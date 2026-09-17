Atlético de Madrid vs Real Madrid: hora y dónde ver el derbi en Estados Unidos
Publicado el17/09/2026 a las 16:50
Real Madrid se prepara para uno de los partidos más exigentes de la temporada. El equipo dirigido por José Mourinho visitará al Atlético de Madrid de Diego Simeone en el Riyadh Air Metropolitano con puntos importantes en juego en la lucha por los primeros puestos de LaLiga.
El conjunto blanco llega al encuentro en la segunda posición con 15 puntos después de seis partidos, mientras que Atlético de Madrid suma 10 unidades y ocupa el quinto puesto.
Para el Real Madrid, el derbi representa una oportunidad para mantenerse cerca del Barcelona y evitar perder terreno en la pelea por el liderato. Atlético, por su parte, tiene la posibilidad de recortar distancias y meterse de lleno en la lucha por los primeros lugares.
¿Cuándo juega Atlético de Madrid vs Real Madrid?
El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid se disputará el domingo 20 de septiembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano, correspondiente a la Jornada 7 de LaLiga.
¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Real Madrid en Estados Unidos?
El esperado derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid será transmitido en Estados Unidos por ESPN, por lo que los aficionados podrán seguir uno de los partidos más importantes de la jornada de LaLiga.
El encuentro comenzará este domingo 20 de septiembre a las 10:15 a.m., hora del Este (ET).
Estos son los horarios en Estados Unidos:
10:15 a.m. – Hora del Este (ET)
9:15 a.m. – Hora Central (CT)
8:15 a.m. – Hora de la Montaña (MT)
7:15 a.m. – Hora del Pacífico (PT)
Atlético de Madrid vs Real Madrid: datos del partido
Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
Hora: 10:15 a.m. ET
Estadio: Riyadh Air Metropolitano
TV en Estados Unidos: ESPN
Competición: LaLiga
Mourinho y Simeone vuelven a encontrarse
El partido tendrá además el atractivo del enfrentamiento entre José Mourinho y Diego Simeone.
Mourinho afronta nuevamente un derbi madrileño desde el banquillo del Real Madrid, mientras que Simeone buscará aprovechar la localía para sumar tres puntos importantes ante su máximo rival de la capital.
Kylian Mbappé aparece como una de las principales amenazas ofensivas del conjunto merengue en un encuentro que puede tener consecuencias importantes en la parte alta de la clasificación.
Real Madrid no quiere dejar escapar al Barcelona
El conjunto merengue llega al derbi con 15 puntos y un balance de cinco victorias y una derrota en sus primeros seis encuentros de LaLiga. Ha marcado 17 goles y recibido seis.
Atlético de Madrid, mientras tanto, suma 10 puntos después de cinco encuentros, con tres victorias, un empate y una derrota.
Con ambos clubes necesitados de sumar, el derbi madrileño vuelve a convertirse en uno de los partidos más importantes de la jornada en España y uno de los encuentros europeos más atractivos para los aficionados en Estados Unidos.