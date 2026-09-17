Atlético de Madrid vs Real Madrid: hora y dónde ver el derbi en Estados Unidos

Real Madrid se prepara para uno de los partidos más exigentes de la temporada. El equipo dirigido por José Mourinho visitará al Atlético de Madrid de Diego Simeone en el Riyadh Air Metropolitano con puntos importantes en juego en la lucha por los primeros puestos de LaLiga.

El conjunto blanco llega al encuentro en la segunda posición con 15 puntos después de seis partidos, mientras que Atlético de Madrid suma 10 unidades y ocupa el quinto puesto.

Para el Real Madrid, el derbi representa una oportunidad para mantenerse cerca del Barcelona y evitar perder terreno en la pelea por el liderato. Atlético, por su parte, tiene la posibilidad de recortar distancias y meterse de lleno en la lucha por los primeros lugares.

¿Cuándo juega Atlético de Madrid vs Real Madrid?

El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid se disputará el domingo 20 de septiembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano, correspondiente a la Jornada 7 de LaLiga.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Real Madrid en Estados Unidos?

El esperado derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid será transmitido en Estados Unidos por ESPN, por lo que los aficionados podrán seguir uno de los partidos más importantes de la jornada de LaLiga.

El encuentro comenzará este domingo 20 de septiembre a las 10:15 a.m., hora del Este (ET).