Luto en el mundo del fútbol: dolorosa muerte conmociona al deporte

Bartina Koeman, esposa del histórico exfutbolista y entrenador neerlandés Ronald Koeman, falleció a los 65 años después de una larga batalla contra el cáncer de mama.

El propio Koeman confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía junto a su esposa y le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

«Con profunda tristeza, pero también con gran orgullo y amor, nos despedimos de mi hermosa esposa, nuestra queridísima madre y abuela», escribió el exentrenador del FC Barcelona.

Bartina Koeman luchaba contra el cáncer desde 2010

Met verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van Bartina Koeman, de vrouw van onze oud-bondscoach Ronald Koeman. We wensen Ronald, hun (klein)kinderen, familie en andere dierbaren heel veel kracht en sterkte toe bij dit grote verlies. 🧡 pic.twitter.com/pLZify00Ws — OnsOranje (@OnsOranje) September 16, 2026

Bartina fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en 2010. Después de someterse a tratamiento logró recuperarse, pero la enfermedad reapareció en 2018.

Años después, el cáncer regresó nuevamente y pasó a ser considerado crónico, obligándola a someterse a diferentes tratamientos.

Su estado de salud también tuvo un impacto importante en los últimos meses de Ronald Koeman como seleccionador de Países Bajos.

Tras la eliminación de la Oranje ante Marruecos en los octavos de final del Mundial 2026, Koeman dejó su cargo para dedicar más tiempo a su esposa y a su familia.