Trump reúne a republicanos en Texas esta semana, pero encuesta enciende alertas
Publicado el08/09/2026 a las 06:53
La inédita convención busca movilizar a los votantes de Trump antes de noviembre, mientras nuevos datos muestran señales de desgaste incluso en un estado clave para el GOP.
Donald Trump, JD Vance y candidatos republicanos se reunirán el 9 y 10 de septiembre en Dallas para la primera Convención Republicana de Mitad de Término, según EFE y Fox News.
Por qué es importante: Trump no estará en la boleta en noviembre, pero el GOP necesita que sus votantes acudan a las urnas para conservar el control del Congreso.
Trump busca trasladar su fuerza electoral a los candidatos
Las convenciones nacionales suelen celebrarse en años presidenciales. Esta vez, los republicanos probarán una estrategia distinta a menos de dos meses de las elecciones legislativas.
Fox News señala que el encuentro busca movilizar a la base y exhibir los logros de Trump y los republicanos en el Congreso.
EFE reportó que Jaime Flórez, portavoz hispano del Comité Nacional Republicano, negó que la cita sea una misión de “rescate” ante posibles pérdidas electorales.
- El desafío: parte de la coalición que llevó a Trump a la Casa Blanca tiene menor participación cuando su nombre no aparece directamente en la boleta, según Fox News.
Trump participará en las dos jornadas en el American Airlines Center. Entre las figuras centrales también estará el vicepresidente JD Vance.
Una encuesta muestra señales de desgaste en Texas
El encuentro ocurre mientras una encuesta de Overton Insights y Texas Public Policy Foundation (TPPF) ofrece señales menos favorables para Trump entre votantes probables de Texas.
The Center Square destacó que 55.8% desaprueba el desempeño del presidente, porcentaje que incluye al 26.2% de los republicanos consultados.
- Sobre los aranceles: 54.1% se opone a las políticas arancelarias de Trump, frente al 45.9% que las respalda.
- Sobre inmigración: el estado aparece prácticamente dividido, con 49.7% de apoyo y 49.8% de rechazo.
La encuesta consultó a 1,167 votantes probables entre el 24 y 26 de agosto y tiene un margen de error de ±2.9 puntos porcentuales, según TPPF.
Los resultados representan una fotografía del momento y no permiten concluir que Trump esté perdiendo Texas ni anticipar el resultado de noviembre.
Texas concentra varias batallas que pueden pesar en el Congreso
The Center Square señala que algunas contiendas texanas se han estrechado, incluso en zonas anteriormente consideradas favorables para los republicanos.
The Texas Tribune también describe este ciclo como uno de los más competitivos del estado en años y destaca la importancia de Texas tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes.
- Qué está en juego: los republicanos llegan a noviembre defendiendo sus mayorías en ambas cámaras, por lo que perder escaños podría limitar la capacidad de Trump para avanzar su agenda.
La apuesta de Dallas será comprobar si una convención construida alrededor del presidente puede convertir su capacidad de movilización en votos para otros republicanos.
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FUENTE: EFE / Texas tribune / Dallas Tribune / Fox News / The Center Square