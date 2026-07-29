Trump presiona para aprobar una ley que dificultaría el voto de millones de mujeres
Publicado el28/07/2026 a las 20:08
La iniciativa sigue estancada en el Senado, pero el presidente exige que los legisladores no salgan de vacaciones hasta aprobarla.
Organizaciones electorales advierten que las nuevas reglas podrían afectar especialmente a mujeres casadas que cambiaron su apellido y a millones de votantes sin documentos específicos.
Trump intensificó la presión sobre el Senado para aprobar la SAVE America Act, un proyecto de ley que impondría nuevos requisitos para registrarse y votar en las elecciones federales.
El presidente pidió al líder de la mayoría republicana, John Thune, cancelar el receso legislativo de agosto hasta lograr su aprobación, pese a que el partido aún no reúne los votos necesarios para avanzar con la medida, según informaron AP y PBS.
Por qué es importante: Aunque la propuesta busca exigir pruebas de ciudadanía para votar, críticos sostienen que podría crear nuevos obstáculos para millones de estadounidenses, especialmente mujeres que cambiaron su apellido tras casarse.
El principal impacto recaería sobre mujeres con apellidos distintos a sus documentos de nacimiento
La SAVE America Act exigiría que quienes se registren para votar presenten documentos como un pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento para demostrar su ciudadanía. Además, también impondría nuevos requisitos de identificación al momento de emitir el voto.
Diversos expertos electorales y organizaciones como Campaign Legal Center (CLC) sostienen que el problema no es únicamente la exigencia documental, sino que muchas personas no cuentan con documentos que coincidan con su identidad legal actual.
En el caso de millones de mujeres casadas, el certificado de nacimiento suele conservar el apellido de soltera, mientras que la licencia de conducir, la identificación estatal o el registro electoral reflejan el apellido del matrimonio.
- El dato: Campaign Legal Center estima que más de 21 millones de estadounidenses no tienen acceso inmediato a los documentos que exigiría la legislación.
- A quién podría afectar: Mujeres que cambiaron legalmente su apellido, adultos mayores, estudiantes y personas que no poseen pasaporte.
Trump exige acelerar la ley pese a que no existen los votos suficientes
En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que el Senado no debería abandonar Washington hasta aprobar la legislación.
«John Thune no debería permitir que el Senado abandone la ciudad hasta aprobar la SAVE America Act o, mejor aún, eliminar el filibusterismo», escribió el mandatario.
El filibusterismo es la regla del Senado que obliga a reunir 60 votos para aprobar la mayoría de las leyes.
Los republicanos cuentan actualmente con 53 senadores, por lo que necesitan apoyo demócrata o modificar las reglas parlamentarias.
Según AP y PBS, Thune respondió que solo respaldaría cancelar el receso si existiera una ruta real para aprobar la iniciativa.
- La realidad política: El propio liderazgo republicano reconoce que hoy no tiene los votos necesarios.
- Lo que sigue: El Senado tiene previsto iniciar su receso de agosto el 7 de agosto, salvo que cambie el calendario legislativo.
El debate enfrenta seguridad electoral contra acceso al voto
Trump sostiene que la SAVE America Act ayudaría a evitar que personas no ciudadanas participen en las elecciones y ha convertido la iniciativa en una de sus principales prioridades legislativas antes de los comicios de mitad de mandato.
Sin embargo, organizaciones defensoras del derecho al voto recuerdan que ya existen leyes federales que obligan a cada persona a declarar bajo pena de prisión que es ciudadana estadounidense al registrarse para votar.
Campaign Legal Center afirma que la propuesta también reduciría significativamente el registro por correo, obligaría a modificar los sistemas de inscripción en línea y facilitaría depuraciones frecuentes de los padrones electorales mediante bases de datos que, según la organización, contienen errores.
La diferencia: Los defensores de la ley aseguran que fortalecería la confianza en las elecciones; sus críticos sostienen que dificultaría el voto de ciudadanos elegibles sin demostrar un aumento comprobado del fraude electoral.
Qué puede pasar ahora: Mientras Trump mantiene la presión sobre los senadores republicanos, la iniciativa permanece bloqueada en el Senado y aún no tiene una fecha definida para una votación.
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FUENTE: Campaign Legal Center (CLC) / PBS News