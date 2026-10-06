Después de la Semana 5 de la NFL, solo tres equipos siguen invictos: los Minnesota Vikings, los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, todos con marca de 4-0. Los Buffalo Bills y los Las Vegas Raiders perdieron por primera vez en la temporada, y cinco equipos siguen sin ganar, todos con 0-4: Tampa Bay, Tennessee, Houston, Miami y los Chargers de Los Ángeles.

Los tres invictos

Chiefs 30-27 Raiders: Kenneth Walker III corrió para 177 yardas y anotó dos touchdowns por tierra en el último cuarto, en el que Kansas City sumó 20 puntos. Patrick Mahomes lanzó dos pases de touchdown, ambos para Tyquan Thornton. Kirk Cousins pasó para 365 yardas con los Raiders, que quedaron 3-1.

Kenneth Walker III corrió para 177 yardas y anotó dos touchdowns por tierra en el último cuarto, en el que Kansas City sumó 20 puntos. Patrick Mahomes lanzó dos pases de touchdown, ambos para Tyquan Thornton. Kirk Cousins pasó para 365 yardas con los Raiders, que quedaron 3-1. Vikings 15-10 Dolphins: Minnesota ganó sin anotar touchdowns, con cinco goles de campo de Will Reichard. T.J. Hockenson atrapó 13 pases para 119 yardas. Miami sigue 0-4.

Minnesota ganó sin anotar touchdowns, con cinco goles de campo de Will Reichard. T.J. Hockenson atrapó 13 pases para 119 yardas. Miami sigue 0-4. 49ers 24-14 Broncos: Brock Purdy lanzó dos pases de touchdown, el último de 56 yardas para George Kittle a 2:15 del final. Christian McCaffrey anotó por tierra.

Los partidos más destacados

Patriots 29-26 Bills: Drake Maye lanzó tres pases de touchdown. El último, de 23 yardas para Efton Chism III, llegó a 1:50 del final, y la conversión de dos puntos para Rhamondre Stevenson selló el triunfo. Buffalo, que había ganado sus tres primeros partidos, quedó 3-1.

Drake Maye lanzó tres pases de touchdown. El último, de 23 yardas para Efton Chism III, llegó a 1:50 del final, y la conversión de dos puntos para Rhamondre Stevenson selló el triunfo. Buffalo, que había ganado sus tres primeros partidos, quedó 3-1. Cowboys 34-30 Texans: CeeDee Lamb atrapó 17 pases para 189 yardas y anotó el touchdown de la victoria a 40 segundos del final. Javonte Williams corrió para tres touchdowns. Dak Prescott pasó para 335 yardas. Houston sigue sin ganar.

CeeDee Lamb atrapó 17 pases para 189 yardas y anotó el touchdown de la victoria a 40 segundos del final. Javonte Williams corrió para tres touchdowns. Dak Prescott pasó para 335 yardas. Houston sigue sin ganar. Rams 24-20 Eagles: Los Ángeles perdía por 10 puntos al final del tercer cuarto y remontó con dos touchdowns de Kyren Williams en los últimos cuatro minutos. Matthew Stafford pasó para 317 yardas y Puka Nacua atrapó nueve pases para 125.

Los Ángeles perdía por 10 puntos al final del tercer cuarto y remontó con dos touchdowns de Kyren Williams en los últimos cuatro minutos. Matthew Stafford pasó para 317 yardas y Puka Nacua atrapó nueve pases para 125. Ravens 24-18 Titans: Baltimore ganó, pero Lamar Jackson salió con una lesión en el tobillo. Derrick Henry anotó contra su exequipo y Tyler Loop pateó un gol de campo de 64 yardas al cierre de la primera mitad.

Baltimore ganó, pero Lamar Jackson salió con una lesión en el tobillo. Derrick Henry anotó contra su exequipo y Tyler Loop pateó un gol de campo de 64 yardas al cierre de la primera mitad. Panthers 32-26 Lions (domingo por la noche): Bryce Young y Tetairoa McMillan se conectaron para dos touchdowns. McMillan atrapó 14 pases para 192 yardas y Chuba Hubbard corrió para 122 yardas y dos anotaciones.

Bryce Young y Tetairoa McMillan se conectaron para dos touchdowns. McMillan atrapó 14 pases para 192 yardas y Chuba Hubbard corrió para 122 yardas y dos anotaciones. Colts 30-13 Commanders (en Londres): Jonathan Taylor corrió para 95 yardas y dos touchdowns en el estadio del Tottenham.

Todos los resultados de la Semana 5

Jueves 1: Browns 27-24 Steelers (gol de campo de 56 yardas de Andre Szmyt a 10 segundos del final)

Colts 30-13 Commanders (Londres)

Patriots 29-26 Bills

Bears 23-12 Jets (Kyle Monangai: 146 yardas y 2 TD por tierra)

Jaguars 22-17 Bengals (Joe Burrow pasó para 428 yardas en la derrota)

Giants 36-24 Cardinals (Jameis Winston, 3 pases de TD; Deonte Banks devolvió una intercepción 98 yardas)

Rams 24-20 Eagles

Packers 17-14 Buccaneers

Ravens 24-18 Titans

Cowboys 34-30 Texans

Vikings 15-10 Dolphins

Chiefs 30-27 Raiders

49ers 24-14 Broncos

Seahawks 30-23 Chargers

Panthers 32-26 Lions

Lunes por la noche: Falcons 45-24 Saints

Los Atlanta Falcons (2-2) cerraron la Semana 5 con una paliza de 45-24 sobre los New Orleans Saints (1-3) en el Superdome. Bijan Robinson corrió 145 yardas en 19 acarreos, con dos touchdowns y una escapada de 59 yardas, mientras que Brian Robinson Jr. sumó tres touchdowns por tierra. Michael Penix Jr. completó 15 de 20 pases para 223 yardas y un touchdown. Por los Saints, Tyler Shough lanzó para 286 yardas y Alvin Kamara anotó dos veces.

Fuentes