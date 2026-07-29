ICE intensifica los operativos en aeropuertos de EE. UU., según New York Times

ICE opera en aeropuertos

Detienen visas vencidas

Agentes trabajan de civil

La Administración del presidente Donald Trump está ampliando los operativos migratorios en aeropuertos de Estados Unidos, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vestidos de civil están arrestando a viajeros con visas vencidas incluso antes de abordar sus vuelos.

El incremento de estas acciones coincide con la estrategia del Gobierno de elevar significativamente el número de detenciones migratorias diarias, mientras crece la preocupación entre inmigrantes que, pese a haber ingresado legalmente al país, enfrentan procesos pendientes o permanecieron más tiempo del permitido por sus visas.

Los aeropuertos se convierten en un nuevo foco de los operativos migratorios

De acuerdo con el New York Times, agentes migratorios han realizado operativos durante las últimas semanas en al menos 15 aeropuertos del país.

Las detenciones han involucrado a ciudadanos de más de una docena de países, incluidos cónyuges de ciudadanos estadounidenses y trabajadores del sector tecnológico.

Según el diario, estos arrestos son posibles gracias a un acuerdo de cooperación entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, defendió la estrategia con una declaración contundente.

«Esta Administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados ya no puedan volar, a menos que sea para deportarse voluntariamente».

El DHS no confirmó si el programa de arrestos ha sido ampliado oficialmente ni reveló cuántas personas han sido detenidas en los aeropuertos por permanecer en el país con visas expiradas.

Sin embargo, estos operativos ocurren mientras la administración busca alcanzar cerca de 2,000 arrestos diarios, aproximadamente el doble del promedio registrado a comienzos de este año.