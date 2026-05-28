Quién es Tim Payne, la sorpresa viral del Mundial 2026

Tim Payne se convirtió en una de las historias más inesperadas alrededor del Mundial 2026. ¿

El defensor de Nueva Zelanda pasó de tener una presencia casi desconocida fuera de su país a transformarse en una celebridad en redes sociales en cuestión de horas.

Lo llamativo del caso es que su salto a la fama no nació por un gol, una polémica o una gran actuación en la cancha, sino por una campaña digital que lo puso en el centro de la conversación futbolera.

La historia de Payne refleja cómo el Mundial ya no solo se juega en la cancha, sino también en redes sociales, donde un futbolista puede cambiar su perfil global de un día para otro.

Tim Payne encontró fama mundial fuera del campo

Hasta hace poco, Tim Payne era un nombre reconocido sobre todo en el entorno del futbol neozelandés.

A sus 32 años, el defensa construyó una carrera sólida, lejos de los grandes reflectores internacionales, pero con constancia en clubes y selección.

Su caso explotó cuando una dinámica en redes lo señaló como uno de los jugadores con menor presencia digital entre los clasificados al Mundial. A partir de ahí, su crecimiento fue inmediato y masivo.

El Mundial 2026 le cambió la dimensión pública