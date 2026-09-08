Mapa de Trump cruza fronteras: México e Islandia responden a la provocación
Publicado el08/09/2026 a las 06:34
La imagen coloca a varios países bajo la bandera estadounidense.
México rechazó cualquier insinuación sobre su soberanía e Islandia convocó al embajador de EE.UU.
El mapa publicado por Donald Trump en Truth Social provocó respuestas de México e Islandia después de mostrar sus territorios cubiertos por la bandera de Estados Unidos.
EFE confirmó la publicación y la reacción mexicana.
Por qué es importante: Trump no explicó el significado del mapa ni presentó un plan formal para modificar fronteras, pero la publicación ya trasladó la controversia al terreno diplomático.
México responde: “No es ni será colonia”
La imagen muestra México, Canadá, el Caribe, Groenlandia e Islandia cubiertos por las franjas rojas y blancas estadounidenses, según EFE. Trump la publicó sin comentarios.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió defendiendo directamente la soberanía de su país.
“En el mes de la patria, reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero”, escribió en X.
- La posición mexicana: Sheinbaum sostuvo que México es un país “libre, independiente y soberano”.
La respuesta coincide con la posición que la mandataria había expresado un día antes sobre su relación con Washington: buscar cooperación con Estados Unidos, pero sin subordinación.
Islandia lleva la reacción al terreno diplomático
La publicación también generó una respuesta oficial en Islandia, uno de los territorios que aparecen bajo la bandera estadounidense en el mapa.
Según el reporte proporcionado de NBC News, la canciller islandesa, Thorgerdur Gunnarsdottir, convocó al embajador estadounidense Billy Long.
- El mensaje: La Cancillería islandesa comunicó a la emisora RUV que dejó claro al diplomático que la publicación era “completamente inapropiada”.
La reacción adquiere mayor relevancia por las tensiones que ya existen alrededor de Groenlandia, territorio semiautónomo danés que Trump ha expresado interés en adquirir.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reiteró que tanto el Gobierno como la población groenlandesa han manifestado que no quieren formar parte de Estados Unidos, de acuerdo con NBC News.
El mapa se suma a otras propuestas de Trump
La publicación apareció horas después de que Trump sugiriera cambiar el nombre del estado de Nuevo México por “Nueva América”.
EFE reportó que difundió una imagen con “México” tachado y sustituido por “América”.
La propuesta se suma a otras iniciativas y declaraciones relacionadas con nombres geográficos.
- El contexto: Trump cambió mediante una orden ejecutiva la denominación estadounidense del Golfo de México por “Golfo de América” en 2025 y recientemente impulsó llamar “Lago América” al lago Ontario.
El límite, sin embargo, es importante: el mapa publicado en Truth Social no modifica fronteras internacionales ni, por sí mismo, tiene efectos territoriales.
Trump tampoco acompañó la imagen con una explicación que permita presentarla como una propuesta formal de anexión.
Lo concreto hasta ahora son sus consecuencias políticas: México respondió públicamente e Islandia recurrió a una protesta diplomática.
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FUENTE: EFE / NBC News