Champions League 2026/27: calendario, resultados y horarios en ET
Publicado el 15/10/2026 a las 11:35
La Champions League 2026/27 ya está en marcha: la fase liga arrancó el martes 8 de septiembre de 2026 y terminará el miércoles 27 de enero de 2027. Esta guía reúne el calendario, los resultados hasta ahora, los horarios en tiempo del Este (ET) y dónde verla en EE.UU.
- 36 equipos juegan en una sola tabla y cada uno disputa 8 partidos: 4 en casa y 4 de visita, contra 8 rivales distintos.
- Los 8 primeros avanzan directo a octavos de final; del 9.º al 24.º van a un play-off; del 25.º al 36.º quedan eliminados.
- Los partidos empiezan a las 12:45 p.m. ET y a las 3:00 p.m. ET, y se ven en español por TUDN y ViX.
Por qué importa para el aficionado: con un formato sin grupos, cada gol cuenta para la diferencia de goles y cada punto puede decidir entre saltarse una ronda o jugar el play-off. Conocer las fechas y los horarios en ET te permite planear tus mediodías y tardes entre semana.
Cómo funciona la fase liga
Según la UEFA, ya no hay grupos de cuatro equipos. Los 36 clubes forman una única clasificación y cada uno juega 8 partidos frente a 8 rivales distintos, la mitad como local y la mitad como visitante. Al terminar la jornada 8, la tabla define tres destinos:
- Puestos 1 a 8: pasan directo a octavos de final.
- Puestos 9 a 24: juegan la ronda de play-off eliminatoria.
- Puestos 25 a 36: quedan fuera del torneo.
Calendario de la fase liga
Estas son las ocho jornadas, según la UEFA:
- Jornada 1: 8-10 de septiembre de 2026
- Jornada 2: 13-14 de octubre
- Jornada 3: 20-21 de octubre
- Jornada 4: 3-4 de noviembre
- Jornada 5: 24-25 de noviembre
- Jornada 6: 8-9 de diciembre
- Jornada 7: 19-20 de enero de 2027
- Jornada 8: 27 de enero de 2027, con los 18 partidos a la misma hora
Resultados de la jornada 2
El martes 13 de octubre de 2026 se jugaron estos partidos:
- Galatasaray 1-4 Barcelona
- Atlético de Madrid 2-0 Manchester United
- Arsenal 3-0 Lille
- Inter 3-4 Club Brujas
- Viking 3-3 Bayern Múnich
- Villarreal 3-1 Napoli
- RB Leipzig 1-0 PSV
- Lens 0-2 Sporting de Lisboa
- Sabah 2-0 Slavia Praga
Según ESPN, tras esa jornada del martes lideran con 6 puntos Barcelona (diferencia de +7), Sporting de Lisboa (+4) y Arsenal (+4). El Bayern suma 4. Inter, Napoli, Lille, Galatasaray y Slavia Praga acumulan dos derrotas y cero puntos. Ojo: la jornada termina el miércoles, así que la tabla cambiará.
En la jornada 1 destacaron Real Madrid 2-1 Inter, Barcelona 5-1 Feyenoord, Liverpool 2-1 Atlético de Madrid, Napoli 0-1 Arsenal, PSG 6-1 Slovan Bratislava, Bayern Múnich 5-0 Bodø/Glimt, Porto 0-2 Manchester City, Borussia Dortmund 3-2 Villarreal, Lille 2-3 Real Betis, Como 4-1 RB Leipzig y Manchester United 4-0 Sabah.
Partidos del miércoles 14 de octubre
Esta es la programación en horario ET:
- 12:45 p.m. ET: Feyenoord vs. Como; LASK vs. Liverpool.
- 3:00 p.m. ET: Manchester City vs. PSG (el partido estelar); Roma vs. Real Madrid; Real Betis vs. Porto; Aston Villa vs. Fenerbahçe; Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund; Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas; Slovan Bratislava vs. Stuttgart.
Los horarios equivalen a las 18:45 y las 21:00 en Europa central.
Fechas clave hasta la final
Después de la fase liga, el calendario de la UEFA continúa así:
- Play-off: 16-17 y 23-24 de febrero de 2027
- Octavos de final: 9-10 y 16-17 de marzo
- Cuartos de final: 6-7 y 13-14 de abril
- Semifinales: 27-28 de abril y 4-5 de mayo
- Final: sábado 5 de junio de 2027, en el Estadio Metropolitano de Madrid
Qué sigue y dónde ver
La jornada 3 se juega el martes 20 y el miércoles 21 de octubre de 2026. En EE.UU., la Champions League se transmite en español por TUDN y ViX, y en inglés por Paramount+ y CBS. Revisa la programación de tu proveedor, porque la disponibilidad de cada partido puede variar según el canal.
Fuentes: UEFA, fechas 2026/27; UEFA, partidos de la fase liga; ESPN, resultados y tabla. Datos consultados el 14 de octubre de 2026.