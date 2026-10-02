La Francia de Zidane ganó sus dos partidos; la Italia de Mancini goleó 4-1 a Turquía. Juegan el viernes 2 de octubre, 2:45 p.m. ET, en Saint-Denis.

Francia e Italia se enfrentan hoy el viernes 2 de octubre en el Stade de France, en Saint-Denis, en la tercera fecha del Grupo A1 de la Liga de Naciones. El partido empieza a las 8:45 p.m. hora local (2:45 p.m. hora del Este). Las dos selecciones estrenan técnico: Zinedine Zidane en Francia y Roberto Mancini, en su segunda etapa, en Italia.

Francia: dos partidos, dos victorias 1-0

Turquía 0-1 Francia (25 de septiembre, Izmit): en el debut de Zidane, Kylian Mbappé marcó el único gol con asistencia de Michael Olise, pero salió del partido con una lesión en la rodilla izquierda.

en el debut de Zidane, Kylian Mbappé marcó el único gol con asistencia de Michael Olise, pero salió del partido con una lesión en la rodilla izquierda. Bélgica 0-1 Francia (28 de septiembre, Bruselas): Olise entró de cambio y, al 88', recibió un pase de Rayan Cherki, arrancó desde antes de la mitad de la cancha y anotó el gol de la victoria.

Italia: de la derrota en Roma a la goleada en Bursa

Italia 0-2 Bélgica (25 de septiembre, Roma): Mancini perdió en su regreso al Stadio Olimpico. Mika Godts marcó al 20' y Dodi Lukébakio sentenció en el segundo tiempo.

Mancini perdió en su regreso al Stadio Olimpico. Mika Godts marcó al 20' y Dodi Lukébakio sentenció en el segundo tiempo. Turquía 1-4 Italia (28 de septiembre, Bursa): Italia anotó tres goles en los primeros 27 minutos: Alessandro Bastoni al 9', Davide Frattesi al 22' y Michael Kayode, en su debut con la selección, al 27'. Alper Yılmaz descontó para Turquía al 46' y Pio Esposito marcó el 4-1 de cabeza al 50'.

Tabla del Grupo A1

Francia: 6 puntos

Bélgica: 3 puntos

Italia: 3 puntos

Turquía: 0 puntos

Después de Saint-Denis, Italia recibe a Turquía en Bolonia el 5 de octubre.

Información: EFE. Resultados y goleadores verificados con reportes oficiales de los partidos.