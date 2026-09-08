Giuliani quiere a Mamdani fuera del 11-S y un bolígrafo aumenta la polémica
Publicado el08/09/2026 a las 07:11
El alcalde mantiene su decisión de acudir al 25.º aniversario pese al rechazo de Giuliani y algunos familiares de víctimas, mientras otros defienden que esté presente.
Rudy Giuliani pidió al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que no asista este viernes a la ceremonia del 11-S en Ground Zero. Mamdani confirmó que acudirá pese a las críticas.
Por qué es importante: La disputa llega al 25.º aniversario de los atentados y mezcla el dolor de algunas familias con acusaciones políticas sobre Mamdani, el primer alcalde musulmán de la ciudad.
Giuliani cuestiona a Mamdani, pero su acusación no está probada
NYC Mayor Zohran Mamdani is under fire after handing a ceremonial pen from a 9/11 remembrance signing to his chief counsel Ramzi Kassem — who once represented a convicted al Qaeda member whose brother-in-law hijacked the plane that hit the Pentagon. pic.twitter.com/TKGHcWuAq6
— Fox News Politics (@foxnewspolitics) September 6, 2026
Giuliani, alcalde durante los atentados de 2001, dijo a Newsmax que la presencia de Mamdani lo “ofende” y sostuvo que el actual alcalde no reconoce lo ocurrido como un ataque terrorista islámico.
Las fuentes revisadas no aportan evidencia que demuestre esa afirmación sobre Mamdani. El alcalde, por el contrario, ha descrito públicamente el 11-S como un “horrible acto de terror”.
- La disputa: Una petición para impedir su presencia se acerca a las 100,000 firmas, mientras algunos familiares de víctimas y figuras republicanas también han pedido que no acuda.
- El contraste: Otros familiares defienden su participación. Elizabeth Miller, cuyo padre murió en los atentados, figura entre quienes respaldan que el alcalde esté presente.
El bolígrafo entregado a Ramzi Kassem suma otra controversia
La tensión aumentó después de que Mamdani firmara dos órdenes ejecutivas relacionadas con el 11-S y entregara el bolígrafo ceremonial a la comisionada de Policía, Jessica Tisch, para que se lo pasara a su principal asesor legal, Ramzi Kassem.
Kassem representó anteriormente a Ahmed al-Darbi, miembro de Al Qaeda que enfrentó cargos por un ataque contra un petrolero en 2002 y cuyo cuñado fue uno de los secuestradores del avión que impactó el Pentágono.
- El límite: Haber ejercido como abogado defensor de una persona vinculada a Al Qaeda no demuestra respaldo a esa organización. La representación legal es distinta de las ideas o acciones atribuidas a un cliente.
- La explicación oficial: La Alcaldía señaló que Kassem y su equipo redactaron las órdenes como parte de sus responsabilidades como asesores legales.
Mamdani pide centrar el aniversario en víctimas y rescatistas
Días antes del aniversario, Mamdani estableció mediante orden ejecutiva el 11 de septiembre como Día de Recuerdo y Servicio en la ciudad.
Una segunda orden actualizó los planes de continuidad y preparación gubernamental ante emergencias.
El alcalde dijo que quiere que esta semana se concentre en las familias que perdieron seres queridos y en los socorristas que respondieron a los ataques.
- Qué sigue: Mamdani mantiene previsto acudir el viernes a Ground Zero, donde la ceremonia marcará un cuarto de siglo desde los atentados.
- Una diferencia clave: Las familias del 11-S no mantienen una posición uniforme sobre su asistencia: algunas la consideran ofensiva y otras sostienen que corresponde al alcalde participar.
La polémica alrededor de Mamdani muestra que, 25 años después de los atentados, el 11-S sigue siendo un tema profundamente sensible en Nueva York.
Las críticas de Giuliani, el rechazo de algunos familiares y la controversia por Ramzi Kassem contrastan con quienes consideran que Mamdani, como alcalde, debe estar presente.
El viernes, el foco oficial de la ceremonia estará en las víctimas, sus familias y los socorristas que respondieron a los ataques.
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FUENTE: The Hill / NBC News / ABC News