Condenan a jugador del Real Madrid por manejar bajo los efectos del alcohol
Publicado el02/09/2026 a las 05:54
l defensa del Real Madrid deberá pagar una multa de 14,400 euros y permanecer ocho meses sin conducir después de dar positivo en un control de alcoholemia en Gran Canaria.
El defensa del Real Madrid Raúl Asencio fue condenado a pagar una multa de 14,400 euros, unos 17,000 dólares, y a permanecer ocho meses sin poder conducir tras ser sorprendido al volante bajo los efectos del alcohol.
De acuerdo con información adelantada por Atlántico Hoy y confirmada a EFE por fuentes cercanas al futbolista, un juez de Gran Canaria celebró el pasado 19 de agosto un juicio rápido en el que Asencio reconoció los hechos.
El jugador aceptó la condena solicitada por la Fiscalía y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido.
Raúl Asencio triplicó el límite de alcohol permitido
El incidente ocurrió el 16 de agosto alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando Asencio conducía un Porsche Macan GTS por el sur de Gran Canaria.
El futbolista fue detenido en un control de la Guardia Civil de Tráfico y posteriormente sometido a dos pruebas de alcoholemia.
Los resultados fueron de 0.90 y 0.88 miligramos de alcohol por litro de aire expirado.
Las cifras superaban ampliamente el límite legal de 0.25 mg/l establecido en España.
Otro juicio para el defensa del Real Madrid
La sentencia por conducir bajo los efectos del alcohol se conoce apenas 24 horas antes de que Asencio tenga que comparecer ante la jueza de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria por otro proceso judicial.
El caso está relacionado con un video sexual que presuntamente fue grabado en 2023 en el sur de la isla por tres excompañeros suyos de la cantera del Real Madrid: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García.
Según la información proporcionada, Asencio espera quedar libre en esa vista después de que las dos jóvenes denunciantes confirmen formalmente que lo perdonan por haber mostrado las imágenes a otra persona cuando las recibió en su teléfono celular.
El defensa se habría disculpado en privado con ambas jóvenes y entregado una indemnización.
La nueva comparecencia judicial llega así en un momento complicado para el futbolista, quien acaba de recibir una condena económica y la prohibición de conducir durante ocho meses.