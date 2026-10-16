Previa del fin de semana: Betis-Barça, Liga MX, MLS y Premier League
Publicado el 16/10/2026 a las 08:39
El fin de semana del 16 al 18 de octubre viene cargado de fútbol: arranca el viernes con la Liga MX y LaLiga, el sábado se juega casi todo, y el domingo cierran la Premier League y LaLiga. Estos son los partidos que más vale la pena marcar en el calendario. Todas las horas son del Este (ET).
Liga MX: América visita a León
El plato fuerte es León vs. América, el sábado 17 de octubre a las 9:00 PM ET en el Estadio León. América llega con récord de 6-3-1 y León con 5-3-3, así que hay poco margen entre ambos.
Otro partido a seguir es Guadalajara vs. Tigres UANL, el sábado a las 7:07 PM ET en el Estadio Akron. Chivas trae 5-4-2 y Tigres 3-4-4.
Ese mismo día, Toluca (6-2-3) recibe a Atlético de San Luis (3-3-5) a las 9:00 PM ET en el Nemesio Díez, y Cruz Azul (5-2-4) juega contra FC Juárez (1-1-9) a las 11:10 PM ET en el Estadio Banorte. También el sábado, a las 7:00 PM ET, Santos (4-1-6) recibe a Querétaro (6-2-2) en el Estadio Corona.
La jornada empieza el viernes 16 de octubre con Necaxa-Atlas (9:00 PM ET, Estadio Victoria), Atlante-Pumas UNAM (11:00 PM ET, Estadio Banorte) y Tijuana-Puebla (11:05 PM ET, Estadio Caliente). La ficha no confirma transmisión para estos partidos.
MLS: Inter Miami en Atlanta y duelo en Gillette
La MLS concentra su acción el sábado 17 de octubre, y todos los partidos de la lista se ven por Apple TV.
- Atlanta United vs. Inter Miami, 7:30 PM ET, Mercedes-Benz Stadium. Atlanta tiene 8-6-15 e Inter Miami 14-10-5.
- New England Revolution vs. Chicago Fire, 7:30 PM ET, Gillette Stadium. Se enfrentan dos equipos con 15-4-10 y 14-6-9.
- New York City FC vs. LAFC, 7:30 PM ET, Citi Field. NYCFC trae 8-9-12 y LAFC 12-9-9.
- Austin FC vs. Vancouver Whitecaps, 8:30 PM ET, Q2 Stadium. Vancouver llega con 15-7-7.
Antes, a las 2:30 PM ET, Philadelphia Union (13-6-10) recibe a Charlotte FC (13-7-9) en el Subaru Park, y a las 4:30 PM ET Minnesota United (7-10-12) se mide con St. Louis CITY SC (14-9-6) en el Allianz Field.
LaLiga: Betis recibe al Barcelona
El partido grande es Real Betis vs. Barcelona, el sábado 17 de octubre a las 12:00 PM ET en el Estadio La Cartuja, por ESPN Deportes y ESPN+. El Barça llega con 8-0-0 y el Betis con 6-1-1, un cruce entre dos equipos que han perdido poco o nada.
Antes, a las 8:00 AM ET, Espanyol (2-2-4) recibe al Atlético de Madrid (6-1-1) en el RCDE Stadium, también por ESPN Deportes y ESPN+. Por la tarde, a las 3:00 PM ET, Valencia (1-2-5) juega ante Athletic Club (2-2-2) en Mestalla.
El domingo 18 de octubre, Málaga (0-4-4) recibe a la Real Sociedad (4-1-3) a las 12:30 PM ET en La Rosaleda, por ESPN Deportes y ESPN+.
Premier League: Leeds-Manchester United y líder invicto
El domingo 18 de octubre a las 9:00 AM ET, Leeds United (2-3-1) recibe al Manchester United (1-3-2) en Elland Road, por USA Net.
El sábado 17, Manchester City (6-0-0) juega en casa ante Ipswich Town (3-0-3) a las 10:00 AM ET en el Etihad, por USA Net y Universo. Ese día también destacan Everton-Chelsea (7:30 AM ET, USA Net y Universo), Brentford-Liverpool (10:00 AM ET, Peacock) y Newcastle-Aston Villa (12:30 PM ET, NBC y Universo).
Agenda rápida
- Viernes 16 de octubre: Deportivo-Levante, 3:00 PM ET (ESPN Deportes, ESPN+); Necaxa-Atlas, 9:00 PM ET.
- Sábado 17, mañana: Everton-Chelsea, 7:30 AM ET; Espanyol-Atlético de Madrid, 8:00 AM ET; Manchester City-Ipswich, 10:00 AM ET.
- Sábado 17, mediodía: Real Betis-Barcelona, 12:00 PM ET; Newcastle-Aston Villa, 12:30 PM ET.
- Sábado 17, tarde y noche: Guadalajara-Tigres, 7:07 PM ET; Atlanta-Inter Miami, 7:30 PM ET (Apple TV); León-América, 9:00 PM ET; Cruz Azul-FC Juárez, 11:10 PM ET.
- Domingo 18 de octubre: Leeds-Manchester United, 9:00 AM ET; Málaga-Real Sociedad, 12:30 PM ET.
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
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