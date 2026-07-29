Pareja deportada de EE.UU. es asesinada en Guatemala
Publicado el29/07/2026 a las 08:12
Lo que debía ser un nuevo comienzo para una familia guatemalteca terminó en una tragedia que ha generado conmoción tanto en Guatemala como entre la comunidad migrante en Estados Unidos.
Nixon Giovanni Pérez Paz y Glendy Marisol González de la Cruz fueron encontrados asesinados en un cañaveral pocas semanas después de reencontrarse en Guatemala, luego de que él fuera deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Su bebé fue hallado con vida
De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, la pareja fue localizada con las manos y los pies atados, amordazada y con impactos de bala. Ambos presentaban además signos de violencia física.
Junto al cuerpo de Glendy fue encontrada su hija de apenas 14 meses, quien sobrevivió al ataque. La menor lloraba y presentaba síntomas de deshidratación, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen.
La familia había regresado tras una deportación
Nixon Pérez Paz había sido deportado meses antes por ICE luego de ser detenido en Overland, Missouri.
Semanas después, Glendy decidió regresar voluntariamente a Guatemala junto a sus hijas para reunirse con su esposo, motivada por el temor a ser detenida en Estados Unidos y separada de su familia, mientras mantenía una solicitud de asilo en trámite.
Salieron de casa y nunca regresaron
Según relató Rolando Pérez Paz, hermano de Nixon, ambos salieron de su vivienda el 20 de julio para registrar una motocicleta en una comunidad cercana.
Tras perder contacto con ellos, la familia reportó su desaparición. Días después, las autoridades localizaron sus cuerpos.
El crimen dejó huérfanas a tres niñas, quienes ahora permanecen bajo el cuidado de familiares.
El caso reabre el debate migratorio
El asesinato provocó reacciones entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que consideran el caso un reflejo de las consecuencias que enfrentan algunas familias tras ser obligadas a regresar a sus países de origen.
Por su parte, ICE sostuvo que Nixon Pérez Paz fue deportado por permanecer de manera irregular en Estados Unidos y afirmó que sus operativos forman parte de la política migratoria vigente.
Mientras tanto, la investigación en Guatemala continúa y, hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por el doble homicidio.
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