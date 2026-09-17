América vs. Chivas: el Rebaño llega encendido y amenaza a las Águilas en el Clásico

El Clásico Nacional está listo para una nueva edición. América y Chivas se enfrentarán este sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte, en uno de los partidos más esperados de la Jornada 9 del Apertura 2026.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá un ingrediente especial: Guadalajara llega como líder del campeonato y atravesando uno de sus mejores momentos de la temporada.

Chivas llega como líder al Clásico Nacional

El conjunto dirigido por Gabriel Milito ocupa la cima con 17 puntos después de ocho jornadas y viene de conseguir una contundente victoria 3-0 sobre Pumas.

Santiago Sandoval fue protagonista de aquel encuentro al marcar un doblete, mientras que Bryan González completó la goleada que llevó al Rebaño a lo más alto de la clasificación.

El momento de Sandoval lo convierte además en uno de los futbolistas a seguir frente al América. El atacante suma tres goles en el Apertura 2026.

Roberto Alvarado y Ricardo Marín también aparecen como importantes alternativas ofensivas para un Guadalajara que buscará trasladar su buen momento al partido más esperado de la fase regular.

América busca levantarse tras perder el Clásico Joven