Messi marcó su gol 126.

Argentina derrotó 3-0 a Benín.

Cerró con dos asistencias.

Lionel Messi cerró su historia con la selección argentina con una actuación difícil de imaginar mejor: gol, dos asistencias y triunfo 3-0 ante Benín.

El Estadio Monumental fue escenario este martes 6 de octubre de una despedida preparada para celebrar más de dos décadas del capitán con la Albiceleste.

Messi salió como titular y recibió constantes reconocimientos del público, incluido un homenaje al minuto 10 que obligó a detener momentáneamente el encuentro, según Efe.

Benín resistió durante la primera mitad y consiguió mantener el marcador sin goles, pese al dominio territorial del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Messi se despide de la selección con gol y dos asistencias

[caption id="attachment_1695779" align="alignnone" width="1200"]Messi se despide de la selección con gol y dos asistencias. Foto Efe[/caption]

La resistencia africana terminó apenas comenzado el complemento, cuando Messi ejecutó un tiro de esquina que Nicolás Otamendi convirtió en el 1-0 al minuto 48.

La jugada tuvo un significado especial porque Otamendi también disputaba su despedida, convirtiendo la conexión entre ambos veteranos en uno de los momentos de la noche.

Después apareció Nico Paz, quien ingresó desde el banco y necesitó apenas unos minutos para marcar el segundo tras recibir otra asistencia del capitán argentino.

El mediocampista definió de zurda al minuto 61 y amplió una ventaja que transformó definitivamente el amistoso en una celebración para los aficionados argentinos.