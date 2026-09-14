Chivas aplasta a Pumas, toma el liderato y llega encendido al Clásico Nacional
Publicado el14/09/2026 a las 04:24
Las Chivas se convirtieron en el nuevo líder del Apertura 2026 de la Liga MX después de golear 3-0 a Pumas en un partido correspondiente a la Jornada 8.
El Guadalajara llegó a 17 puntos y saltó a la primera posición de la clasificación justo antes de disputar uno de los encuentros más importantes de su calendario: el Clásico Nacional ante el América.
Santiago Sandoval golpeó muy temprano
El Rebaño necesitó apenas tres minutos para abrir el marcador.
Santiago Sandoval apareció dentro del área y conectó un espectacular remate de cabeza que dejó sin posibilidades a Keylor Navas para colocar el 1-0.
Después del gol, Pumas tomó mayor posesión del balón, pero tuvo problemas para transformar ese dominio en oportunidades claras frente al arco del Guadalajara.
Sandoval firmó su doblete
Los Universitarios salieron con mayor agresividad para la segunda mitad y Uriel Antuna estuvo cerca de sorprender con un intento desde prácticamente la media cancha.
Sin embargo, Chivas volvió a golpear.
Al minuto 56, Sandoval apareció nuevamente y colocó el balón en el ángulo para firmar su doblete y aumentar la ventaja del Guadalajara a 2-0.
Chivas sentenció la goleada
El golpe definitivo llegó al minuto 67.
Bryan «Cotorro» González aprovechó otra oportunidad del Rebaño y fusiló a Keylor Navas para establecer el 3-0 definitivo.
Pumas no encontró respuesta y terminó sufriendo una dura derrota que lo dejó en la décima posición de la tabla con 11 unidades.
Chivas llega como líder al Clásico Nacional
La victoria no pudo llegar en mejor momento para el Guadalajara.
Chivas alcanzó los 17 puntos y se colocó como líder del Apertura 2026 antes de enfrentar al América.
El próximo compromiso del Rebaño será el sábado ante las Águilas en el Estadio Banorte, donde llegará con la confianza de una goleada y desde lo más alto de la Liga MX.
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