Votantes recurren a la IA antes de las elecciones de 2026

Votantes consultan chatbots sobre elecciones

IA todavía comete errores

Recomiendan verificar información electoral

Segun informa usatoday la inteligencia artificial está ganando espacio como herramienta para buscar información política antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026 en Estados Unidos, pero investigaciones recientes advierten que las respuestas de los chatbots no siempre son completas o correctas.

El Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD) señala que cerca del 10% de los estadounidenses reporta utilizar chatbots para obtener noticias, mientras un 60% dice leer resúmenes generados por IA incluidos en resultados de buscadores.

La tendencia adquiere relevancia porque los votantes pueden consultar directamente sobre requisitos de elegibilidad, procedimientos electorales y mecanismos de seguridad, información que puede variar entre estados, condados y ciclos electorales.

Para los hispanos existe otro punto de atención: las pruebas del ISD encontraron una diferencia promedio de 16% entre el desempeño de las respuestas en inglés y español para determinadas preguntas generales analizadas.

¿Qué tan confiable es la IA para obtener información electoral?

Research suggests some voters using AI to help with midterms information https://t.co/doHZwQZGiV — USA TODAY Politics (@usatodayDC) September 19, 2026



Los investigadores encuentran resultados mixtos. Un estudio del Brennan Center for Justice determinó que los chatbots examinados rechazaron las teorías conspirativas electorales presentadas durante sus pruebas, incluso cuando los investigadores insistieron en ellas.

Segun idahostatesman eso no significa que las respuestas fueran infalibles: el análisis encontró al menos un error factual en 32.5% de las respuestas evaluadas y algún problema con las citas en 34.7%, según el apéndice metodológico publicado por el Brennan Center.

El estudio también identificó dificultades para reconocer contenidos electorales creados artificialmente. La mayoría de los sistemas probados tuvo un desempeño limitado al determinar si determinadas imágenes generadas mediante IA eran realmente artificiales.

Los resultados muestran una paradoja para 2026: un chatbot puede ayudar a localizar o explicar información rápidamente, pero la respuesta generada todavía requiere comprobación, especialmente cuando involucra fechas, requisitos o procedimientos oficiales para votar.