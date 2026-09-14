Chivas aplasta a Pumas, toma el liderato y llega encendido al Clásico Nacional

Las Chivas se convirtieron en el nuevo líder del Apertura 2026 de la Liga MX después de golear 3-0 a Pumas en un partido correspondiente a la Jornada 8.

El Guadalajara llegó a 17 puntos y saltó a la primera posición de la clasificación justo antes de disputar uno de los encuentros más importantes de su calendario: el Clásico Nacional ante el América.

Santiago Sandoval golpeó muy temprano

El Rebaño necesitó apenas tres minutos para abrir el marcador.

Santiago Sandoval apareció dentro del área y conectó un espectacular remate de cabeza que dejó sin posibilidades a Keylor Navas para colocar el 1-0.

Después del gol, Pumas tomó mayor posesión del balón, pero tuvo problemas para transformar ese dominio en oportunidades claras frente al arco del Guadalajara.

Sandoval firmó su doblete

Los Universitarios salieron con mayor agresividad para la segunda mitad y Uriel Antuna estuvo cerca de sorprender con un intento desde prácticamente la media cancha.