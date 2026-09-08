Giuliani quiere a Mamdani fuera del 11-S y un bolígrafo aumenta la polémica

El alcalde mantiene su decisión de acudir al 25.º aniversario pese al rechazo de Giuliani y algunos familiares de víctimas, mientras otros defienden que esté presente.

Rudy Giuliani pidió al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que no asista este viernes a la ceremonia del 11-S en Ground Zero. Mamdani confirmó que acudirá pese a las críticas.

Por qué es importante: La disputa llega al 25.º aniversario de los atentados y mezcla el dolor de algunas familias con acusaciones políticas sobre Mamdani, el primer alcalde musulmán de la ciudad.

Giuliani cuestiona a Mamdani, pero su acusación no está probada

NYC Mayor Zohran Mamdani is under fire after handing a ceremonial pen from a 9/11 remembrance signing to his chief counsel Ramzi Kassem — who once represented a convicted al Qaeda member whose brother-in-law hijacked the plane that hit the Pentagon. pic.twitter.com/TKGHcWuAq6 — Fox News Politics (@foxnewspolitics) September 6, 2026

Giuliani, alcalde durante los atentados de 2001, dijo a Newsmax que la presencia de Mamdani lo “ofende” y sostuvo que el actual alcalde no reconoce lo ocurrido como un ataque terrorista islámico.

Las fuentes revisadas no aportan evidencia que demuestre esa afirmación sobre Mamdani. El alcalde, por el contrario, ha descrito públicamente el 11-S como un “horrible acto de terror”.