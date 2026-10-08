Arteta firma hasta 2030 y el Barcelona es favorito en la Champions: así vuelve el fútbol europeo
Publicado el 08/10/2026 a las 13:50
El fútbol europeo vuelve este fin de semana tras casi tres semanas de parón por las fechas FIFA, y llega con noticias: el Arsenal renovó a Mikel Arteta hasta 2030, el Barcelona es el gran favorito de los mercados de predicción para ganar la Champions y los ecuatorianos Piero Hincapié y Moisés Caicedo buscan recuperar su lugar en la Premier League.
- Las grandes ligas regresan el sábado 10 y el domingo 11 de octubre. La última jornada se jugó del 18 al 20 de septiembre.
- La Champions League vuelve el martes 13 de octubre con la segunda fecha de la fase de liga.
Por qué importa: octubre trae tres fechas de Champions y duelos directos entre candidatos, como el PSG vs. Barcelona del martes 20 y el Bayern vs. Arsenal del miércoles 21. Las tablas pueden cambiar rápido.
Arteta renueva con el Arsenal hasta 2030
El Arsenal anunció el miércoles 7 de octubre que Arteta firmó un nuevo contrato hasta junio de 2030. El técnico español, que llegó al club en diciembre de 2019, llevó al Arsenal al título de la Premier League la temporada pasada, el primero del club en 22 años. Arteta dijo que seguir en el club es "un privilegio", según Relevo, y la BBC recogió que para él esto es "solo el comienzo".
La meta que le falta es la Champions. El Arsenal quedó eliminado en semifinales la temporada pasada ante el PSG, que terminó como campeón, según Relevo. En esta edición empezó con un triunfo 1-0 en Nápoles.
En la Premier, el Arsenal es segundo con 12 puntos, tres menos que el Manchester City, que ganó sus cinco partidos. Pero el equipo de Arteta llega tras una dura derrota: cayó 3-0 ante el Brighton el sábado 19 de septiembre.
Hincapié y Caicedo buscan su revancha
Los dos ecuatorianos de la Premier han tenido un mal inicio de temporada, por razones distintas, según Ecuavisa.
- Piero Hincapié (Arsenal): suma solo 32 minutos en la liga, 9 ante el Coventry y 23 ante el Chelsea, porque compite por el lateral izquierdo con Riccardo Calafiori. Fue suplente sin jugar ante Aston Villa, Sunderland y Brighton. Pero Arteta lo puso de titular los 90 minutos en la victoria 1-0 sobre el Napoli en la Champions.
- Moisés Caicedo (Chelsea): no juega desde el domingo 30 de agosto, cuando entró al minuto 68 ante el Brighton y salió lesionado 14 minutos después. Una molestia en la pantorrilla lo dejó fuera de cuatro partidos del Chelsea y de la última fecha FIFA con Ecuador.
Caicedo podría volver el sábado ante el Bournemouth, según Ecuavisa y el diario londinense Evening Standard. Le hace falta al Chelsea de Xabi Alonso, que es décimo con 7 puntos y perdió 3-0 ante el Brentford en su último partido.
Barcelona, favorito en la Champions según los mercados de predicción
Los mercados de predicción le dan al Barcelona un 22.5% de probabilidad de ganar la Champions 2027, según CriptoTendencias. Una captura de Polymarket del jueves 8 de octubre, citada por Cryptonews, ubica detrás al Bayern Múnich (14.5%), el Arsenal (13.5%), el PSG (12.5%), el Real Madrid (10.5%) y el Manchester City (6.5%).
No es una certeza: significa que el mercado le da al Barcelona menos de una posibilidad entre cuatro. Pero el equipo azulgrana llega en gran forma:
- Lidera LaLiga con puntaje perfecto: 7 victorias en 7 partidos y 21 puntos, cinco más que el Atlético de Madrid y el Betis.
- Goleó 5-1 al Feyenoord en la primera fecha de la Champions.
- El Real Madrid es cuarto con 15 puntos, tras perder 2-1 ante el Atlético en el derbi del domingo 20 de septiembre.
Cómo van las otras grandes ligas
- Alemania: el Borussia Dortmund lidera con puntaje perfecto (12 puntos), dos más que el Bayern Múnich, que goleó 7-0 al Union Berlin en su último partido.
- Italia: triple empate en la cima con 13 puntos entre la Roma, el Inter y la Lazio. La Roma y el Inter empataron 2-2 en la última fecha.
- Francia: el Mónaco manda con 13 puntos. El PSG, campeón de Europa, es sexto con 8, aunque le ganó 2-1 al Marsella en el clásico.
- Portugal: el Porto suma siete victorias en siete partidos y le ganó 3-1 al Benfica, que es segundo con 16 puntos.
Partidos para seguir (hora del Este)
- Sábado 10 de octubre, 7:30 a.m.: Arsenal vs. Leeds United.
- Sábado 10, 10:00 a.m.: Chelsea vs. Bournemouth.
- Sábado 10, 12:30 p.m.: Barcelona vs. Getafe.
- Domingo 11, 11:30 a.m.: Liverpool vs. Manchester City.
- Martes 13, 3:00 p.m.: Arsenal vs. Lille y Galatasaray vs. Barcelona, Champions League.
- Miércoles 14, 3:00 p.m.: Manchester City vs. PSG, Champions League.
Fuentes
- Arsenal.com: Mikel Arteta firma nuevo contrato
- Relevo: Arteta renueva con el Arsenal hasta 2030
- BBC Sport: Arteta firma hasta 2030
- AP: Arteta renueva con el Arsenal
- Ecuavisa: Hincapié y Caicedo buscan revancha en la Premier League
- Evening Standard: parte médico del Chelsea
- CriptoTendencias: mercados de predicción y la Champions
- Cryptonews: probabilidades de Polymarket para la Champions
- ESPN: Brighton 3-0 Arsenal
- ESPN: Napoli 0-1 Arsenal
- ESPN: Chelsea 4-3 Brighton
- ESPN: Sevilla 1-3 Barcelona
- ESPN: Barcelona 5-1 Feyenoord
- ESPN: tabla de la Premier League
- ESPN: tabla de LaLiga
- ESPN: tabla de la Bundesliga
- ESPN: tabla de la Serie A
- ESPN: tabla de la Ligue 1
- ESPN: tabla de la Liga de Portugal
Datos consultados el 8 de octubre de 2026.