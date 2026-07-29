Trump presiona para aprobar una ley que dificultaría el voto de millones de mujeres

La iniciativa sigue estancada en el Senado, pero el presidente exige que los legisladores no salgan de vacaciones hasta aprobarla.

Organizaciones electorales advierten que las nuevas reglas podrían afectar especialmente a mujeres casadas que cambiaron su apellido y a millones de votantes sin documentos específicos.

Trump intensificó la presión sobre el Senado para aprobar la SAVE America Act, un proyecto de ley que impondría nuevos requisitos para registrarse y votar en las elecciones federales.

El presidente pidió al líder de la mayoría republicana, John Thune, cancelar el receso legislativo de agosto hasta lograr su aprobación, pese a que el partido aún no reúne los votos necesarios para avanzar con la medida, según informaron AP y PBS.

Por qué es importante: Aunque la propuesta busca exigir pruebas de ciudadanía para votar, críticos sostienen que podría crear nuevos obstáculos para millones de estadounidenses, especialmente mujeres que cambiaron su apellido tras casarse.

El principal impacto recaería sobre mujeres con apellidos distintos a sus documentos de nacimiento

La SAVE America Act exigiría que quienes se registren para votar presenten documentos como un pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento para demostrar su ciudadanía. Además, también impondría nuevos requisitos de identificación al momento de emitir el voto.

Diversos expertos electorales y organizaciones como Campaign Legal Center (CLC) sostienen que el problema no es únicamente la exigencia documental, sino que muchas personas no cuentan con documentos que coincidan con su identidad legal actual.

En el caso de millones de mujeres casadas, el certificado de nacimiento suele conservar el apellido de soltera, mientras que la licencia de conducir, la identificación estatal o el registro electoral reflejan el apellido del matrimonio.