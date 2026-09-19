Votantes recurren a la IA antes de las elecciones de 2026
Publicado el19/09/2026 a las 11:15
- Votantes consultan chatbots sobre elecciones
- IA todavía comete errores
- Recomiendan verificar información electoral
Segun informa usatoday la inteligencia artificial está ganando espacio como herramienta para buscar información política antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026 en Estados Unidos, pero investigaciones recientes advierten que las respuestas de los chatbots no siempre son completas o correctas.
El Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD) señala que cerca del 10% de los estadounidenses reporta utilizar chatbots para obtener noticias, mientras un 60% dice leer resúmenes generados por IA incluidos en resultados de buscadores.
La tendencia adquiere relevancia porque los votantes pueden consultar directamente sobre requisitos de elegibilidad, procedimientos electorales y mecanismos de seguridad, información que puede variar entre estados, condados y ciclos electorales.
Para los hispanos existe otro punto de atención: las pruebas del ISD encontraron una diferencia promedio de 16% entre el desempeño de las respuestas en inglés y español para determinadas preguntas generales analizadas.
¿Qué tan confiable es la IA para obtener información electoral?
Research suggests some voters using AI to help with midterms information https://t.co/doHZwQZGiV
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) September 19, 2026
Los investigadores encuentran resultados mixtos. Un estudio del Brennan Center for Justice determinó que los chatbots examinados rechazaron las teorías conspirativas electorales presentadas durante sus pruebas, incluso cuando los investigadores insistieron en ellas.
Segun idahostatesman eso no significa que las respuestas fueran infalibles: el análisis encontró al menos un error factual en 32.5% de las respuestas evaluadas y algún problema con las citas en 34.7%, según el apéndice metodológico publicado por el Brennan Center.
El estudio también identificó dificultades para reconocer contenidos electorales creados artificialmente. La mayoría de los sistemas probados tuvo un desempeño limitado al determinar si determinadas imágenes generadas mediante IA eran realmente artificiales.
Los resultados muestran una paradoja para 2026: un chatbot puede ayudar a localizar o explicar información rápidamente, pero la respuesta generada todavía requiere comprobación, especialmente cuando involucra fechas, requisitos o procedimientos oficiales para votar.
La IA abre una nueva vía para informarse antes de votar
El ISD evaluó seis modelos mediante 2,400 preguntas y respuestas relacionadas con contextos electorales de diez estados, analizando precisión, actualidad, fuentes utilizadas y diferencias entre respuestas proporcionadas en inglés y español.
El estudio subraya un desafío particular: las reglas sobre registro, elegibilidad y procedimientos pueden cambiar y variar considerablemente dependiendo de la ubicación del votante, elevando la importancia de consultar información actualizada.
Por ello, una respuesta de IA puede funcionar como punto de partida para entender un asunto electoral, pero datos decisivos como lugares de votación, requisitos de identificación, registro o fechas límite deben contrastarse con autoridades electorales correspondientes.
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A medida que los chatbots se integran en búsquedas y otras plataformas digitales, los estudios sugieren que la discusión ya no se limita a quién utiliza conscientemente estas herramientas, sino también a la información generada por IA que las personas encuentran indirectamente.
Lo que deben saber los votantes sobre los chatbots
La IA puede facilitar el acceso a explicaciones electorales, pero información incorrecta sobre procedimientos podría generar confusión sobre cómo participar.
Aproximadamente 10% de los estadounidenses reporta usar chatbots para obtener noticias, según el ISD.
Los modelos construyen respuestas a partir de información disponible, pero pueden cometer errores, utilizar fuentes problemáticas o proporcionar datos desactualizados.
Verificar fechas, registro, identificación, centros de votación y demás instrucciones con las autoridades electorales oficiales antes de tomar decisiones prácticas.