Quién es Tim Payne, la sorpresa viral del Mundial 2026
Publicado el28/05/2026 a las 11:57
Tim Payne se convirtió en una de las historias más inesperadas alrededor del Mundial 2026. ¿
El defensor de Nueva Zelanda pasó de tener una presencia casi desconocida fuera de su país a transformarse en una celebridad en redes sociales en cuestión de horas.
Lo llamativo del caso es que su salto a la fama no nació por un gol, una polémica o una gran actuación en la cancha, sino por una campaña digital que lo puso en el centro de la conversación futbolera.
La historia de Payne refleja cómo el Mundial ya no solo se juega en la cancha, sino también en redes sociales, donde un futbolista puede cambiar su perfil global de un día para otro.
Tim Payne encontró fama mundial fuera del campo
Hasta hace poco, Tim Payne era un nombre reconocido sobre todo en el entorno del futbol neozelandés.
A sus 32 años, el defensa construyó una carrera sólida, lejos de los grandes reflectores internacionales, pero con constancia en clubes y selección.
Su caso explotó cuando una dinámica en redes lo señaló como uno de los jugadores con menor presencia digital entre los clasificados al Mundial. A partir de ahí, su crecimiento fue inmediato y masivo.
El Mundial 2026 le cambió la dimensión pública
La clasificación de Nueva Zelanda al torneo ya representaba un escaparate importante para varios de sus futbolistas, pero Payne terminó viviendo algo mucho más grande.
Su nombre empezó a circular con fuerza y su perfil en Instagram se disparó en cuestión de horas.
El cambio fue tan abrupto que pasó de poco más de 4 mil seguidores a más de 800 mil, una cifra que lo convirtió en tendencia y lo sacó de golpe del anonimato internacional.
Su carrera explica por qué llegó al Mundial
Más allá del fenómeno viral, Payne tiene recorrido. Juega como defensa en el Wellington Phoenix y se ha destacado por su capacidad para ocupar distintas posiciones en la línea defensiva.
Su trayectoria incluye pasos por el Auckland City, el Blackburn Rovers en Inglaterra, Portland Timbers 2 en Estados Unidos y Eastern Suburbs.
Además, ha tenido presencia constante con la selección de Nueva Zelanda desde categorías juveniles hasta la clasificación al Mundial 2026.
Las redes lo volvieron una figura inesperada
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La viralidad de Payne comenzó a partir de una iniciativa impulsada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini, quien propuso convertir al “jugador menos famoso” del Mundial en una celebridad.
La campaña funcionó porque mezcló humor, curiosidad y sentido de comunidad. Miles de usuarios comenzaron a seguirlo, comentar sus publicaciones y convertirlo en una historia distinta dentro del torneo.
Así, Payne pasó de ser un jugador de perfil bajo a uno de los nombres más comentados fuera de los gigantes del futbol mundial.
Con el Mundial cada vez más cerca, Tim Payne llegará al torneo no solo como defensor de Nueva Zelanda, sino también como una de las historias virales más inesperadas de la previa.
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