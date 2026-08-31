Lionel Messi anuncia su retiro “Me vacié, ya no tengo más para dar”

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y puso fin a una etapa de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste.

El capitán comunicó la decisión a través de un extenso y emotivo mensaje publicado en Instagram, en el que explicó que llevaba tiempo pensando en dar este paso después de la final.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, expresó Messi.

Lionel Messi explica por qué deja la Selección Argentina

Messi reconoció que abandonar la Albiceleste representa una de las decisiones más dolorosas de su carrera.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, señaló.

El argentino también reivindicó todo lo entregado durante sus años con la selección, incluidos los períodos en los que los grandes títulos internacionales parecían esquivos.

“Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también”, escribió.

Pero fue al explicar los motivos de su retiro cuando dejó una de las frases más contundentes de su despedida.