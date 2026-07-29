Pareja deportada de EE.UU. es asesinada en Guatemala

Lo que debía ser un nuevo comienzo para una familia guatemalteca terminó en una tragedia que ha generado conmoción tanto en Guatemala como entre la comunidad migrante en Estados Unidos.

Nixon Giovanni Pérez Paz y Glendy Marisol González de la Cruz fueron encontrados asesinados en un cañaveral pocas semanas después de reencontrarse en Guatemala, luego de que él fuera deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Su bebé fue hallado con vida

De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, la pareja fue localizada con las manos y los pies atados, amordazada y con impactos de bala. Ambos presentaban además signos de violencia física.

Junto al cuerpo de Glendy fue encontrada su hija de apenas 14 meses, quien sobrevivió al ataque. La menor lloraba y presentaba síntomas de deshidratación, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen.

La familia había regresado tras una deportación

Nixon Pérez Paz había sido deportado meses antes por ICE luego de ser detenido en Overland, Missouri.

Semanas después, Glendy decidió regresar voluntariamente a Guatemala junto a sus hijas para reunirse con su esposo, motivada por el temor a ser detenida en Estados Unidos y separada de su familia, mientras mantenía una solicitud de asilo en trámite.