Tigres vence a Nashville y avanza a final de Concacaf
Tigres logró su clasificación a la final de la Concacaf Champions Cup tras vencer 1-0 a Nashville SC en el Estadio Universitario. Con este resultado, el equipo mexicano cerró la serie con un global de 2-0. El conjunto de la UANL resolvió la eliminatoria sin brillo, pero con efectividad. Tigres se coloca nuevamente en la […]
Publicado el05/05/2026 a las 23:11
Tigres logró su clasificación a la final de la Concacaf Champions Cup tras vencer 1-0 a Nashville SC en el Estadio Universitario. Con este resultado, el equipo mexicano cerró la serie con un global de 2-0.
El conjunto de la UANL resolvió la eliminatoria sin brillo, pero con efectividad.
Tigres se coloca nuevamente en la pelea por el título regional y mantiene su protagonismo en torneos internacionales.
Tigres resolvió la serie en casa
El partido tuvo una primera mitad con pocas oportunidades y ritmo lento. Nashville no logró presionar pese a estar en desventaja en el global.
La dinámica cambió en el segundo tiempo, cuando Tigres tomó mayor control del balón y buscó el resultado.
Brunetta marcó el gol decisivo
El único tanto del encuentro llegó al minuto 66 por medio de Juan Brunetta. La anotación prácticamente sentenció la serie al obligar a Nashville a marcar dos goles.
Después del gol, el equipo local dominó las acciones, aunque no logró ampliar la ventaja.
Tigres jugará su quinta final del torneo
Con este triunfo, los felinos alcanzan su quinta final en la historia de la competencia. El club ya ha disputado esta instancia en varias ediciones anteriores.
Ahora buscará sumar un nuevo campeonato bajo la dirección de Guido Pizarro.
El rival saldrá entre LAFC y Toluca
Tigres esperará al ganador de la serie entre LAFC y Toluca para disputar el título. El equipo mexicano ya sabe lo que es ganar este torneo.
Su único campeonato llegó en 2020, lo que le permitió competir en el Mundial de Clubes.
Tigres mantiene ritmo en dos competencias
Tras asegurar su lugar en la final internacional, el equipo deberá enfocarse en su siguiente compromiso en Liga MX.
El club llega con ventaja en su serie de cuartos de final y buscará mantener su buen momento en ambos torneos.
Tigres disputará la final de la Concacaf Champions Cup mientras continúa su camino en la Liga MX, en un cierre de temporada exigente.
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