Messi protagoniza tenso cruce con comisionado de la MLS
Publicado el17/09/2026 a las 08:48
Lionel Messi y el Inter Miami volvieron a celebrar un campeonato, pero la fiesta terminó dejando una imagen inesperada.
Las Garzas derrotaron 2-0 a Cruz Azul para conquistar la Campeones Cup 2026, en una noche histórica para el argentino, quien además alcanzó los 100 goles con la camiseta del conjunto de Florida.
Sin embargo, durante la ceremonia de premiación, Messi protagonizó un tenso momento con el comisionado de la Major League Soccer, Don Garber.
Messi encaró a Don Garber durante la celebración
Las cámaras captaron al capitán del Inter Miami acercándose al dirigente mientras llevaba colgada su medalla de campeón.
Messi se mostró visiblemente molesto, señaló a Garber con el dedo y le habló de manera enérgica.
Posteriormente, el comisionado intentó acercarse nuevamente al argentino, pero Messi evitó continuar el intercambio mientras seguía la celebración con sus compañeros.
La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó interrogantes sobre lo ocurrido entre una de las principales figuras de la MLS y el máximo dirigente de la liga.
¿Por qué Messi estaba molesto con Don Garber?
El fuerte enojo de Messi con Don Garber, el Comisionado de la MLS 🤬 pic.twitter.com/Xetpx4uhVW
— Diario Olé (@DiarioOle) September 17, 2026
Hasta el momento, ni Messi ni Garber han explicado públicamente qué provocó exactamente la discusión.
Por esa razón, cualquier explicación sobre el origen del enfrentamiento permanece en el terreno de la especulación.
Uno de los antecedentes entre ambos se produjo en 2025, cuando Messi decidió no participar en el MLS All-Star Game y posteriormente recibió una suspensión de un partido bajo las reglas de la liga.
También se ha mencionado el descontento que el argentino ha mostrado en diferentes ocasiones con decisiones arbitrales dentro de la MLS.
Sin embargo, no existe confirmación de que alguno de estos episodios haya sido específicamente el motivo del reclamo durante la premiación.
Messi llegó a los 100 goles con Inter Miami
Antes del polémico episodio, Messi había vuelto a ser determinante dentro del terreno de juego.
El argentino abrió el marcador a los 24 minutos con un cabezazo tras una asistencia de Luis Suárez. Con ese tanto alcanzó los 100 goles con el Inter Miami.
Casemiro sentenció el encuentro en el minuto 81 con otro cabezazo, esta vez después de un tiro de esquina ejecutado por Messi.
El triunfo permitió al Inter Miami conquistar por primera vez la Campeones Cup y continuar sumando títulos desde la llegada del astro argentino en 2023.
Pero después de una noche de celebración, una de las imágenes que más repercusión generó fue precisamente la del inesperado enfrentamiento entre Messi y Don Garber.