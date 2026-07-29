¿Cuáles son los nuevos requisitos para la Green Card por matrimonio en el 2026?
Publicado el28/07/2026 a las 17:14
- Entrevistas ahora son obligatorias
- Más pruebas del matrimonio
- Revise bien su expediente
Obtener la residencia permanente por matrimonio en Estados Unidos ahora implica un proceso más estricto, luego de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) endureciera sus directrices para quienes buscan una Green Card mediante este vínculo familiar.
Las nuevas medidas eliminan beneficios que antes estaban disponibles para algunas parejas y aumentan la revisión de los expedientes, por lo que conocer los requisitos actualizados puede marcar la diferencia entre un trámite exitoso y uno con retrasos o complicaciones.
USCIS exige entrevistas presenciales para todas las parejas sin excepción
El cambio más importante: La implementado este año es la eliminación de las exenciones de entrevistas para las solicitudes de Green Card por matrimonio.
En el pasado, algunas parejas con varios años de casadas o con hijos en común podían quedar exentas de comparecer ante un oficial migratorio.
Ahora, USCIS exige que ambos cónyuges asistan a una entrevista presencial para demostrar que su matrimonio es auténtico.
Este mayor nivel de supervisión coincide con un incremento en el escrutinio de las solicitudes de residencia permanente por matrimonio.
De acuerdo con la información difundida, también han aumentado las denegaciones de residencia debido a políticas que fortalecen la revisión de los casos y amplían el cruce de información entre bases de datos gubernamentales.
Los tiempos de espera también pueden afectar a miles de familias
Las nuevas directrices tienen un impacto directo para las familias que realizan este trámite en distintas partes del país, incluida la comunidad hispana de Atlanta y otras zonas metropolitanas de Georgia.
Según la información de referencia, el procesamiento del Formulario I-130 (Petición de Familiar Extranjero) para cónyuges de ciudadanos estadounidenses puede alcanzar hasta 59.5 meses en algunas oficinas.
En cambio, las solicitudes concurrentes del Formulario I-485 (Ajuste de Estatus) presentadas dentro de Estados Unidos tienen un tiempo promedio de resolución de entre 8 y 9 meses.
Ante estos plazos, USCIS recomienda preparar cuidadosamente toda la documentación para reducir el riesgo de retrasos o notificaciones relacionadas con el expediente.
Estos son algunos de los documentos y aspectos que recomienda revisar USCIS
Para fortalecer una solicitud de residencia por matrimonio, las autoridades aconsejan presentar evidencia sólida desde el primer envío.
Entre los principales documentos y recomendaciones se encuentran:
- Formulario I-693: debe presentarse sellado por un cirujano civil autorizado junto con el Formulario I-485.
- Pruebas de vida en común: contratos de arrendamiento o hipotecas conjuntas, cuentas bancarias compartidas, declaraciones de impuestos y pólizas de seguro donde aparezcan ambos cónyuges.
- Información consistente: verificar que direcciones, registros fiscales y demás datos coincidan en toda la documentación presentada.
La información de referencia también advierte que discrepancias menores en direcciones, redes sociales o registros fiscales pueden derivar en una Solicitud de Evidencia Adicional (RFE) o incluso en la denegación del caso.
Qué recomienda USCIS para proteger su solicitud
Ante el mayor nivel de revisión, las autoridades aconsejan conservar copias de todo el expediente presentado durante el trámite.
También recomiendan consultar periódicamente el estado del caso a través del portal oficial de uscis.gov para conocer cualquier actualización o requerimiento adicional.
La información señala además que, si uno de los cónyuges pertenece a un país bajo revisión especial o incluido en una proclama de restricción de viaje, el expediente podría experimentar demoras adicionales conforme al memorando PM-602-0192.
Quienes necesiten orientación sobre los requisitos para obtener la Green Card por matrimonio pueden comunicarse con el Centro de Atención al Cliente de USCIS llamando al 1-800-375-5283.
Para casos complejos o con antecedentes migratorios, la recomendación es consultar con un abogado de inmigración antes de acudir a la cita oficial o presentar la solicitud.
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FUENTE: Telemundo