Mapa de Trump cruza fronteras: México e Islandia responden a la provocación

La imagen coloca a varios países bajo la bandera estadounidense.

México rechazó cualquier insinuación sobre su soberanía e Islandia convocó al embajador de EE.UU.

El mapa publicado por Donald Trump en Truth Social provocó respuestas de México e Islandia después de mostrar sus territorios cubiertos por la bandera de Estados Unidos.

EFE confirmó la publicación y la reacción mexicana.

Por qué es importante: Trump no explicó el significado del mapa ni presentó un plan formal para modificar fronteras, pero la publicación ya trasladó la controversia al terreno diplomático.

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México responde: “No es ni será colonia”

La imagen muestra México, Canadá, el Caribe, Groenlandia e Islandia cubiertos por las franjas rojas y blancas estadounidenses, según EFE. Trump la publicó sin comentarios.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió defendiendo directamente la soberanía de su país.

“En el mes de la patria, reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero”, escribió en X.

La posición mexicana: Sheinbaum sostuvo que México es un país “libre, independiente y soberano”.

La respuesta coincide con la posición que la mandataria había expresado un día antes sobre su relación con Washington: buscar cooperación con Estados Unidos, pero sin subordinación.