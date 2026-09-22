Corte Suprema frena a Trump: qué pasará con el voto por correo en 2026

Corte frena nuevas restricciones

USPS mantiene procedimientos electorales vigentes

Votantes deben revisar reglas estatales

La Corte Suprema rechazó el 14 de septiembre el intento de la administración de Donald Trump de activar nuevas restricciones relacionadas con el voto por correo para las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026, dejando vigente una orden judicial que impide aplicar las nuevas reglas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS).

Segun El cronista, el conflicto tiene su origen en una orden ejecutiva firmada por Trump el 31 de marzo. Entre otras medidas, ordenaba desarrollar requisitos para que USPS pudiera verificar información relacionada con los votantes y establecer nuevas condiciones para procesar boletas electorales enviadas por correo.

La disputa tuvo varias etapas: en agosto, la Corte había permitido avanzar temporalmente con partes de la orden ejecutiva al considerar prematuros ciertos reclamos, pero dejó abierta la posibilidad de impugnar posteriormente las reglas definitivas de USPS. Cuando esas normas fueron publicadas, comenzó una nueva ronda de litigios.

El resultado más reciente significa que los nuevos requisitos postales no podrán aplicarse para los comicios de noviembre. El caso es especialmente relevante porque la votación anticipada y el envío de boletas ya comenzaron en distintos estados, haciendo más difícil introducir cambios nacionales a pocas semanas de las elecciones.

Qué restricciones al voto por correo quedaron bloqueadas

Las reglas impulsadas por USPS contemplaban que funcionarios electorales estatales y locales entregaran información sobre los votantes que recibirían boletas por correo y utilizaran un nuevo sistema federal para verificar los envíos antes de su procesamiento postal.

También establecían nuevos estándares técnicos para los sobres electorales, incluyendo códigos de barras específicos tanto en los envíos hacia los votantes como en las boletas devueltas. Los diseños debían pasar además por un proceso de revisión del Servicio Postal.

La administración defendió el proyecto como una iniciativa destinada a fortalecer la seguridad y verificar la elegibilidad electoral. Los estados y organizaciones que lo impugnaron argumentaron, en cambio, que USPS carecía de autoridad para imponer esas condiciones y que introducirlas durante un proceso electoral en marcha podía afectar a votantes elegibles.

La implementación también enfrentaba un problema práctico: la infraestructura tecnológica necesaria para algunas verificaciones no estaba lista. Posteriormente, el director general de USPS, David Steiner, confirmó que la agencia había detenido el desarrollo del sistema informático vinculado con las medidas bloqueadas.