Cheque de $5,000 sacude la semana: choque entre Trump, DeSantis y demócratas

Una promesa de $5,000 por cada adulto estadounidense irrumpió esta semana en la campaña electoral y rápidamente abrió una batalla sobre su costo y viabilidad.

Donald Trump condicionó el llamado “dividendo” a que los republicanos mantengan el control del Congreso tras las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Pero la propuesta no solo provocó cuestionamientos demócratas: también encontró resistencia dentro del Partido Republicano, donde figuras conservadoras alertaron sobre sus consecuencias fiscales.

Estas son las tres claves que marcaron la controversia esta semana y que podrían mantener el cheque de $5,000 en el centro de la discusión electoral.

Cheque de $5,000 de Trump desata batalla política

President Donald Trump’s promise to send out a $5,000 “dividend” check to every adult citizen if the Republican Party maintains control of Congress has raised questions about the budgetary and economic ramifications. Find out more here: https://t.co/F08KBOrxoY pic.twitter.com/XDVuaMAW0V — Washington Examiner (@dcexaminer) September 12, 2026

Trump presentó la propuesta durante la convención republicana celebrada en Dallas y vinculó directamente el posible pago con una victoria de su partido en noviembre.

“Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y van a tener cinco mil dólares”, afirmó Trump durante la convención republicana celebrada en Dallas, según EFE.

El mandatario aseguró que Estados Unidos está “haciendo una fortuna” mediante los aranceles y planteó esos ingresos como una posible fuente para financiar los pagos.

Por qué importa: para una pareja de dos adultos, la promesa significaría recibir $10,000, una cantidad considerable para cualquier hogar.

Sin embargo, actualmente no existe un programa aprobado, un calendario de pagos ni un cheque que los ciudadanos puedan solicitar.

Trump tampoco detalló quiénes serían elegibles ni explicó el mecanismo exacto que permitiría convertir los ingresos arancelarios en pagos directos.

The Center Square estima que entregar $5,000 por adulto tendría un costo cercano a $1.3 billones, frente a un presupuesto federal anual aproximado de $7 billones.

El tamaño de esa factura abrió inmediatamente otra interrogante: si los ingresos obtenidos mediante aranceles serían suficientes para financiar un desembolso de esa magnitud.