Harris y El-Sayed dejan atrás sus diferencias ante una batalla clave por el Senado
Publicado el23/09/2026 a las 05:32
La exvicepresidenta entra en la campaña de Michigan mientras el demócrata intenta unir a su partido frente a Mike Rogers en una contienda todavía cerrada.
Kamala Harris hizo campaña este martes en Detroit junto a Abdul El-Sayed, pese a las diferencias que los separaron por Gaza durante las elecciones de 2024.
Por qué es importante: Michigan es uno de los estados donde los demócratas necesitan defender un escaño abierto para mantener viable su camino hacia el control del Senado.
Harris intenta ayudar a cerrar la brecha demócrata
El encuentro se centró en salud materna de mujeres negras, un tema que permitió a Harris respaldar la experiencia de El-Sayed como médico y exdirector de salud pública.
La visita también busca recomponer una coalición que salió dividida de las primarias demócratas, especialmente por las diferencias sobre Israel y la guerra en Gaza.
El-Sayed participó en el movimiento Uncommitted, que en 2024 pidió votar “no comprometido” en las primarias para protestar contra la política de la Administración Biden sobre Gaza.
Rogers ha utilizado ahora ese antecedente para cuestionar la alianza. El republicano presentó la llegada de Harris como una señal de que su rival necesita ayuda para consolidar apoyos.
- La brecha: 53% de los votantes probables quiere un Senado controlado por demócratas, pero solamente 48% respalda actualmente a El-Sayed, según Washington Post-Schar School.
El-Sayed y Rogers siguen separados por pocos puntos
La misma encuesta coloca a El-Sayed con 48% y a Rogers con 45% entre votantes probables de Michigan. La diferencia está dentro del margen de error de 3.9 puntos.
Otros sondeos recientes también muestran márgenes estrechos, aunque las cifras varían. Esto significa que ninguna medición aislada permite determinar el resultado de noviembre.
El desafío de El-Sayed pasa por ampliar su coalición después de unas primarias divisivas. Una encuesta anterior de Fox News mostró espacio para fortalecer su respaldo entre algunos sectores demócratas.
Rogers enfrenta otra vulnerabilidad: su relación con Donald Trump. El presidente respaldó su candidatura, mientras una encuesta de Fox encontró preocupación entre algunos votantes por esa cercanía.
El dato: El-Sayed busca convertirse en el primer musulmán elegido al Senado estadounidense, mientras Rogers intenta llegar a la Cámara Alta después de perder por estrecho margen en 2024.
Israel sigue siendo una línea de tensión para El-Sayed
El-Sayed se ha presentado como un progresista enfrentado a AIPAC, organización proisraelí que destinó millones de dólares a apoyar a su rival Haley Stevens durante las primarias.
Al mismo tiempo, dirigentes judíos de Michigan han reclamado aclaraciones sobre sus posiciones respecto a Israel y la seguridad de la comunidad judía, un asunto que continúa acompañando su campaña.
Harris aparece así como un puente entre sectores que tuvieron diferencias profundas en 2024, cuando perdió Michigan frente a Trump y enfrentó críticas por la política estadounidense hacia Gaza.
- La disputa: El-Sayed necesita reunir progresistas, votantes negros y otros sectores demócratas; Rogers busca atraer independientes y demócratas descontentos con su rival.
El voto por correo abre otra etapa de la campaña
Los votantes podrán comenzar a recibir las papeletas de voto ausente desde el 24 de septiembre, acelerando una campaña que culminará con las elecciones del 3 de noviembre.
La elección reemplazará al senador demócrata Gary Peters y tendrá consecuencias nacionales: los demócratas necesitan conservar Michigan mientras buscan ganar otros escaños para disputar la mayoría republicana.
Qué sigue: Harris intenta movilizar una coalición demócrata todavía fragmentada, mientras El-Sayed y Rogers entran en las últimas semanas de una contienda que los sondeos mantienen dentro de márgenes estrechos.
El respaldo de Harris muestra el esfuerzo demócrata por cerrar divisiones internas y fortalecer la coalición de El-Sayed antes de noviembre.
Con Rogers también buscando ampliar su apoyo, Michigan entra en una etapa decisiva de una contienda que tendrá impacto en la disputa nacional por el control del Senado.
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FUENTE: The Center Square / EFE