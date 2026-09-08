PSG va por una Champions histórica: los gigantes que quieren destronarlo

PSG Champions League: el bicampeón busca su tercera corona consecutiva, pero Barcelona, Real Madrid, Arsenal y Bayern quieren terminar con su reinado.

Paris Saint-Germain vuelve a comenzar una temporada de UEFA Champions League con una enorme presión sobre sus hombros. Después de conquistar las últimas dos ediciones, el equipo dirigido por Luis Enrique es nuevamente el rival que todos quieren vencer. El conjunto parisino tiene además la posibilidad de alcanzar un logro extraordinario: convertirse en el segundo club capaz de ganar tres Champions consecutivas en este siglo, después de que Real Madrid lo consiguiera entre 2016 y 2018. PSG defendió su corona la temporada pasada al superar al Arsenal en la final y confirmó que su primera consagración europea no había sido un hecho aislado. Mantiene una estructura colectiva consolidada, futbolistas determinantes prácticamente en todas sus líneas y un entrenador que encontró la manera de administrar algunos de los momentos más complicados de las eliminatorias. Sin embargo, mantener semejante dominio durante otra temporada representa un desafío enorme. Barcelona, Real Madrid, Arsenal y Bayern Munich aparecen como las principales amenazas para terminar con el reinado parisino. PSG, el campeón que todos quieren derribar Luis Enrique construyó un equipo que dejó de depender exclusivamente de la acumulación de grandes estrellas para desarrollar un funcionamiento reconocible basado en presión, movilidad, circulación rápida y futbolistas capaces de intercambiar constantemente sus posiciones. Desde la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid, el rendimiento colectivo adquirió todavía más importancia.

Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia aportan desequilibrio en los últimos metros, mientras Vitinha y João Neves manejan buena parte del ritmo desde el mediocampo. Achraf Hakimi y Nuno Mendes agregan profundidad desde los laterales y convierten al conjunto francés en un rival difícil de controlar incluso cuando el adversario consigue cerrarle los espacios interiores. La experiencia acumulada durante las últimas dos campañas también juega a su favor. PSG atravesó eliminatorias en las que no siempre dominó y aprendió a sobrevivir cuando los partidos se alejaron de su plan original. Esa capacidad para responder ante la adversidad suele marcar la diferencia entre un buen equipo y un campeón. El problema será volver a hacerlo. Las diferencias entre los grandes candidatos pueden reducirse a una acción, una lesión, una expulsión o una definición individual. Real Madrid es hasta ahora el único equipo que consiguió conquistar tres Champions consecutivas durante el siglo XXI. Barcelona aparece como la gran amenaza Barcelona es uno de los equipos mejor posicionados para terminar con la hegemonía del PSG.

Hansi Flick desarrolló una estructura competitiva alrededor de una generación joven que dejó de ser solamente una promesa y comenzó a acostumbrarse a competir por los principales títulos. Lamine Yamal, flamante campeón del mundo con España, representa el mayor símbolo de ese crecimiento. Su capacidad para desequilibrar desde la banda, asociarse por dentro y generar oportunidades sin necesidad de que todo el sistema juegue para él le entrega al Barça una herramienta decisiva para las noches más complicadas de Champions. Pau Cubarsí también ganó protagonismo en la última línea y se consolidó entre los defensores jóvenes más importantes del fútbol europeo. El mercado agregó todavía más jerarquía. Rodri llegó desde Manchester City para reforzar el mediocampo, mientras Karim Adeyemi y Anthony Gordon aumentaron las alternativas ofensivas. Barcelona puede acelerar con sus extremos, controlar los partidos mediante la posesión o modificar su estructura dependiendo del rival. El club catalán no conquista la Champions desde 2015. Once años después, vuelve a presentar un plantel capaz de ser considerado candidato por mucho más que su historia. Real Madrid nunca puede descartarse Dejar al Real Madrid fuera de cualquier conversación sobre candidatos a ganar la Champions sería desconocer la historia de la propia competencia.

Ningún club construyó una relación semejante con el torneo y su capacidad para sobrevivir a eliminatorias aparentemente perdidas forma parte de la identidad moderna de la Champions. El regreso de José Mourinho agrega otro elemento a esa conexión. El entrenador portugués conoce perfectamente la presión del Santiago Bernabéu, ganó dos veces la Champions durante su carrera y construyó buena parte de su prestigio alrededor de las grandes eliminatorias europeas. El Madrid también renovó su plantilla. Bernardo Silva aporta experiencia y creatividad, Ibrahima Konaté refuerza la defensa, Marc Cucurella ofrece una alternativa para el lateral izquierdo y Yan Diomande suma velocidad y desequilibrio. Pero posiblemente su principal ventaja no esté representada por ningún futbolista. Real Madrid conoce mejor que nadie cómo cambia esta competición cuando comienzan los cruces directos. Puede atravesar momentos irregulares durante una temporada y transformarse completamente cuando llega una gran noche europea. Arsenal quiere convertir el dolor en su primera Champions Arsenal estuvo a solamente un partido de conquistar la Champions y aquella experiencia cambia por completo su posición entre los candidatos.

Ya no puede presentarse únicamente como un proyecto en crecimiento. Los Gunners disputaron la última final, compitieron contra el PSG y comprobaron que tienen argumentos para llegar hasta el último escalón. Mikel Arteta cuenta con una de las estructuras defensivas más confiables del continente y un mediocampo preparado para enfrentarse a cualquier rival. Declan Rice aporta recuperación, conducción y llegada, mientras Bruno Guimaraes suma agresividad para recuperar el balón y precisión para administrarlo. La gran incógnita será cómo procesa el equipo la derrota anterior. Perder una final puede transformarse en una carga o convertirse en experiencia. Arsenal ya conoce el recorrido, la tensión de las eliminatorias y el margen mínimo que separa una clasificación de una eliminación. Ahora quiere conquistar por primera vez la Champions League. Bayern Munich tiene armas para recuperar Europa Bayern Munich estuvo cerca de eliminar al PSG en la última edición y vuelve a formar parte del primer grupo de aspirantes.

Su candidatura comienza con una delantera que combina gol, velocidad y capacidad para resolver partidos con pocas oportunidades. Harry Kane continúa como referencia ofensiva, aunque su influencia supera ampliamente la definición. Puede retroceder para participar en la circulación, liberar espacios para los extremos y encontrar compañeros entre líneas. Michael Olise agrega creatividad y uno contra uno, mientras Luis Díaz aporta aceleración y agresividad para atacar el área desde la izquierda. Cuando los tres consiguen recibir cerca del arco rival, Bayern puede transformar un encuentro equilibrado en cuestión de minutos. La experiencia institucional también juega a su favor. El gigante alemán está acostumbrado a competir con la obligación de llegar lejos en Europa y cuenta con un plantel preparado para afrontar varias competiciones simultáneamente. ¿Quién puede detener al PSG? Manchester City continúa dentro del grupo de equipos con suficientes recursos para llegar lejos y la Champions siempre puede producir algún candidato inesperado. Sin embargo, Barcelona, Real Madrid, Arsenal y Bayern Munich aparecen inicialmente como las amenazas más importantes para el PSG. El conjunto de Luis Enrique comenzará delante de todos por una razón sencilla: es el bicampeón.