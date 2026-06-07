Christian Eriksen se desploma en partido amistoso de Dinamarca
Publicado el07/06/2026 a las 10:02
Christian Eriksen volvió a protagonizar un momento de máxima tensión en una cancha de fútbol.
El mediocampista danés se desplomó en pleno partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, encendiendo las alarmas en el estadio y entre millones de aficionados.
El incidente revive el recuerdo de su paro cardíaco en la Eurocopa 2021 y vuelve a poner el foco en la salud de uno de los futbolistas más emblemáticos de Dinamarca.
El momento que paralizó el partido
El episodio ocurrió al minuto 66 del encuentro disputado en el Nature Energy Park de Odense.
Eriksen cayó al césped tras llevarse la mano al pecho, generando pánico inmediato entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.
El estadio quedó en silencio mientras los servicios médicos ingresaban con urgencia.
A diferencia de lo ocurrido en la Euro 2021, cuando sufrió una parada cardíaca, en esta ocasión el futbolista recuperó el conocimiento rápidamente. Minutos después, logró ponerse de pie por su propio pie, lo que desató un aplauso generalizado en las gradas.
Estado de salud y reacción médica
La Federación Danesa confirmó poco después que el jugador estaba consciente y en condiciones estables, aunque el partido fue cancelado por precaución.
El médico de la selección, Morten Boesen, explicó que Eriksen estuvo inconsciente por unos instantes, pero reaccionó rápidamente y pudo comunicarse con normalidad.
También señaló que el desfibrilador automático implantable (DAI) que porta el jugador respondió como debía.
El futbolista abandonó el campo caminando antes de ser trasladado al Hospital Universitario de Odense, donde se someterá a estudios para determinar qué provocó el episodio.
Un nuevo susto que revive el pasado
Lo sucedido inevitablemente recordó el dramático episodio vivido por Eriksen en la Eurocopa 2021, cuando colapsó durante un partido contra Finlandia.
En esta ocasión, la rápida recuperación y la respuesta médica evitaron consecuencias mayores, pero el susto fue evidente. Su esposa ingresó al campo de inmediato, mientras los jugadores de ambos equipos formaron un círculo a su alrededor en señal de apoyo.
El seleccionador Brian Riemer destacó la rápida actuación del equipo médico y subrayó la importancia de mantenerse unidos en momentos como este.
Eriksen continuará bajo observación médica mientras se realizan pruebas para descartar complicaciones y definir su regreso a la actividad.
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