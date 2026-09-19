Groenlandia responde a Trump: el nuevo acuerdo no pone en juego su soberanía

EE.UU. ampliará presencia militar

Groenlandia defiende su soberanía

Acuerdo mantiene detalles pendientes

El nuevo acuerdo de seguridad entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia promete ampliar considerablemente la presencia militar estadounidense en la isla ártica, pero abrió una disputa sobre hasta dónde llegará realmente el poder de Washington.

Segun wbkb11, el presidente Donald Trump sostiene que el pacto permitirá a Estados Unidos mantener de forma permanente la capacidad necesaria para proteger sus intereses de seguridad en Groenlandia, una descripción que contrasta con la interpretación presentada desde Copenhague y Nuuk.

Dinamarca y Groenlandia aseguraron este sábado 19 de septiembre que el acuerdo no comprometerá la soberanía del territorio autónomo danés, mientras todavía permanecen sin divulgar aspectos fundamentales sobre el alcance exacto de la presencia estadounidense.

El pacto también busca impedir que países considerados adversarios de Estados Unidos establezcan bases militares o realicen determinadas inversiones sensibles en Groenlandia, reforzando el peso estratégico de la isla dentro de la seguridad del Ártico.

Groenlandia pone límites al acuerdo de seguridad con Estados Unidos

«That’s a little weird,» Danes and Greenlanders shared their view of President Trump’s announcement of a deal struck on Friday to bolster U.S. military presence in a NATO ally’s semiautonomous territory. Trump said the new security deal would give the U.S. «permanent control… pic.twitter.com/R3lkOCL7KX — CBS News (@CBSNews) September 19, 2026



El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, afirmó que el entendimiento reconoce la soberanía e integridad territorial del Reino de Dinamarca y mantiene el derecho de los groenlandeses a decidir su propio futuro.

Desde Dinamarca, el ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, expresó su expectativa de que el pacto sustituya meses de incertidumbre por un acuerdo vinculante que fortalezca la seguridad del Ártico y del Atlántico Norte sin cruzar las líneas rojas danesas.

Sin embargo, todavía no se conoce públicamente la dimensión que alcanzará el despliegue estadounidense ni si Washington recibirá alguna autoridad formal relacionada con política exterior, recursos naturales u otras decisiones estratégicas sobre Groenlandia.

El acuerdo está previsto para ser formalizado durante la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima semana, por lo que el texto definitivo será clave para determinar qué significa en la práctica el mayor papel estadounidense anunciado para la isla.