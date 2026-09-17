América vs. Chivas: el Rebaño llega encendido y amenaza a las Águilas en el Clásico
Publicado el17/09/2026 a las 09:28
El Clásico Nacional está listo para una nueva edición. América y Chivas se enfrentarán este sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte, en uno de los partidos más esperados de la Jornada 9 del Apertura 2026.
El encuentro comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá un ingrediente especial: Guadalajara llega como líder del campeonato y atravesando uno de sus mejores momentos de la temporada.
Chivas llega como líder al Clásico Nacional
El conjunto dirigido por Gabriel Milito ocupa la cima con 17 puntos después de ocho jornadas y viene de conseguir una contundente victoria 3-0 sobre Pumas.
Santiago Sandoval fue protagonista de aquel encuentro al marcar un doblete, mientras que Bryan González completó la goleada que llevó al Rebaño a lo más alto de la clasificación.
El momento de Sandoval lo convierte además en uno de los futbolistas a seguir frente al América. El atacante suma tres goles en el Apertura 2026.
Roberto Alvarado y Ricardo Marín también aparecen como importantes alternativas ofensivas para un Guadalajara que buscará trasladar su buen momento al partido más esperado de la fase regular.
América busca levantarse tras perder el Clásico Joven
El escenario es diferente para las Águilas.
América llega después de caer 4-3 frente a Cruz Azul en un espectacular Clásico Joven, resultado que puso fin a su invicto y le impidió apoderarse del liderato.
Ahora tendrá la oportunidad de reaccionar ante su máximo rival y, al mismo tiempo, meterse de lleno en la pelea por la cima del Apertura 2026.
Sin embargo, la defensa azulcrema tendrá enfrente a un Guadalajara que viene mostrando capacidad para generar peligro con diferentes futbolistas.
La movilidad de Sandoval, la participación de Alvarado y la presencia de Marín serán algunas de las principales armas que intentará utilizar Milito en territorio americanista.
Chivas busca prolongar su buen momento ante América
Los antecedentes recientes también agregan tensión al Clásico Nacional.
Chivas llega con dos victorias consecutivas frente al América. En los últimos 10 enfrentamientos entre ambos clubes, las Águilas registran cuatro triunfos, Guadalajara tres y otros tres terminaron empatados.
En el historial general, sin embargo, América continúa con ventaja.
Después de 264 enfrentamientos entre partidos oficiales y amistosos, las Águilas acumulan 99 victorias, Chivas registra 82 y se han producido 83 empates.
El enfrentamiento de este sábado será el Clásico Nacional número 265.
Con Chivas defendiendo el liderato y América buscando recuperarse inmediatamente de la derrota ante Cruz Azul, el nuevo capítulo de la rivalidad más importante del futbol mexicano tendrá mucho más que orgullo en juego.
¿Cuándo juega América vs. Chivas?
Partido: América vs. Chivas
Fecha: sábado 19 de septiembre de 2026
Hora: 21:00 horas, centro de México
Estadio: Estadio Banorte
Torneo: Apertura 2026, Jornada 9