Inter Miami remonta con show de Suárez
Publicado el24/05/2026 a las 17:05
Inter Miami protagonizó uno de los partidos más intensos de la temporada 2026 de la MLS tras vencer 6-4 a Philadelphia Union en un duelo completamente desbordado de goles, errores defensivos y momentos clave.
El gran protagonista fue Luis Suárez, quien firmó un triplete decisivo en una noche en la que también destacó Lionel Messi, aunque terminó saliendo antes del final.
El encuentro dejó claro que el equipo de Florida no solo tiene poder ofensivo, sino también capacidad de reacción en escenarios adversos.
Inter Miami confirma su potencial ofensivo y resiliencia, en un partido que refuerza su candidatura en la MLS pese a mostrar fragilidad defensiva.
Un arranque caótico puso contra las cuerdas a Inter Miami
El partido comenzó cuesta arriba para el equipo local. Philadelphia Union golpeó temprano con dos goles de Milan Iloski en apenas diez minutos, incluyendo un penal que dejó el marcador 2-0 rápidamente.
Lejos de detenerse, la visita volvió a marcar al minuto 20 con Bruno Damiani, colocando un 3-1 que parecía complicar seriamente a Inter Miami.
La defensa local mostró fragilidad y el partido tomó un ritmo frenético desde el inicio.
Messi y Suárez lideraron una remontada antes del descanso
La reacción de Inter Miami no tardó. Lionel Messi comenzó a influir directamente en el juego con asistencias clave, incluyendo una para Germán Berterame que significó el descuento.
A partir de ahí, el partido se descontroló completamente. Luis Suárez marcó el 3-2 y luego volvió a aparecer para empatar y dar vuelta el marcador antes del descanso.
El equipo logró remontar hasta un 4-3, aunque el cierre del primer tiempo todavía tuvo más drama con un gol anulado y un penal que dejó el marcador 4-4.
El segundo tiempo mantuvo la tensión hasta el final
La segunda mitad mantuvo la intensidad. Inter Miami generó varias ocasiones claras, muchas de ellas iniciadas por Messi, que fue clave en la creación ofensiva hasta su salida al minuto 73, tras la cual se dirigió directamente al vestuario.
Cuando parecía que el empate sería definitivo, apareció nuevamente Luis Suárez.
En el minuto 81, el uruguayo recibió dentro del área y definió para completar su triplete y poner el 5-4. Fue el golpe definitivo para Philadelphia.
De Paul cerró una noche inolvidable
Ya en tiempo de descuento, Rodrigo De Paul coronó su actuación con un gol que selló el 6-4 final.
El mediocampista había sido clave durante todo el partido, tanto en la recuperación como en la generación ofensiva.
El resultado resume lo que fue el encuentro: un duelo abierto, sin control en varios tramos, pero con una capacidad ofensiva impresionante por parte del equipo de Miami.
Inter Miami sale fortalecido tras una remontada que evidencia su potencial, aunque también deja dudas defensivas que deberá corregir en las próximas jornadas.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Definidos los 48 clasificados al Mundial 2026: así quedan los grupos