James Rodríguez dice adiós a Colombia
Publicado el16/09/2026 a las 06:32
James Rodríguez puso fin este martes a una de las etapas más importantes de su carrera al anunciar su retiro de la Selección Colombia después de 15 años defendiendo la camiseta de su país.
El mediocampista se despide de la Tricolor después de disputar 131 partidos, marcar 31 goles y participar en tres Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y el Mundial 2026.
James también deja la selección como uno de los futbolistas más importantes de su historia reciente y como una figura que durante más de una década llevó el número 10 y ejerció como capitán.
Brasil 2014 cambió la carrera de James Rodríguez
Uno de los momentos que marcó para siempre su trayectoria llegó durante el Mundial de Brasil 2014.
James terminó como máximo goleador del torneo con seis anotaciones y se convirtió en una de las grandes figuras de aquella Copa del Mundo.
Su espectacular actuación disparó su carrera internacional y, después del Mundial, dejó el Mónaco para fichar por el Real Madrid.
Además de Brasil 2014, James representó a Colombia en los Mundiales de Rusia 2018 y 2026.
También disputó cinco ediciones de la Copa América: 2015, 2016, 2019, 2021 y 2024.
Precisamente en la Copa América 2024 volvió a mostrar una de sus mejores versiones con la selección y fue pieza fundamental del equipo colombiano que alcanzó la final del torneo.
James explica por qué decidió retirarse
El mediocampista anunció su decisión mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales.
“Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la Selección Colombia”, expresó James.
El futbolista explicó que vestir la camiseta de su país representó mucho más que disputar partidos internacionales.
“Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha entendí que no solamente jugaba por mí, jugaba por mi familia, mis compañeros y millones de colombianos que soñaban con todos nosotros”, señaló.
El orgullo de llevar el número 10 de Colombia
James también recordó lo que significó utilizar uno de los dorsales más emblemáticos de la selección y convertirse en capitán de la Tricolor.
“Tuve el honor de llevar la camiseta número 10 y también la cinta de capitán. Siempre intenté hacerlo con respeto, responsabilidad y entendiendo lo que significaba representar a Colombia. Hubo días buenos y otros difíciles, pero nunca dejé de sentir orgullo por estos colores”, agregó.
James da paso a una nueva generación
Su última participación en una Copa del Mundo llegó en 2026.
Después de ese recorrido, James decidió cerrar su ciclo internacional y abrir paso a los futbolistas que encabezarán la próxima generación de Colombia.
El mediocampista reconoció que ahora “vienen nuevas generaciones, nuevos jugadores, nuevos sueños” y deseó éxito a quienes continuarán defendiendo la camiseta colombiana.
“Me voy tranquilo porque lo dejé absolutamente todo, gracias por cada recuerdo, por cada abrazo y por cada momento. Muchas gracias Selección Colombia y gracias Colombia”, concluyó.
La despedida pone punto final a una etapa de 15 años en la que James Rodríguez pasó de ser una joven promesa a convertirse en uno de los grandes referentes de la historia de la Selección Colombia.