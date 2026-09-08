La Corte Suprema cambia las reglas de la publicidad política en TV a semanas de las elecciones

Corte Suprema sobre publicidad política

Partidos recuperan tarifas reducidas

Decisión impacta campaña electoral

La Corte Suprema de Estados Unidos intervino en una disputa que puede abaratar parte de la publicidad política en televisión justo cuando las campañas aceleran el gasto rumbo a las elecciones de noviembre.

El máximo tribunal suspendió el 4 de septiembre una decisión de una corte de apelaciones que había limitado quién podía beneficiarse de las tarifas publicitarias más bajas exigidas a las emisoras durante el período electoral.

En la práctica, la orden permite que partidos políticos y comités conjuntos que compran anuncios en nombre de candidatos puedan acceder nuevamente a esas tarifas durante los 60 días anteriores a una elección general.

La batalla tiene consecuencias económicas y electorales: pagar menos por cada anuncio permite a las organizaciones políticas comprar más espacios televisivos con el mismo presupuesto durante las semanas decisivas de campaña.

Corte Suprema interviene en las tarifas de anuncios políticos

La legislación federal obliga a las emisoras a ofrecer a los candidatos elegibles su tarifa unitaria más baja durante determinados períodos antes de una elección, una protección diseñada para facilitar el acceso a publicidad política.

La disputa surgió por una pregunta clave: si ese beneficio debe limitarse a compras realizadas directamente por candidatos o extenderse a anuncios adquiridos en su nombre por partidos y comités conjuntos de recaudación.

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La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) había interpretado que esas organizaciones también podían recibir las tarifas reducidas, pero cuatro candidatos demócratas cuestionaron esa posición ante los tribunales.

El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito les dio la razón al concluir que la interpretación de la FCC chocaba con el texto legal que concede ese tratamiento tarifario a los candidatos.