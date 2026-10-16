Jornada de MLS y las cinco grandes ligas de Europa: guía del 16 al 18 de octubre
Publicado el 16/10/2026 a las 13:49
Este fin de semana del viernes 16 al domingo 18 de octubre de 2026 trae una jornada de MLS concentrada en el sábado, además de partidos en España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia. Estos son los encuentros que más destacan, con horarios en ET, sedes y dónde verlos. Entre paréntesis, el récord de cada equipo en la liga (ganados-empatados-perdidos).[caption id="attachment_1696856" align="alignnone" width="1600"] Infografía: MundoNow[/caption]
MLS: todo el sábado 17 de octubre por Apple TV
La jornada de MLS se juega el sábado 17 de octubre y todos los partidos de la ficha se ven por Apple TV. Empieza a las 2:30 PM ET con Philadelphia Union (13-6-10) contra Charlotte FC (13-7-9) en el Subaru Park, un duelo con récords muy parecidos.
A las 7:30 PM ET se concentran cinco partidos. Los que más destacan:
- Atlanta United FC (8-6-15) vs. Inter Miami CF (14-10-5), en el Mercedes-Benz Stadium. Es la cita de Inter Miami y de su gran base de seguidores latinos.
- New England Revolution (15-4-10) vs. Chicago Fire FC (14-6-9), en el Gillette Stadium. Son dos equipos con récords sólidos.
- New York City FC (8-9-12) vs. LAFC (12-9-9), en el Citi Field.
A las 8:30 PM ET, Houston Dynamo FC (13-7-9) recibe a FC Dallas (14-8-7) en el Shell Energy Stadium. Ese mismo horario tiene a Austin FC (7-10-12) frente a Vancouver Whitecaps (15-7-7) en el Q2 Stadium.
España: Barcelona visita al Betis y el Madrid juega en el Bernabéu
El partido más llamativo es Real Betis (6-1-1) vs. Barcelona (8-0-0), el sábado 17 de octubre a las 12:00 PM ET en el Estadio La Cartuja, por ESPN Deportes y ESPN+. Ambos llegan con récords de mucho peso.
El sábado a las 8:00 AM ET, Espanyol (2-2-4) recibe al Atlético de Madrid (6-1-1) en el RCDE Stadium. El domingo 18 de octubre a las 3:00 PM ET, Real Madrid (6-0-2) vs. Sevilla (4-2-2) cierra la fecha en el Santiago Bernabéu, con transmisión por ABC, ESPN Deportes y ESPN+.
Inglaterra: Manchester City, Liverpool y Arsenal en acción
- Everton (2-4-0) vs. Chelsea (3-1-2), sábado 17 a las 7:30 AM ET, en el Hill Dickinson Stadium (USA Net y Universo).
- Manchester City (6-0-0) vs. Ipswich Town (3-0-3), sábado a las 10:00 AM ET, en el Etihad Stadium (USA Net y Universo).
- Brentford (2-4-0) vs. Liverpool (2-3-1), sábado a las 10:00 AM ET (Peacock).
- Leeds United (2-3-1) vs. Manchester United (1-3-2), domingo 18 a las 9:00 AM ET, en Elland Road (USA Net y Tele).
- Nottingham Forest (1-2-3) vs. Arsenal (5-0-1), domingo a las 11:30 AM ET, en The City Ground (Peacock).
Italia, Alemania y Francia
En la Serie A, todo se ve por Paramount+. El sábado 17 a las 12:00 PM ET juegan Bologna (1-2-3) e Inter de Milán (5-1-0). El domingo 18 hay dos partidos de peso: AC Milan (3-3-0) contra Atalanta (3-0-3) a las 12:00 PM ET en San Siro, y Juventus (3-2-1) contra Lazio (5-1-0) a las 2:45 PM ET en el Allianz Stadium.
En la Bundesliga, el sábado a las 9:30 AM ET, Union Berlin (1-1-3) recibe al Borussia Dortmund (4-1-0). Poco después, a las 12:30 PM ET, Bayern Múnich (3-2-0) vs. RB Leipzig (3-0-2) se juega en el Allianz Arena (USA Net, FuboTV, Peacock y Tele). El domingo a las 9:30 AM ET, Bayer Leverkusen (3-1-1) se mide con Friburgo (4-1-0).
En la Ligue 1, el sábado a las 11:15 AM ET, Strasbourg (2-1-3) recibe al Paris Saint-Germain (3-2-1) por beIn Sports y FuboTV. El domingo, Paris FC (3-2-1) y Stade Rennais (4-1-1) juegan a las 11:15 AM ET (Prime Video, TUBI y FuboTV), y Lyon (3-2-1) enfrenta a Niza (2-2-2) a las 2:45 PM ET.
Agenda rápida
- Sábado 17, 7:30 AM ET: Everton vs. Chelsea (USA Net, Universo)
- Sábado 17, 10:00 AM ET: Manchester City vs. Ipswich Town (USA Net, Universo)
- Sábado 17, 11:15 AM ET: Strasbourg vs. Paris Saint-Germain (beIn Sports, FuboTV)
- Sábado 17, 12:00 PM ET: Real Betis vs. Barcelona (ESPN Deportes, ESPN+)
- Sábado 17, 12:30 PM ET: Bayern Múnich vs. RB Leipzig (USA Net, FuboTV, Peacock, Tele)
- Sábado 17, 7:30 PM ET: Atlanta United vs. Inter Miami (Apple TV)
- Sábado 17, 7:30 PM ET: New England Revolution vs. Chicago Fire (Apple TV)
- Domingo 18, 9:00 AM ET: Leeds United vs. Manchester United (USA Net, Tele)
- Domingo 18, 12:00 PM ET: AC Milan vs. Atalanta (Paramount+)
- Domingo 18, 2:45 PM ET: Juventus vs. Lazio (Paramount+)
- Domingo 18, 3:00 PM ET: Real Madrid vs. Sevilla (ABC, ESPN Deportes, ESPN+)
Fuentes: ESPN, calendario y canales; MLS. Datos consultados el 15 de octubre de 2026.