Trump reúne a republicanos en Texas esta semana, pero encuesta enciende alertas

La inédita convención busca movilizar a los votantes de Trump antes de noviembre, mientras nuevos datos muestran señales de desgaste incluso en un estado clave para el GOP.

Donald Trump, JD Vance y candidatos republicanos se reunirán el 9 y 10 de septiembre en Dallas para la primera Convención Republicana de Mitad de Término, según EFE y Fox News.

Por qué es importante: Trump no estará en la boleta en noviembre, pero el GOP necesita que sus votantes acudan a las urnas para conservar el control del Congreso.

Trump busca trasladar su fuerza electoral a los candidatos

Las convenciones nacionales suelen celebrarse en años presidenciales. Esta vez, los republicanos probarán una estrategia distinta a menos de dos meses de las elecciones legislativas.

Fox News señala que el encuentro busca movilizar a la base y exhibir los logros de Trump y los republicanos en el Congreso.

EFE reportó que Jaime Flórez, portavoz hispano del Comité Nacional Republicano, negó que la cita sea una misión de “rescate” ante posibles pérdidas electorales.

El desafío: parte de la coalición que llevó a Trump a la Casa Blanca tiene menor participación cuando su nombre no aparece directamente en la boleta, según Fox News.

Trump participará en las dos jornadas en el American Airlines Center. Entre las figuras centrales también estará el vicepresidente JD Vance.