los resultados parciales publicados por NBC News.

Por qué es importante: los republicanos defienden su mayoría en el Senado y los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños, según EFE, por lo que New Hampshire forma parte del mapa competitivo de noviembre.

Sununu y Pappas ganan sus primarias con amplia ventaja

Sununu obtuvo 68.5% de los votos en la primaria republicana, con alrededor del 90.7% del voto esperado contabilizado, según los datos de NBC News proporcionados como referencia.

Su principal rival, el exsenador de Massachusetts Scott Brown, alcanzaba 26.8%, una diferencia de más de 40 puntos porcentuales.

En números: Sununu sumaba 70,905 votos frente a 27,701 de Brown en los resultados parciales de NBC News.

Pappas también consiguió una victoria contundente entre los demócratas: alcanzaba 65.0%, mientras la candidata progresista Karishma Manzur registraba 32.7%.

El congresista, que representa a New Hampshire desde 2019, contó durante la campaña con el respaldo de Shaheen.