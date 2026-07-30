Nueva camiseta para Leo Messi: así luce (FOTO)

El Inter Miami presentó oficialmente este jueves su tercera equipación para la temporada 2026, un uniforme de color blanco que marca el regreso de este tono al club y que está inspirado en el Nu Stadium, la nueva casa del equipo encabezado por Lionel Messi.

La nueva camiseta busca representar el momento de crecimiento que vive la franquicia desde la llegada del astro argentino y la inauguración de su nuevo estadio.

Un diseño con inspiración arquitectónica

De acuerdo con el comunicado del club, la colección lleva por nombre «Cénit» y simboliza el punto más alto alcanzado por el proyecto deportivo del Inter Miami.

El uniforme destaca por su color blanco, ausente desde 2022, combinado con detalles en rosa, menta y negro.

Además, incorpora un patrón inspirado en las líneas arquitectónicas del techo del Nu Stadium, representando el lugar donde convergen jugadores, aficionados y la ciudad.

Detalles de la nueva equipación