El fin de semana del 16 al 18 de octubre viene cargado de fútbol: arranca el viernes con la Liga MX y LaLiga, el sábado se juega casi todo, y el domingo cierran la Premier League y LaLiga. Estos son los partidos que más vale la pena marcar en el calendario. Todas las horas son del Este (ET).

Liga MX: América visita a León

El plato fuerte es León vs. América, el sábado 17 de octubre a las 9:00 PM ET en el Estadio León. América llega con récord de 6-3-1 y León con 5-3-3, así que hay poco margen entre ambos.

Otro partido a seguir es Guadalajara vs. Tigres UANL, el sábado a las 7:07 PM ET en el Estadio Akron. Chivas trae 5-4-2 y Tigres 3-4-4.

Ese mismo día, Toluca (6-2-3) recibe a Atlético de San Luis (3-3-5) a las 9:00 PM ET en el Nemesio Díez, y Cruz Azul (5-2-4) juega contra FC Juárez (1-1-9) a las 11:10 PM ET en el Estadio Banorte. También el sábado, a las 7:00 PM ET, Santos (4-1-6) recibe a Querétaro (6-2-2) en el Estadio Corona.

La jornada empieza el viernes 16 de octubre con Necaxa-Atlas (9:00 PM ET, Estadio Victoria), Atlante-Pumas UNAM (11:00 PM ET, Estadio Banorte) y Tijuana-Puebla (11:05 PM ET, Estadio Caliente). La ficha no confirma transmisión para estos partidos.

MLS: Inter Miami en Atlanta y duelo en Gillette

La MLS concentra su acción el sábado 17 de octubre, y todos los partidos de la lista se ven por Apple TV.

Atlanta United vs. Inter Miami , 7:30 PM ET, Mercedes-Benz Stadium. Atlanta tiene 8-6-15 e Inter Miami 14-10-5.

, 7:30 PM ET, Mercedes-Benz Stadium. Atlanta tiene 8-6-15 e Inter Miami 14-10-5. New England Revolution vs. Chicago Fire , 7:30 PM ET, Gillette Stadium. Se enfrentan dos equipos con 15-4-10 y 14-6-9.

, 7:30 PM ET, Gillette Stadium. Se enfrentan dos equipos con 15-4-10 y 14-6-9. New York City FC vs. LAFC , 7:30 PM ET, Citi Field. NYCFC trae 8-9-12 y LAFC 12-9-9.

, 7:30 PM ET, Citi Field. NYCFC trae 8-9-12 y LAFC 12-9-9. Austin FC vs. Vancouver Whitecaps, 8:30 PM ET, Q2 Stadium. Vancouver llega con 15-7-7.

Antes, a las 2:30 PM ET, Philadelphia Union (13-6-10) recibe a Charlotte FC (13-7-9) en el Subaru Park, y a las 4:30 PM ET Minnesota United (7-10-12) se mide con St. Louis CITY SC (14-9-6) en el Allianz Field.