Hoy – Francia vs. Italia: la Francia perfecta de Zidane recibe a la Italia de Mancini en la Liga de Naciones
La Francia de Zidane ganó sus dos partidos; la Italia de Mancini goleó 4-1 a Turquía. Juegan el viernes 2 de octubre, 2:45 p.m. ET, en Saint-Denis.
Por Redacción MundoNow
Publicado el02/10/2026 a las 11:56
Francia e Italia se enfrentan hoy el viernes 2 de octubre en el Stade de France, en Saint-Denis, en la tercera fecha del Grupo A1 de la Liga de Naciones. El partido empieza a las 8:45 p.m. hora local (2:45 p.m. hora del Este). Las dos selecciones estrenan técnico: Zinedine Zidane en Francia y Roberto Mancini, en su segunda etapa, en Italia.
Francia: dos partidos, dos victorias 1-0
- Turquía 0-1 Francia (25 de septiembre, Izmit): en el debut de Zidane, Kylian Mbappé marcó el único gol con asistencia de Michael Olise, pero salió del partido con una lesión en la rodilla izquierda.
- Bélgica 0-1 Francia (28 de septiembre, Bruselas): Olise entró de cambio y, al 88', recibió un pase de Rayan Cherki, arrancó desde antes de la mitad de la cancha y anotó el gol de la victoria.
Italia: de la derrota en Roma a la goleada en Bursa
- Italia 0-2 Bélgica (25 de septiembre, Roma): Mancini perdió en su regreso al Stadio Olimpico. Mika Godts marcó al 20' y Dodi Lukébakio sentenció en el segundo tiempo.
- Turquía 1-4 Italia (28 de septiembre, Bursa): Italia anotó tres goles en los primeros 27 minutos: Alessandro Bastoni al 9', Davide Frattesi al 22' y Michael Kayode, en su debut con la selección, al 27'. Alper Yılmaz descontó para Turquía al 46' y Pio Esposito marcó el 4-1 de cabeza al 50'.
Tabla del Grupo A1
- Francia: 6 puntos
- Bélgica: 3 puntos
- Italia: 3 puntos
- Turquía: 0 puntos
Después de Saint-Denis, Italia recibe a Turquía en Bolonia el 5 de octubre.
Información: EFE. Resultados y goleadores verificados con reportes oficiales de los partidos.