Messi se despide a lo grande: gol, dos asistencias y una última ovación con Argentina
Publicado el 06/10/2026 a las 21:45
- Messi marcó su gol 126.
- Argentina derrotó 3-0 a Benín.
- Cerró con dos asistencias.
Lionel Messi cerró su historia con la selección argentina con una actuación difícil de imaginar mejor: gol, dos asistencias y triunfo 3-0 ante Benín.
El Estadio Monumental fue escenario este martes 6 de octubre de una despedida preparada para celebrar más de dos décadas del capitán con la Albiceleste.
Messi salió como titular y recibió constantes reconocimientos del público, incluido un homenaje al minuto 10 que obligó a detener momentáneamente el encuentro, según Efe.
Benín resistió durante la primera mitad y consiguió mantener el marcador sin goles, pese al dominio territorial del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Messi se despide de la selección con gol y dos asistencias[caption id="attachment_1695779" align="alignnone" width="1200"] Messi se despide de la selección con gol y dos asistencias. Foto Efe[/caption]
La resistencia africana terminó apenas comenzado el complemento, cuando Messi ejecutó un tiro de esquina que Nicolás Otamendi convirtió en el 1-0 al minuto 48.
La jugada tuvo un significado especial porque Otamendi también disputaba su despedida, convirtiendo la conexión entre ambos veteranos en uno de los momentos de la noche.
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Después apareció Nico Paz, quien ingresó desde el banco y necesitó apenas unos minutos para marcar el segundo tras recibir otra asistencia del capitán argentino.
El mediocampista definió de zurda al minuto 61 y amplió una ventaja que transformó definitivamente el amistoso en una celebración para los aficionados argentinos.
Lionel Messi marca su último gol con la camiseta de Argentina[caption id="attachment_1695781" align="alignnone" width="1200"] Foto Efe[/caption]
Sin embargo, faltaba la imagen que miles de aficionados esperaban: el último gol de Messi defendiendo los colores de la selección argentina.
La oportunidad apareció desde el punto penal y el número 10 convirtió al minuto 71 para establecer el definitivo 3-0 sobre Benín.
Ese tanto elevó su registro definitivo a 126 goles con Argentina, después de haber llegado al encuentro con 125 anotaciones en 207 partidos internacionales.
Messi terminó así su partido número 208 con la selección y agregó a Benín entre las selecciones contra las que consiguió marcar durante su carrera internacional.
Los títulos que deja Messi después de más de dos décadas[caption id="attachment_1695780" align="alignnone" width="1200"] Foto Efe[/caption]
Su recorrido con la selección mayor incluyó las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Qatar 2022.
También conquistó con Argentina el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro olímpica de Beijing 2008 antes de levantar sus grandes trofeos con la absoluta.
La despedida cerró exactamente como comenzó su etapa decisiva en Argentina: con Messi participando directamente en los goles y siendo el centro de todas las miradas.
Esta vez no hubo otro partido esperando después. El 3-0 sobre Benín puso punto final a una trayectoria internacional iniciada en 2005 y extendida durante 21 años.