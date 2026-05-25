Inter Miami remonta con show de Suárez

Inter Miami protagonizó uno de los partidos más intensos de la temporada 2026 de la MLS tras vencer 6-4 a Philadelphia Union en un duelo completamente desbordado de goles, errores defensivos y momentos clave.

El gran protagonista fue Luis Suárez, quien firmó un triplete decisivo en una noche en la que también destacó Lionel Messi, aunque terminó saliendo antes del final.

El encuentro dejó claro que el equipo de Florida no solo tiene poder ofensivo, sino también capacidad de reacción en escenarios adversos.

Inter Miami confirma su potencial ofensivo y resiliencia, en un partido que refuerza su candidatura en la MLS pese a mostrar fragilidad defensiva.

Un arranque caótico puso contra las cuerdas a Inter Miami

El partido comenzó cuesta arriba para el equipo local. Philadelphia Union golpeó temprano con dos goles de Milan Iloski en apenas diez minutos, incluyendo un penal que dejó el marcador 2-0 rápidamente.

Lejos de detenerse, la visita volvió a marcar al minuto 20 con Bruno Damiani, colocando un 3-1 que parecía complicar seriamente a Inter Miami.

La defensa local mostró fragilidad y el partido tomó un ritmo frenético desde el inicio.

Messi y Suárez lideraron una remontada antes del descanso