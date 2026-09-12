Cheque de $5,000 sacude la semana: choque entre Trump, DeSantis y demócratas
Publicado el12/09/2026 a las 10:03
Una promesa de $5,000 por cada adulto estadounidense irrumpió esta semana en la campaña electoral y rápidamente abrió una batalla sobre su costo y viabilidad.
Donald Trump condicionó el llamado “dividendo” a que los republicanos mantengan el control del Congreso tras las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.
Pero la propuesta no solo provocó cuestionamientos demócratas: también encontró resistencia dentro del Partido Republicano, donde figuras conservadoras alertaron sobre sus consecuencias fiscales.
Estas son las tres claves que marcaron la controversia esta semana y que podrían mantener el cheque de $5,000 en el centro de la discusión electoral.
Cheque de $5,000 de Trump desata batalla política
President Donald Trump’s promise to send out a $5,000 “dividend” check to every adult citizen if the Republican Party maintains control of Congress has raised questions about the budgetary and economic ramifications.
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— Washington Examiner (@dcexaminer) September 12, 2026
Trump presentó la propuesta durante la convención republicana celebrada en Dallas y vinculó directamente el posible pago con una victoria de su partido en noviembre.
“Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y van a tener cinco mil dólares”, afirmó Trump durante la convención republicana celebrada en Dallas, según EFE.
El mandatario aseguró que Estados Unidos está “haciendo una fortuna” mediante los aranceles y planteó esos ingresos como una posible fuente para financiar los pagos.
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Por qué importa: para una pareja de dos adultos, la promesa significaría recibir $10,000, una cantidad considerable para cualquier hogar.
Sin embargo, actualmente no existe un programa aprobado, un calendario de pagos ni un cheque que los ciudadanos puedan solicitar.
Trump tampoco detalló quiénes serían elegibles ni explicó el mecanismo exacto que permitiría convertir los ingresos arancelarios en pagos directos.
The Center Square estima que entregar $5,000 por adulto tendría un costo cercano a $1.3 billones, frente a un presupuesto federal anual aproximado de $7 billones.
El tamaño de esa factura abrió inmediatamente otra interrogante: si los ingresos obtenidos mediante aranceles serían suficientes para financiar un desembolso de esa magnitud.
DeSantis rompe filas y advierte sobre deuda e inflación
Gov. DeSantis weighed in on President Trump’s controversial proposal to pay out $5,000 checks to every U.S. adult if Republicans win the midterms. https://t.co/tQNxoo51YT pic.twitter.com/i76PzBtseI
— WFLA NEWS (@WFLA) September 11, 2026
La segunda noticia llegó desde el propio campo republicano, cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, rechazó públicamente la propuesta impulsada por Trump.
“Esta es mi promesa: si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, ambos… debido a nuestra tremenda fortaleza y éxito económico, emitiré un dividendo de $5,000 a cada ciudadano adulto en Estados Unidos”, expresó el mandatario.
La única condición mencionada por Trump es que el dinero tendría que gastarse dentro de Estados Unidos.
DeSantis cuestionó, sin embargo, la conveniencia de inyectar más de un billón de dólares en la economía mediante pagos directos.
El gobernador advirtió que una operación de semejante tamaño podría elevar la deuda federal y también generar mayores presiones sobre la inflación.
Su planteamiento es que el Congreso debería concentrarse en controlar el gasto público y adoptar decisiones fiscales de largo plazo.
La crítica dejó al descubierto que el denominado “dividendo Trump” no cuenta con respaldo automático entre los republicanos.
El representante republicano Chip Roy también cuestionó el gasto, mientras el exrepresentante Bob Good describió la propuesta como un esquema para comprar votos, según The Hill.
Demócratas hablan de “soborno” y el cheque entra en terreno electoral
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La tercera batalla de la semana surgió entre los demócratas, que llevaron la discusión más allá del costo económico y cuestionaron directamente el componente electoral de la promesa.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, acusó a Trump de intentar “sobornar al pueblo estadounidense por sus votos”, según The Center Square.
El senador Alex Padilla también cuestionó la propuesta y sostuvo que los impuestos “no son un fondo de campaña” y que sobornar a ciudadanos por su voto es ilegal.
La diferencia: “Soborno” es una acusación política de los demócratas, no una conclusión judicial sobre la propuesta.
La legislación federal prohíbe ofrecer dinero a cambio de votos, pero eso no significa automáticamente que una propuesta electoral de beneficios económicos constituya ese delito.
Expertos electorales consultados por The New York Times dijeron a FactCheck.org que una promesa general de política económica podría estar protegida como discurso político.
La discusión también vuelve inevitablemente al costo: FactCheck.org calcula que existen unos 245 millones de ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años.
Entregar $5,000 a cada uno elevaría la factura a aproximadamente $1.2 billones, mientras The Center Square cita una estimación cercana a $1.3 billones.
El cheque todavía es una promesa y la batalla apenas comienza
La propuesta podría avanzar después de las elecciones si los republicanos conservan el Congreso, aunque todavía tendría que recorrer un proceso político y legislativo.
El senador republicano Bernie Moreno anunció que preparará un proyecto para aprobar el “Dividendo Trump” inmediatamente después de las elecciones si el GOP mantiene el control.
Por ahora, lo fundamental para los ciudadanos es distinguir entre una promesa electoral y un beneficio federal aprobado: actualmente no existe un cheque disponible para solicitar.
La semana dejó así tres frentes abiertos alrededor de los mismos $5,000: Trump los convirtió en promesa electoral, DeSantis cuestionó su costo y los demócratas pusieron bajo la lupa su vínculo con el voto.
En pocas palabras:
- Promesa: $5,000 por adulto.
- Pareja: recibiría $10,000.
- Costo estimado: $1.2-$1.3 billones.
- Condición política: triunfo republicano.
- Hoy: no existe cheque aprobado.
Fuentes: The Hill, Efe, The Center Square.