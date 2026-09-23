Delcy llega hasta Trump, María Corina no logra llegar a Venezuela: ¿qué pasó con la transición?
Publicado el23/09/2026 a las 05:07
Machado acumula al menos siete intentos fallidos de regreso, mientras Delcy Rodríguez gobierna, negocia con Washington y Venezuela sigue sin fecha electoral.
María Corina Machado intentó regresar tres veces a Venezuela esta semana desde Panamá, pero ninguno de sus planes logró concretarse, según confirmó su equipo a EFE.
Por qué es importante: Maduro salió del poder en enero, pero nueve meses después la transición mantiene fuera a Machado y todavía no establece cuándo habrá elecciones.
Siete intentos y todavía no está claro quién frena su regreso
Siete intentos frustrados, tres en las últimas 24 horas.
Es, por supuesto, inaceptable.
La premio Nobel de la Paz, impedida de regresar a su país.
Antes, por más de diez años, impedida de salir.
Eso lo logró.
Logrará entrar. https://t.co/JDsZJhVwB6
— Orlando Avendaño (@OrlvndoA) September 23, 2026
Los tres intentos recientes elevan a al menos siete las operaciones fallidas para retornar desde que Machado salió clandestinamente de Venezuela en diciembre de 2025.
David Alandete, enviado especial de ABC en Panamá, reportó que el periódico presenció los tres intentos más recientes y reconstruyó planes por aire, tierra y mar.
Sin embargo, Reuters precisó que ABC no identificó quién bloqueó específicamente los últimos intentos marítimos y aéreos. El Departamento de Estado tampoco respondió inmediatamente a Reuters.
- La diferencia: el equipo de Machado atribuyó anteriormente obstáculos al Gobierno venezolano, pero no existe confirmación independiente sobre quién frustró cada intento reciente.
Washington respalda su derecho a volver, pero antes pidió esperar
La posición estadounidense también muestra contradicciones. En julio, el subsecretario Cartwright Weiland aseguró ante el Congreso que Washington no impediría su regreso.
“Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver”, afirmó el funcionario, según EFE.
Pero Reuters reportó este mes que funcionarios estadounidenses habían pedido en privado a Machado retrasar su regreso después de los terremotos de junio.
Además, las negociaciones respaldadas por Washington para reformar instituciones venezolanas comenzaron sin el movimiento de Machado entre sus participantes.
- La disputa: Washington defiende públicamente su derecho a regresar, mientras fuentes citadas por Reuters describen reticencias dentro de la Administración Trump.
Delcy gana espacio mientras las elecciones siguen sin fecha
El contraste quedó expuesto en Nueva York: Rodríguez pudo reunirse con Trump mientras Machado permanecía fuera de Venezuela.
La reunión sirve aquí como reflejo del nuevo equilibrio político.
Rodríguez prometió que habrá elecciones cuando Venezuela “esté preparada”, pero no anunció fecha.
EFE ya había informado en abril que los próximos comicios presidenciales seguían sin calendario.
La transición sí produjo algunos cambios
En ABC: He vivido muchas historias como periodista, pero pocas como esta. Acompañé a María Corina Machado en Panamá y fui testigo directo de tres intentos frustrados en un solo día para continuar su regreso a Venezuela, por mar y por aire. Esta es la historia del bloqueo que vimos y vivimos. https://t.co/UYbEkSxMGm
— David Alandete (@alandete) September 23, 2026
En agosto, el Gobierno concedió medidas alternativas de restricción de libertad a 131 detenidos.
Pero los problemas económicos continúan: la inflación mensual bajó de 19.9% en julio a 8.9% en agosto, aunque alcanzó 534.21% interanual, según cálculos de Reuters basados en datos del Banco Central.
Qué sigue: el proceso puede avanzar en negociaciones institucionales, pero su prueba decisiva permanece pendiente: cuándo podrán los venezolanos votar nuevamente para decidir quién debe gobernarlos.
El contraste resume el dilema de la transición venezolana: Maduro ya no gobierna, pero las elecciones siguen sin fecha y Machado permanece fuera del país.
Mientras Delcy Rodríguez consolida su interlocución con Washington, la pregunta central continúa abierta: cuándo podrán los venezolanos volver a las urnas para decidir quién debe gobernarlos.
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FUENTE: EFE / Twitter (X).