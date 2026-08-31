Lionel Messi anuncia su retiro “Me vacié, ya no tengo más para dar”
Publicado el31/08/2026 a las 06:20
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y puso fin a una etapa de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste.
El capitán comunicó la decisión a través de un extenso y emotivo mensaje publicado en Instagram, en el que explicó que llevaba tiempo pensando en dar este paso después de la final.
“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, expresó Messi.
Lionel Messi explica por qué deja la Selección Argentina
Messi reconoció que abandonar la Albiceleste representa una de las decisiones más dolorosas de su carrera.
“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, señaló.
El argentino también reivindicó todo lo entregado durante sus años con la selección, incluidos los períodos en los que los grandes títulos internacionales parecían esquivos.
“Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también”, escribió.
Pero fue al explicar los motivos de su retiro cuando dejó una de las frases más contundentes de su despedida.
“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, manifestó.
Messi también dejó claro que su vínculo emocional con Argentina continuará: “Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección”.
El mensaje de Messi para los aficionados argentinos
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El capitán dedicó parte de su despedida a los seguidores que lo acompañaron durante sus 20 años con la Albiceleste.
Messi aseguró que extrañará vivir los partidos desde dentro y anticipó que ahora pasará a acompañar al equipo como un aficionado más.
También agradeció a su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes que formaron parte de su extensa trayectoria con Argentina.
“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes”, expresó.
Messi había escrito su despedida después de la final
El astro argentino reveló además que había preparado el mensaje el 21 de julio, apenas dos días después de la final, pero decidió esperar antes de hacerlo público.
Messi explicó que acontecimientos familiares posteriores terminaron de reafirmar una decisión que ya venía considerando.
Finalmente cerró su despedida con un mensaje cargado de sentimiento: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”.
La decisión pone punto final a una de las etapas más importantes en la historia de la Selección Argentina y cierra el ciclo internacional de uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.