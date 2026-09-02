Condenan a jugador del Real Madrid por manejar bajo los efectos del alcohol

l defensa del Real Madrid deberá pagar una multa de 14,400 euros y permanecer ocho meses sin conducir después de dar positivo en un control de alcoholemia en Gran Canaria.

El defensa del Real Madrid Raúl Asencio fue condenado a pagar una multa de 14,400 euros, unos 17,000 dólares, y a permanecer ocho meses sin poder conducir tras ser sorprendido al volante bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con información adelantada por Atlántico Hoy y confirmada a EFE por fuentes cercanas al futbolista, un juez de Gran Canaria celebró el pasado 19 de agosto un juicio rápido en el que Asencio reconoció los hechos.

El jugador aceptó la condena solicitada por la Fiscalía y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido.

Raúl Asencio triplicó el límite de alcohol permitido

El incidente ocurrió el 16 de agosto alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando Asencio conducía un Porsche Macan GTS por el sur de Gran Canaria.

El futbolista fue detenido en un control de la Guardia Civil de Tráfico y posteriormente sometido a dos pruebas de alcoholemia.

Los resultados fueron de 0.90 y 0.88 miligramos de alcohol por litro de aire expirado.

Las cifras superaban ampliamente el límite legal de 0.25 mg/l establecido en España.