EA Sports FC 26 lanzará un modo mundialista gratis

EA Sports FC 26 se sumará al ambiente del Mundial 2026 con una actualización gratuita que añadirá un modo inspirado en la Copa del Mundo. El contenido, llamado “The World’s Game”, llegará en la primera semana de junio y buscará conectar el videojuego con el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En un año dominado por la expectativa del Mundial, EA intenta convertir a FC 26 en la principal experiencia digital del torneo, incluso sin contar ya con la licencia oficial de FIFA.

EA recreará el ambiente del Mundial, pero sin el nombre oficial

La gran novedad es que el juego ofrecerá un torneo con formato y ambientación mundialista, aunque sin usar el nombre, el trofeo ni el branding exacto de la FIFA World Cup.

Esa es la consecuencia más visible de la ruptura entre EA y la FIFA, pero la compañía apuesta por mantener la esencia competitiva del evento a través de una propuesta genérica y reconocible para el usuario.

El modo incluirá selecciones, estadios y contenido especial

La actualización añadirá más de 60 selecciones nacionales con licencia, entre ellas Brasil, Argentina, México, Francia e Inglaterra.

También incorporará estadios emblemáticos como el Azteca, el MetLife y el BBVA, además de nuevos uniformes, balones y actualizaciones faciales para varios futbolistas.