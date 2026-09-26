Trump congela $810 millones y abre una batalla con el Congreso: una republicana cuestiona la legalidad

Trump apunta a $810 millones.

Collins cuestiona la medida.

GAO rechaza rescisión presupuestaria.

La administración del presidente Donald Trump anunció el 25 de septiembre una nueva propuesta para cancelar alrededor de $810 millones previamente asignados por el Congreso, recurriendo a una estrategia conocida como “pocket rescission” cuando faltan pocos días para terminar el año fiscal.

La Casa Blanca presentó la medida como parte de sus esfuerzos para reducir lo que considera gasto gubernamental innecesario o perjudicial y aseguró que está utilizando facultades contempladas en la Ley de Control de Retención de Fondos, conocida en inglés como Impoundment Control Act.

El mayor componente identificado por la administración corresponde a $567 millones vinculados al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), recursos relacionados con servicios para refugiados, solicitantes de asilo y otros no ciudadanos que la Casa Blanca cuestionó al anunciar los recortes.

La decisión también alcanza recursos relacionados con otras áreas del gobierno federal. Más allá de los programas afectados, el enfrentamiento abre una discusión sobre hasta dónde puede llegar el Ejecutivo para detener fondos que ya fueron autorizados mediante leyes aprobadas por el Congreso.

Susan Collins cuestiona la legalidad de la maniobra presupuestaria

The White House announced that it is rescinding more than $800 million in congressionally appropriated funds across a range of government programs. https://t.co/DLi8wULAJa — ABC News (@ABC) September 26, 2026



La senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, se convirtió en una de las principales voces críticas dentro del propio partido del presidente y sostuvo que cancelar unilateralmente recursos asignados por el Congreso constituye una violación de la ley.

Collins señaló además que el Congreso recibió el paquete de aproximadamente $810 millones sin aviso previo y acusó a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de haber retenido deliberadamente recursos durante meses para facilitar la cancelación al acercarse el cierre del año fiscal.

La controversia gira alrededor del llamado poder del bolsillo: la Constitución concede al Congreso la facultad de aprobar las asignaciones federales, mientras corresponde al Ejecutivo administrar esos recursos conforme a las leyes vigentes. La Ley de Control de Retención de Fondos de 1974 regula cuándo pueden retenerse temporalmente partidas.

La GAO sostiene que las “pocket rescissions” no están permitidas cuando el calendario impide que el Congreso decida sobre la solicitud antes de que expiren los fondos. Según su interpretación, el Ejecutivo no puede utilizar el plazo de 45 días para convertir una propuesta de cancelación en una eliminación efectiva sin aprobación legislativa.