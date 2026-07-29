ICE intensifica los operativos en aeropuertos de EE. UU., según New York Times
Publicado el28/07/2026 a las 20:25
- ICE opera en aeropuertos
- Detienen visas vencidas
- Agentes trabajan de civil
La Administración del presidente Donald Trump está ampliando los operativos migratorios en aeropuertos de Estados Unidos, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vestidos de civil están arrestando a viajeros con visas vencidas incluso antes de abordar sus vuelos.
El incremento de estas acciones coincide con la estrategia del Gobierno de elevar significativamente el número de detenciones migratorias diarias, mientras crece la preocupación entre inmigrantes que, pese a haber ingresado legalmente al país, enfrentan procesos pendientes o permanecieron más tiempo del permitido por sus visas.
Los aeropuertos se convierten en un nuevo foco de los operativos migratorios
De acuerdo con el New York Times, agentes migratorios han realizado operativos durante las últimas semanas en al menos 15 aeropuertos del país.
Las detenciones han involucrado a ciudadanos de más de una docena de países, incluidos cónyuges de ciudadanos estadounidenses y trabajadores del sector tecnológico.
Según el diario, estos arrestos son posibles gracias a un acuerdo de cooperación entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el ICE.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, defendió la estrategia con una declaración contundente.
«Esta Administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados ya no puedan volar, a menos que sea para deportarse voluntariamente».
El DHS no confirmó si el programa de arrestos ha sido ampliado oficialmente ni reveló cuántas personas han sido detenidas en los aeropuertos por permanecer en el país con visas expiradas.
Sin embargo, estos operativos ocurren mientras la administración busca alcanzar cerca de 2,000 arrestos diarios, aproximadamente el doble del promedio registrado a comienzos de este año.
Casos recientes muestran cómo ocurren las detenciones dentro de los aeropuertos
Uno de los casos más conocidos es el de Chantal Morales Rojas, una ciudadana ecuatoriana de 27 años.
La joven fue detenida el pasado 20 de julio cuando intentaba viajar desde Denver hacia Oakland, California.
Según el reporte, al escanear su pase de abordar se activó una alerta y, pocos minutos después, dos agentes vestidos de civil la interceptaron dentro del aeropuerto.
Morales Rojas había ingresado legalmente a Estados Unidos en 2023 mediante un programa de intercambio.
Antes de que ese programa finalizara, el 4 de enero, presentó una solicitud para permanecer legalmente en el país.
La detención fue grabada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.
Posteriormente, un juez fijó una fianza de US$3,000, y se esperaba su liberación tras la apertura de una campaña en GoFundMe destinada a cubrir sus gastos legales.
Los arrestos alcanzan a personas de distintos países y con procesos migratorios abiertos
Los operativos no se han limitado a una nacionalidad específica.
Otro caso ocurrió en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, donde fue detenida Iryna Gorb, una ciudadana ucraniana que llevaba más de diez años viviendo en California.
La mujer fue arrestada tras regresar de un viaje a Portland.
El senador estatal Scott Wiener informó públicamente sobre el caso y señaló que colaboró para facilitarle asistencia legal.
La detención también fue registrada en video por la concejala de Richmond, Doria Robinson.
Las imágenes muestran a Gorb siendo retenida por agentes dentro del aeropuerto mientras gritaba pidiendo ayuda e insistía en que era ucraniana.
Posteriormente, el DHS afirmó en un comunicado que Gorb había permanecido en Estados Unidos de forma ilegal durante 15 años tras exceder el tiempo autorizado por su visa, por lo que continuará bajo custodia del ICE mientras avanza su proceso de deportación.
Entre los detenidos también figura una mujer originaria de Uganda que utiliza silla de ruedas, padece anemia falciforme y mantiene una solicitud de asilo pendiente, según declaró su abogado al New York Times.
El aumento de estos casos ha generado preocupación entre abogados especializados en inmigración
«En 38 años ejerciendo la abogacía en materia de inmigración, jamás había visto algo así y sé que le está ocurriendo a mucha gente», dijo al diario Charles Kuck, abogado de un ingeniero indio detenido mientras esperaba la prórroga de su permiso de trabajo.
El incremento de los operativos en aeropuertos refleja una nueva fase de la estrategia migratoria de la Administración Trump, en la que los controles ya no se concentran únicamente en operativos en comunidades o centros de trabajo, sino también en terminales aéreas donde miles de personas transitan diariamente, incluso aquellas que ingresaron legalmente al país pero enfrentan complicaciones con su estatus migratorio.
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FUENTE: EFE / The New York Times