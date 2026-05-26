EA Sports FC 26 lanzará un modo mundialista gratis
Publicado el25/05/2026 a las 22:56
EA Sports FC 26 se sumará al ambiente del Mundial 2026 con una actualización gratuita que añadirá un modo inspirado en la Copa del Mundo. El contenido, llamado “The World’s Game”, llegará en la primera semana de junio y buscará conectar el videojuego con el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
En un año dominado por la expectativa del Mundial, EA intenta convertir a FC 26 en la principal experiencia digital del torneo, incluso sin contar ya con la licencia oficial de FIFA.
EA recreará el ambiente del Mundial, pero sin el nombre oficial
La gran novedad es que el juego ofrecerá un torneo con formato y ambientación mundialista, aunque sin usar el nombre, el trofeo ni el branding exacto de la FIFA World Cup.
Esa es la consecuencia más visible de la ruptura entre EA y la FIFA, pero la compañía apuesta por mantener la esencia competitiva del evento a través de una propuesta genérica y reconocible para el usuario.
El modo incluirá selecciones, estadios y contenido especial
La actualización añadirá más de 60 selecciones nacionales con licencia, entre ellas Brasil, Argentina, México, Francia e Inglaterra.
También incorporará estadios emblemáticos como el Azteca, el MetLife y el BBVA, además de nuevos uniformes, balones y actualizaciones faciales para varios futbolistas.
Con eso, FC 26 busca ofrecer una simulación suficientemente cercana al torneo real, aunque sin la identidad visual oficial del campeonato.
El acceso será gratuito para todos los jugadores
EA no cobrará contenido adicional por este modo.
Para jugarlo, los usuarios deberán tener el juego actualizado, descargar la nueva versión entre el 2 y el 4 de junio e ingresar desde el menú principal a la opción “The World’s Game” o “Festival of Football”.
Esa decisión amplía el alcance del contenido y convierte al modo mundialista en uno de los movimientos más fuertes de la compañía antes del arranque del torneo.
El lanzamiento llega en el momento perfecto
La actualización aparecerá apenas unos días antes del inicio del Mundial 2026, lo que potencia su impacto entre aficionados y gamers.
En un contexto donde millones seguirán el torneo desde casa, EA quiere posicionar a FC 26 como el punto de encuentro entre la pasión por las selecciones y la experiencia interactiva.
FC 26 buscará aprovechar el arranque del Mundial para consolidarse como la alternativa digital más fuerte del torneo.