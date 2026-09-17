Messi protagoniza tenso cruce con comisionado de la MLS

Lionel Messi y el Inter Miami volvieron a celebrar un campeonato, pero la fiesta terminó dejando una imagen inesperada.

Las Garzas derrotaron 2-0 a Cruz Azul para conquistar la Campeones Cup 2026, en una noche histórica para el argentino, quien además alcanzó los 100 goles con la camiseta del conjunto de Florida.

Sin embargo, durante la ceremonia de premiación, Messi protagonizó un tenso momento con el comisionado de la Major League Soccer, Don Garber.

Messi encaró a Don Garber durante la celebración

Las cámaras captaron al capitán del Inter Miami acercándose al dirigente mientras llevaba colgada su medalla de campeón.

Messi se mostró visiblemente molesto, señaló a Garber con el dedo y le habló de manera enérgica.

Posteriormente, el comisionado intentó acercarse nuevamente al argentino, pero Messi evitó continuar el intercambio mientras seguía la celebración con sus compañeros.

La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó interrogantes sobre lo ocurrido entre una de las principales figuras de la MLS y el máximo dirigente de la liga.

¿Por qué Messi estaba molesto con Don Garber?