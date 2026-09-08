La Corte Suprema cambia las reglas de la publicidad política en TV a semanas de las elecciones
Publicado el08/09/2026 a las 14:52
- Corte Suprema sobre publicidad política
- Partidos recuperan tarifas reducidas
- Decisión impacta campaña electoral
La Corte Suprema de Estados Unidos intervino en una disputa que puede abaratar parte de la publicidad política en televisión justo cuando las campañas aceleran el gasto rumbo a las elecciones de noviembre.
El máximo tribunal suspendió el 4 de septiembre una decisión de una corte de apelaciones que había limitado quién podía beneficiarse de las tarifas publicitarias más bajas exigidas a las emisoras durante el período electoral.
En la práctica, la orden permite que partidos políticos y comités conjuntos que compran anuncios en nombre de candidatos puedan acceder nuevamente a esas tarifas durante los 60 días anteriores a una elección general.
La batalla tiene consecuencias económicas y electorales: pagar menos por cada anuncio permite a las organizaciones políticas comprar más espacios televisivos con el mismo presupuesto durante las semanas decisivas de campaña.
Corte Suprema interviene en las tarifas de anuncios políticos
La legislación federal obliga a las emisoras a ofrecer a los candidatos elegibles su tarifa unitaria más baja durante determinados períodos antes de una elección, una protección diseñada para facilitar el acceso a publicidad política.
La disputa surgió por una pregunta clave: si ese beneficio debe limitarse a compras realizadas directamente por candidatos o extenderse a anuncios adquiridos en su nombre por partidos y comités conjuntos de recaudación.
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La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) había interpretado que esas organizaciones también podían recibir las tarifas reducidas, pero cuatro candidatos demócratas cuestionaron esa posición ante los tribunales.
El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito les dio la razón al concluir que la interpretación de la FCC chocaba con el texto legal que concede ese tratamiento tarifario a los candidatos.
Republicanos llevaron la disputa hasta la Corte Suprema
El Comité Nacional Republicano del Congreso y el Comité Nacional Republicano del Senado solicitaron entonces a la Corte Suprema que suspendiera esa decisión mientras continuaba la batalla judicial.
La Corte Suprema accedió, aunque no resolvió definitivamente quién tiene razón sobre el fondo de la controversia ni estableció todavía una interpretación final sobre el alcance de la ley.
Los magistrados señalaron que el Cuarto Circuito probablemente carecía de jurisdicción para intervenir porque la solicitud de revisión presentada por los candidatos todavía permanecía pendiente ante la FCC.
La mayoría también consideró probable que los comités republicanos sufrieran un daño irreparable sin la suspensión, debido a que mayores costos publicitarios podrían limitar su capacidad para llegar a votantes antes de las elecciones.
Qué significa la decisión para las elecciones de noviembre
La orden adquiere especial importancia por su momento: ocurre dentro del período en que las campañas intensifican la compra de publicidad televisiva para persuadir a indecisos y movilizar votantes.
La decisión no significa que todos los anuncios políticos serán más baratos, sino que mantiene temporalmente el acceso de determinadas organizaciones partidistas a las tarifas reducidas cuando compran publicidad electoral vinculada con candidatos.
La orden no detalló cómo votó cada magistrado, aunque la jueza Ketanji Brown Jackson dejó constancia de su desacuerdo con la decisión de suspender el fallo del tribunal inferior.
La comisionada demócrata de la FCC Anna Gomez cuestionó el resultado y advirtió que, combinado con otros cambios recientes sobre financiamiento electoral, podría ampliar considerablemente la influencia económica de partidos y grandes donantes, apuntó ‘Político‘, ‘CBS News‘ y ‘UA News‘.