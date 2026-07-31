Ter Stegen deja al Barcelona para fichar con Ajax

Marc-André ter Stegen puso fin este viernes a su concentración con el Barcelona para viajar a Ámsterdam y cerrar su llegada al Ajax, donde jugará la próxima temporada en calidad de cedido.

Por qué importa: La salida del guardameta alemán marca el final de una etapa en el Barcelona y permitirá al Ajax incorporar a un portero con amplia experiencia internacional.

Ter Stegen se despidió del plantel antes de viajar a Ámsterdam

El portero abandonó la concentración azulgrana en St. George Park, el complejo deportivo de la Federación Inglesa ubicado a unos 50 kilómetros de Birmingham.

Antes de partir, Ter Stegen se despidió de sus compañeros y del cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick.

El arquero de 34 años viajará a Países Bajos para completar los últimos detalles de su incorporación al histórico club neerlandés.

La operación se concretará mediante una cesión, pese a que el alemán mantiene contrato con el Barcelona hasta 2028.

Las negociaciones se retrasaron por cuestiones fiscales