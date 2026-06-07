Christian Eriksen se desploma en partido amistoso de Dinamarca

Christian Eriksen volvió a protagonizar un momento de máxima tensión en una cancha de fútbol.

El mediocampista danés se desplomó en pleno partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, encendiendo las alarmas en el estadio y entre millones de aficionados.

El incidente revive el recuerdo de su paro cardíaco en la Eurocopa 2021 y vuelve a poner el foco en la salud de uno de los futbolistas más emblemáticos de Dinamarca.

El momento que paralizó el partido

El episodio ocurrió al minuto 66 del encuentro disputado en el Nature Energy Park de Odense.

Eriksen cayó al césped tras llevarse la mano al pecho, generando pánico inmediato entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

El estadio quedó en silencio mientras los servicios médicos ingresaban con urgencia.

A diferencia de lo ocurrido en la Euro 2021, cuando sufrió una parada cardíaca, en esta ocasión el futbolista recuperó el conocimiento rápidamente. Minutos después, logró ponerse de pie por su propio pie, lo que desató un aplauso generalizado en las gradas.

Estado de salud y reacción médica