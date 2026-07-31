Ter Stegen deja al Barcelona para fichar con Ajax
Publicado el31/07/2026 a las 10:45
Marc-André ter Stegen puso fin este viernes a su concentración con el Barcelona para viajar a Ámsterdam y cerrar su llegada al Ajax, donde jugará la próxima temporada en calidad de cedido.
Por qué importa: La salida del guardameta alemán marca el final de una etapa en el Barcelona y permitirá al Ajax incorporar a un portero con amplia experiencia internacional.
Ter Stegen se despidió del plantel antes de viajar a Ámsterdam
El portero abandonó la concentración azulgrana en St. George Park, el complejo deportivo de la Federación Inglesa ubicado a unos 50 kilómetros de Birmingham.
Antes de partir, Ter Stegen se despidió de sus compañeros y del cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick.
El arquero de 34 años viajará a Países Bajos para completar los últimos detalles de su incorporación al histórico club neerlandés.
La operación se concretará mediante una cesión, pese a que el alemán mantiene contrato con el Barcelona hasta 2028.
Las negociaciones se retrasaron por cuestiones fiscales
El interés del Ajax por Ter Stegen llevaba varias semanas sobre la mesa.
Sin embargo, el acuerdo no pudo cerrarse antes debido a diferencias relacionadas con las obligaciones fiscales que debía asumir el jugador en su nuevo destino.
Una vez resueltos esos aspectos, ambas partes avanzaron para cerrar la cesión.
La salida del guardameta se produjo el mismo día en que el Barcelona continúa su preparación de pretemporada en Inglaterra.
Barcelona afronta su amistoso sin el arquero alemán
Tras completar el entrenamiento matutino, el conjunto dirigido por Hansi Flick quedó listo para disputar un amistoso frente al Birmingham City en el St. Andrew’s Stadium.
Ter Stegen ya no formó parte de la expedición, al haber iniciado su viaje hacia Ámsterdam.
Su salida representa uno de los movimientos más relevantes del mercado para el Barcelona, mientras el club continúa ajustando su plantilla de cara a la nueva temporada.
Ter Stegen deberá superar los últimos trámites para oficializar su cesión al Ajax y posteriormente incorporarse a los entrenamientos del club neerlandés, que espera contar con él lo antes posible.