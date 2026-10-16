Este fin de semana del viernes 16 al domingo 18 de octubre de 2026 trae una jornada de MLS concentrada en el sábado, además de partidos en España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia. Estos son los encuentros que más destacan, con horarios en ET, sedes y dónde verlos. Entre paréntesis, el récord de cada equipo en la liga (ganados-empatados-perdidos).

MLS: todo el sábado 17 de octubre por Apple TV

[caption id="attachment_1696856" align="alignnone" width="1600"]Infografía: MundoNow[/caption]

La jornada de MLS se juega el sábado 17 de octubre y todos los partidos de la ficha se ven por Apple TV. Empieza a las 2:30 PM ET con Philadelphia Union (13-6-10) contra Charlotte FC (13-7-9) en el Subaru Park, un duelo con récords muy parecidos.

A las 7:30 PM ET se concentran cinco partidos. Los que más destacan:

Atlanta United FC (8-6-15) vs. Inter Miami CF (14-10-5) , en el Mercedes-Benz Stadium. Es la cita de Inter Miami y de su gran base de seguidores latinos.

, en el Mercedes-Benz Stadium. Es la cita de Inter Miami y de su gran base de seguidores latinos. New England Revolution (15-4-10) vs. Chicago Fire FC (14-6-9) , en el Gillette Stadium. Son dos equipos con récords sólidos.

, en el Gillette Stadium. Son dos equipos con récords sólidos. New York City FC (8-9-12) vs. LAFC (12-9-9), en el Citi Field.

A las 8:30 PM ET, Houston Dynamo FC (13-7-9) recibe a FC Dallas (14-8-7) en el Shell Energy Stadium. Ese mismo horario tiene a Austin FC (7-10-12) frente a Vancouver Whitecaps (15-7-7) en el Q2 Stadium.

España: Barcelona visita al Betis y el Madrid juega en el Bernabéu

El partido más llamativo es Real Betis (6-1-1) vs. Barcelona (8-0-0), el sábado 17 de octubre a las 12:00 PM ET en el Estadio La Cartuja, por ESPN Deportes y ESPN+. Ambos llegan con récords de mucho peso.

El sábado a las 8:00 AM ET, Espanyol (2-2-4) recibe al Atlético de Madrid (6-1-1) en el RCDE Stadium. El domingo 18 de octubre a las 3:00 PM ET, Real Madrid (6-0-2) vs. Sevilla (4-2-2) cierra la fecha en el Santiago Bernabéu, con transmisión por ABC, ESPN Deportes y ESPN+.

Inglaterra: Manchester City, Liverpool y Arsenal en acción