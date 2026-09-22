Corte Suprema frena a Trump: qué pasará con el voto por correo en 2026
Publicado el22/09/2026 a las 14:11
- Corte frena nuevas restricciones
- USPS mantiene procedimientos electorales vigentes
- Votantes deben revisar reglas estatales
La Corte Suprema rechazó el 14 de septiembre el intento de la administración de Donald Trump de activar nuevas restricciones relacionadas con el voto por correo para las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026, dejando vigente una orden judicial que impide aplicar las nuevas reglas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS).
Segun El cronista, el conflicto tiene su origen en una orden ejecutiva firmada por Trump el 31 de marzo. Entre otras medidas, ordenaba desarrollar requisitos para que USPS pudiera verificar información relacionada con los votantes y establecer nuevas condiciones para procesar boletas electorales enviadas por correo.
La disputa tuvo varias etapas: en agosto, la Corte había permitido avanzar temporalmente con partes de la orden ejecutiva al considerar prematuros ciertos reclamos, pero dejó abierta la posibilidad de impugnar posteriormente las reglas definitivas de USPS. Cuando esas normas fueron publicadas, comenzó una nueva ronda de litigios.
El resultado más reciente significa que los nuevos requisitos postales no podrán aplicarse para los comicios de noviembre. El caso es especialmente relevante porque la votación anticipada y el envío de boletas ya comenzaron en distintos estados, haciendo más difícil introducir cambios nacionales a pocas semanas de las elecciones.
Qué restricciones al voto por correo quedaron bloqueadas
Las reglas impulsadas por USPS contemplaban que funcionarios electorales estatales y locales entregaran información sobre los votantes que recibirían boletas por correo y utilizaran un nuevo sistema federal para verificar los envíos antes de su procesamiento postal.
También establecían nuevos estándares técnicos para los sobres electorales, incluyendo códigos de barras específicos tanto en los envíos hacia los votantes como en las boletas devueltas. Los diseños debían pasar además por un proceso de revisión del Servicio Postal.
La administración defendió el proyecto como una iniciativa destinada a fortalecer la seguridad y verificar la elegibilidad electoral. Los estados y organizaciones que lo impugnaron argumentaron, en cambio, que USPS carecía de autoridad para imponer esas condiciones y que introducirlas durante un proceso electoral en marcha podía afectar a votantes elegibles.
La implementación también enfrentaba un problema práctico: la infraestructura tecnológica necesaria para algunas verificaciones no estaba lista. Posteriormente, el director general de USPS, David Steiner, confirmó que la agencia había detenido el desarrollo del sistema informático vinculado con las medidas bloqueadas.
Trump critica a la Corte Suprema tras el revés judicial
Trump reaccionó públicamente contra la decisión y cuestionó a miembros de la Corte, incluidos magistrados nombrados durante su primer mandato. Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett fueron los tres jueces que Trump incorporó al máximo tribunal entre 2017 y 2020.
El presidente expresó su descontento con esos nombramientos y elogió a Clarence Thomas y Samuel Alito, quienes manifestaron su desacuerdo con la decisión. El fallo, sin embargo, fue emitido mediante una orden breve que no detalló completamente cómo votó cada integrante de la mayoría.
El fiscal general Todd Blanche indicó que el Gobierno respetaría la resolución. La administración mantiene su argumento de que las medidas buscaban proteger la integridad electoral, mientras sus opositores sostienen que trasladaban al gobierno federal facultades que corresponden a los estados.
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Con las elecciones de medio término cada vez más cerca, el efecto práctico es claro: los votantes que planean utilizar una boleta por correo deberán concentrarse en las normas vigentes de su propio estado, sin los requisitos postales federales adicionales que la administración pretendía implementar este año.
Qué significa el fallo para quienes votarán por correo en noviembre
Para los votantes, la consecuencia inmediata es que USPS continuará utilizando sus procedimientos electorales habituales durante los comicios de 2026, sin implementar el nuevo esquema federal que habría condicionado el procesamiento de las boletas a los requisitos adicionales.
Eso no significa que exista una única regla nacional para votar por correo. Los requisitos para solicitar, completar y devolver una boleta siguen dependiendo principalmente de cada estado, por lo que fechas límite y procedimientos pueden variar considerablemente según el lugar de residencia.
USPS continúa recomendando enviar las boletas con suficiente anticipación para reducir el riesgo de retrasos. Steiner señaló que los electores deberían depositarlas al menos siete días antes de la elección, aunque cada votante debe revisar las fechas y requisitos establecidos por las autoridades electorales de su estado.
El fallo tampoco elimina definitivamente todos los litigios sobre la orden de Trump. La controversia ha generado distintos procesos judiciales, pero para las elecciones del 3 de noviembre de 2026 las restricciones postales discutidas en este caso no entrarán en vigor.