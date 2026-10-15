La Champions League 2026/27 ya está en marcha: la fase liga arrancó el martes 8 de septiembre de 2026 y terminará el miércoles 27 de enero de 2027. Esta guía reúne el calendario, los resultados hasta ahora, los horarios en tiempo del Este (ET) y dónde verla en EE.UU.

36 equipos juegan en una sola tabla y cada uno disputa 8 partidos: 4 en casa y 4 de visita, contra 8 rivales distintos.

Los 8 primeros avanzan directo a octavos de final; del 9.º al 24.º van a un play-off; del 25.º al 36.º quedan eliminados.

Los partidos empiezan a las 12:45 p.m. ET y a las 3:00 p.m. ET, y se ven en español por TUDN y ViX.

Por qué importa para el aficionado: con un formato sin grupos, cada gol cuenta para la diferencia de goles y cada punto puede decidir entre saltarse una ronda o jugar el play-off. Conocer las fechas y los horarios en ET te permite planear tus mediodías y tardes entre semana.

Cómo funciona la fase liga

Según la UEFA, ya no hay grupos de cuatro equipos. Los 36 clubes forman una única clasificación y cada uno juega 8 partidos frente a 8 rivales distintos, la mitad como local y la mitad como visitante. Al terminar la jornada 8, la tabla define tres destinos:

Puestos 1 a 8 : pasan directo a octavos de final.

: pasan directo a octavos de final. Puestos 9 a 24 : juegan la ronda de play-off eliminatoria.

: juegan la ronda de play-off eliminatoria. Puestos 25 a 36: quedan fuera del torneo.

Calendario de la fase liga

Estas son las ocho jornadas, según la UEFA: