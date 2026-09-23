Harris y El-Sayed dejan atrás sus diferencias ante una batalla clave por el Senado

La exvicepresidenta entra en la campaña de Michigan mientras el demócrata intenta unir a su partido frente a Mike Rogers en una contienda todavía cerrada.

Kamala Harris hizo campaña este martes en Detroit junto a Abdul El-Sayed, pese a las diferencias que los separaron por Gaza durante las elecciones de 2024.

Por qué es importante: Michigan es uno de los estados donde los demócratas necesitan defender un escaño abierto para mantener viable su camino hacia el control del Senado.

Elecciones 2026 Sigue las noticias, candidatos y temas clave de las elecciones en EE.UU.

Ver Hub de Elecciones →



Harris intenta ayudar a cerrar la brecha demócrata

El encuentro se centró en salud materna de mujeres negras, un tema que permitió a Harris respaldar la experiencia de El-Sayed como médico y exdirector de salud pública.

La visita también busca recomponer una coalición que salió dividida de las primarias demócratas, especialmente por las diferencias sobre Israel y la guerra en Gaza.

El-Sayed participó en el movimiento Uncommitted, que en 2024 pidió votar “no comprometido” en las primarias para protestar contra la política de la Administración Biden sobre Gaza.

Rogers ha utilizado ahora ese antecedente para cuestionar la alianza. El republicano presentó la llegada de Harris como una señal de que su rival necesita ayuda para consolidar apoyos.