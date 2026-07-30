UEFA amenaza con boicotear el Mundial y todas las competiciones de la FIFA

La relación entre la UEFA y la FIFA atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años. El organismo que dirige el fútbol europeo anunció que sus 55 federaciones miembros votaron de manera unánime a favor de boicotear todas las competiciones organizadas por la FIFA mientras siga vigente el plan del presidente Gianni Infantino de permitir la entrada de inversores privados en los ingresos del Mundial.

La decisión representa una amenaza sin precedentes para el futuro de la Copa del Mundo y otros torneos internacionales.

La UEFA rechaza vender los derechos del Mundial

Tras una reunión virtual de sus 55 asociaciones nacionales, la UEFA emitió un contundente comunicado en el que rechazó la propuesta de la FIFA.

«Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que esta propuesta sea abandonada en su totalidad y existan garantías vinculantes de que la FIFA nunca volverá a abrir la propiedad de sus competiciones a intereses privados», señaló el organismo.

La UEFA también defendió que la Copa del Mundo pertenece al fútbol y no debe convertirse en un activo comercial.

«Hay cosas que son demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial pertenece al fútbol. Siempre será así.»

Asia también expresa preocupación

La oposición al proyecto de Infantino comenzó a extenderse fuera de Europa.

El presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, envió una carta a sus federaciones miembro advirtiendo que las acciones de la FIFA podrían debilitar el sistema del fútbol continental.

Según el dirigente asiático, cualquier iniciativa de este tipo necesita el respaldo de todas las confederaciones, algo que actualmente no existe.

¿En qué consiste el proyecto de la FIFA?

De acuerdo con la información difundida, la FIFA busca crear una nueva entidad denominada FIFA Forward Enterprise (FFE).

El proyecto estaría valorado en unos 20,000 millones de dólares y contaría con una inversión inicial cercana a 4,200 millones de dólares provenientes del fondo estadounidense Thrive Eternal, vinculado al empresario Joshua Kushner.

Infantino habría sostenido conversaciones con inversionistas en Estados Unidos durante los últimos meses para concretar la operación.

La oferta para convencer a las federaciones

La FIFA estableció como fecha límite el 19 de septiembre para que las 211 federaciones nacionales decidan si respaldan la propuesta.

Como incentivo, Infantino ofreció:

Un pago inicial de 20 millones de dólares por federación.

por federación. Duplicar el financiamiento básico para el siguiente ciclo de cuatro años, pasando de 10 a 20 millones de dólares .

. Proyectar que cada federación recibiría alrededor de 86 millones de dólares hasta 2038, frente a los aproximadamente 36 millones previstos actualmente.

CONCACAF también cuestiona el proceso

La CONCACAF, integrada por 35 federaciones nacionales, también manifestó reservas sobre el proyecto.

El organismo expresó estar «profundamente preocupado por la falta de debido proceso» en la forma en que la iniciativa fue presentada por la FIFA.

El futuro de Infantino también está en juego

La polémica surge cuando Gianni Infantino se prepara para buscar en marzo próximo un cuarto y último mandato al frente de la FIFA, que lo mantendría en el cargo hasta 2031.

Según el reporte, algunos dirigentes consideran que el presidente suizo aspira posteriormente a desempeñar un papel similar al de comisionado dentro de la futura FIFA Forward Enterprise, una vez concluya su gestión al frente del máximo organismo del fútbol mundial.