Delcy llega hasta Trump, María Corina no logra llegar a Venezuela: ¿qué pasó con la transición?

Machado acumula al menos siete intentos fallidos de regreso, mientras Delcy Rodríguez gobierna, negocia con Washington y Venezuela sigue sin fecha electoral.

María Corina Machado intentó regresar tres veces a Venezuela esta semana desde Panamá, pero ninguno de sus planes logró concretarse, según confirmó su equipo a EFE.

Por qué es importante: Maduro salió del poder en enero, pero nueve meses después la transición mantiene fuera a Machado y todavía no establece cuándo habrá elecciones.

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Siete intentos y todavía no está claro quién frena su regreso

Siete intentos frustrados, tres en las últimas 24 horas. Es, por supuesto, inaceptable. La premio Nobel de la Paz, impedida de regresar a su país. Antes, por más de diez años, impedida de salir. Eso lo logró. Logrará entrar. https://t.co/JDsZJhVwB6 — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) September 23, 2026

Los tres intentos recientes elevan a al menos siete las operaciones fallidas para retornar desde que Machado salió clandestinamente de Venezuela en diciembre de 2025.

David Alandete, enviado especial de ABC en Panamá, reportó que el periódico presenció los tres intentos más recientes y reconstruyó planes por aire, tierra y mar.

Sin embargo, Reuters precisó que ABC no identificó quién bloqueó específicamente los últimos intentos marítimos y aéreos. El Departamento de Estado tampoco respondió inmediatamente a Reuters.