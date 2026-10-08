El fútbol europeo vuelve este fin de semana tras casi tres semanas de parón por las fechas FIFA, y llega con noticias: el Arsenal renovó a Mikel Arteta hasta 2030, el Barcelona es el gran favorito de los mercados de predicción para ganar la Champions y los ecuatorianos Piero Hincapié y Moisés Caicedo buscan recuperar su lugar en la Premier League.

Las grandes ligas regresan el sábado 10 y el domingo 11 de octubre. La última jornada se jugó del 18 al 20 de septiembre.

La Champions League vuelve el martes 13 de octubre con la segunda fecha de la fase de liga.

Por qué importa: octubre trae tres fechas de Champions y duelos directos entre candidatos, como el PSG vs. Barcelona del martes 20 y el Bayern vs. Arsenal del miércoles 21. Las tablas pueden cambiar rápido.

Arteta renueva con el Arsenal hasta 2030

El Arsenal anunció el miércoles 7 de octubre que Arteta firmó un nuevo contrato hasta junio de 2030. El técnico español, que llegó al club en diciembre de 2019, llevó al Arsenal al título de la Premier League la temporada pasada, el primero del club en 22 años. Arteta dijo que seguir en el club es "un privilegio", según Relevo, y la BBC recogió que para él esto es "solo el comienzo".

La meta que le falta es la Champions. El Arsenal quedó eliminado en semifinales la temporada pasada ante el PSG, que terminó como campeón, según Relevo. En esta edición empezó con un triunfo 1-0 en Nápoles.

En la Premier, el Arsenal es segundo con 12 puntos, tres menos que el Manchester City, que ganó sus cinco partidos. Pero el equipo de Arteta llega tras una dura derrota: cayó 3-0 ante el Brighton el sábado 19 de septiembre.

Hincapié y Caicedo buscan su revancha

Los dos ecuatorianos de la Premier han tenido un mal inicio de temporada, por razones distintas, según Ecuavisa.