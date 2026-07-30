Nueva camiseta para Leo Messi: así luce (FOTO)
Publicado el30/07/2026 a las 09:54
El Inter Miami presentó oficialmente este jueves su tercera equipación para la temporada 2026, un uniforme de color blanco que marca el regreso de este tono al club y que está inspirado en el Nu Stadium, la nueva casa del equipo encabezado por Lionel Messi.
La nueva camiseta busca representar el momento de crecimiento que vive la franquicia desde la llegada del astro argentino y la inauguración de su nuevo estadio.
Un diseño con inspiración arquitectónica
another Miami original. 💗🌴
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— adidas Football (@adidasfootball) July 30, 2026
De acuerdo con el comunicado del club, la colección lleva por nombre «Cénit» y simboliza el punto más alto alcanzado por el proyecto deportivo del Inter Miami.
El uniforme destaca por su color blanco, ausente desde 2022, combinado con detalles en rosa, menta y negro.
Además, incorpora un patrón inspirado en las líneas arquitectónicas del techo del Nu Stadium, representando el lugar donde convergen jugadores, aficionados y la ciudad.
Detalles de la nueva equipación
El escudo del Inter Miami mantiene sus colores tradicionales, mientras que el logotipo del patrocinador Royal Caribbean aparece en color rosa sobre el pecho.
Las clásicas tres franjas de Adidas, ubicadas en las mangas, también combinan los tonos rosa, menta y negro para completar el diseño.
¿Cuándo debutará la nueva camiseta?
El equipo estrenará la nueva indumentaria este sábado, cuando reciba al Columbus Crew en un partido correspondiente a la jornada 19 de la Major League Soccer (MLS).
Se espera que Lionel Messi sea uno de los principales protagonistas luciendo la nueva camiseta.
El Nu Stadium, el nuevo hogar del Inter Miami
El Nu Stadium fue inaugurado el pasado 4 de abril, en una ceremonia encabezada por los propietarios José y Jorge Mas junto al copropietario David Beckham.
Con este estadio, el Inter Miami dejó atrás seis temporadas jugando en Fort Lauderdale para establecerse definitivamente en su nueva casa, una etapa que el club considera el inicio de una nueva era tanto dentro como fuera de la cancha.
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