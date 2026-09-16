James Rodríguez dice adiós a Colombia

James Rodríguez puso fin este martes a una de las etapas más importantes de su carrera al anunciar su retiro de la Selección Colombia después de 15 años defendiendo la camiseta de su país.

El mediocampista se despide de la Tricolor después de disputar 131 partidos, marcar 31 goles y participar en tres Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y el Mundial 2026.

James también deja la selección como uno de los futbolistas más importantes de su historia reciente y como una figura que durante más de una década llevó el número 10 y ejerció como capitán.

Brasil 2014 cambió la carrera de James Rodríguez

Uno de los momentos que marcó para siempre su trayectoria llegó durante el Mundial de Brasil 2014.

James terminó como máximo goleador del torneo con seis anotaciones y se convirtió en una de las grandes figuras de aquella Copa del Mundo.

Su espectacular actuación disparó su carrera internacional y, después del Mundial, dejó el Mónaco para fichar por el Real Madrid.

Además de Brasil 2014, James representó a Colombia en los Mundiales de Rusia 2018 y 2026.

También disputó cinco ediciones de la Copa América: 2015, 2016, 2019, 2021 y 2024.

Precisamente en la Copa América 2024 volvió a mostrar una de sus mejores versiones con la selección y fue pieza fundamental del equipo colombiano que alcanzó la final del torneo.