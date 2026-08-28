Barcelona vs. Rayo Vallecano: a qué hora juegan y dónde ver en Estados Unidos
Publicado el28/08/2026 a las 09:56
El FC Barcelona recibe al Rayo Vallecano este lunes 31 de agosto en el Spotify Camp Nou por la Jornada 3 de LaLiga 2026/27, en un partido en el que el conjunto blaugrana buscará sumar tres puntos importantes para mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación.
El Barça parte como favorito por la calidad de su plantilla y el factor local, pero tendrá enfrente a un Rayo Vallecano que en las últimas temporadas ha demostrado ser capaz de complicar al conjunto catalán.
Barcelona busca hacerse fuerte en el Camp Nou
El Barcelona llega al encuentro apostando por una propuesta ofensiva basada en la posesión, la presión alta y la velocidad por los costados.
Lamine Yamal aparece nuevamente como una de las principales amenazas del conjunto catalán, acompañado por Raphinha y el resto de un ataque que buscará imponer condiciones desde los primeros minutos.
En defensa, Pau Cubarsí y Ronald Araújo serán piezas importantes para contener las transiciones del Rayo y permitir que el Barça mantenga adelantadas sus líneas durante buena parte del encuentro.
Rayo Vallecano quiere sorprender al Barcelona
El Rayo Vallecano llega a Barcelona con la intención de complicar a uno de los candidatos al título de LaLiga.
El conjunto madrileño puede apostar por el orden defensivo, la intensidad en la recuperación y las transiciones rápidas para intentar aprovechar los espacios que deje el Barcelona.
Álvaro García e Isi Palazón aparecen entre las principales armas del Rayo para generar peligro a la contra.
¿A qué hora juega Barcelona vs. Rayo Vallecano?
Barcelona y Rayo Vallecano se enfrentarán el lunes 31 de agosto de 2026 en el Spotify Camp Nou.
Estos son los horarios del partido:
Estados Unidos (Este): 3:30 p.m. ET
Estados Unidos (Pacífico): 12:30 p.m. PT
México: 1:30 p.m.
España: 9:30 p.m. CEST
¿Dónde ver Barcelona vs. Rayo Vallecano en Estados Unidos?
Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el Barcelona vs. Rayo Vallecano a través de ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App.
En México, el encuentro estará disponible mediante Sky Sports México, Sky+ e izzi.
En España, las opciones indicadas son DAZN España, DAZN LaLiga y Movistar+.
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