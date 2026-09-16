Luto en el mundo del fútbol: dolorosa muerte conmociona al deporte
Publicado el16/09/2026 a las 06:19
Bartina Koeman, esposa del histórico exfutbolista y entrenador neerlandés Ronald Koeman, falleció a los 65 años después de una larga batalla contra el cáncer de mama.
El propio Koeman confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía junto a su esposa y le dedicó un emotivo mensaje de despedida.
«Con profunda tristeza, pero también con gran orgullo y amor, nos despedimos de mi hermosa esposa, nuestra queridísima madre y abuela», escribió el exentrenador del FC Barcelona.
Bartina Koeman luchaba contra el cáncer desde 2010
Met verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van Bartina Koeman, de vrouw van onze oud-bondscoach Ronald Koeman.
We wensen Ronald, hun (klein)kinderen, familie en andere dierbaren heel veel kracht en sterkte toe bij dit grote verlies. 🧡 pic.twitter.com/pLZify00Ws
— OnsOranje (@OnsOranje) September 16, 2026
Bartina fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en 2010. Después de someterse a tratamiento logró recuperarse, pero la enfermedad reapareció en 2018.
Años después, el cáncer regresó nuevamente y pasó a ser considerado crónico, obligándola a someterse a diferentes tratamientos.
Su estado de salud también tuvo un impacto importante en los últimos meses de Ronald Koeman como seleccionador de Países Bajos.
Tras la eliminación de la Oranje ante Marruecos en los octavos de final del Mundial 2026, Koeman dejó su cargo para dedicar más tiempo a su esposa y a su familia.
El entrenador reconoció entonces que Bartina, pese a atravesar su propia enfermedad, había sido quien lo impulsó a continuar al frente de la selección hasta terminar su participación en la Copa del Mundo.
Barcelona se une al dolor de Ronald Koeman
La noticia provocó numerosas muestras de solidaridad dentro del futbol internacional.
El FC Barcelona, institución en la que Koeman hizo historia tanto como futbolista como entrenador, expresó públicamente sus condolencias al neerlandés y a toda su familia.
La selección de Países Bajos también envió un mensaje de apoyo a Koeman, sus hijos, nietos y demás familiares.
Bartina y Ronald Koeman se casaron en 1985 y tuvieron tres hijos: Ronald Jr., Tim y Debby.
Durante cuatro décadas juntos, Bartina acompañó al neerlandés durante una carrera que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del futbol europeo.
Figuras del futbol despiden a Bartina Koeman
Las muestras de cariño se multiplicaron después de conocerse la noticia.
Exfutbolistas, jugadores y personalidades vinculadas al futbol enviaron mensajes de apoyo a Ronald Koeman y su familia.
La muerte de Bartina llega apenas meses después de que Koeman decidiera alejarse de la selección neerlandesa para concentrarse en su familia después del Mundial 2026.