Tigres vence a Nashville y avanza a final de Concacaf

Tigres logró su clasificación a la final de la Concacaf Champions Cup tras vencer 1-0 a Nashville SC en el Estadio Universitario. Con este resultado, el equipo mexicano cerró la serie con un global de 2-0.

El conjunto de la UANL resolvió la eliminatoria sin brillo, pero con efectividad.

Tigres se coloca nuevamente en la pelea por el título regional y mantiene su protagonismo en torneos internacionales.

Tigres resolvió la serie en casa

El partido tuvo una primera mitad con pocas oportunidades y ritmo lento. Nashville no logró presionar pese a estar en desventaja en el global.

La dinámica cambió en el segundo tiempo, cuando Tigres tomó mayor control del balón y buscó el resultado.