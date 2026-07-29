¿Cuáles son los nuevos requisitos para la Green Card por matrimonio en el 2026?

Entrevistas ahora son obligatorias

Más pruebas del matrimonio

Revise bien su expediente

Obtener la residencia permanente por matrimonio en Estados Unidos ahora implica un proceso más estricto, luego de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) endureciera sus directrices para quienes buscan una Green Card mediante este vínculo familiar.

Las nuevas medidas eliminan beneficios que antes estaban disponibles para algunas parejas y aumentan la revisión de los expedientes, por lo que conocer los requisitos actualizados puede marcar la diferencia entre un trámite exitoso y uno con retrasos o complicaciones.

USCIS exige entrevistas presenciales para todas las parejas sin excepción

El cambio más importante: La implementado este año es la eliminación de las exenciones de entrevistas para las solicitudes de Green Card por matrimonio.

En el pasado, algunas parejas con varios años de casadas o con hijos en común podían quedar exentas de comparecer ante un oficial migratorio.

Ahora, USCIS exige que ambos cónyuges asistan a una entrevista presencial para demostrar que su matrimonio es auténtico.

Este mayor nivel de supervisión coincide con un incremento en el escrutinio de las solicitudes de residencia permanente por matrimonio.

De acuerdo con la información difundida, también han aumentado las denegaciones de residencia debido a políticas que fortalecen la revisión de los casos y amplían el cruce de información entre bases de datos gubernamentales.