El arte reemplaza al miedo: así enfrentan familias inmigrantes el impacto de las redadas de ICE en Arizona

Familias inmigrantes en Arizona

Talleres llegan a hogares

Redadas por parte de ICE

Para decenas de familias inmigrantes en Arizona, un pincel y un lienzo se han convertido en algo más que herramientas de expresión: representan una pausa frente al temor constante a las redadas y las deportaciones.

Mientras aumentan los operativos migratorios en el estado, organizaciones comunitarias están llevando talleres de arte directamente a los hogares para apoyar a padres e hijos que viven bajo una presión emocional permanente.

Uno de esos esfuerzos es «La Ristra», un programa creado en Tucson que busca fortalecer la salud mental de las familias inmigrantes a través de actividades artísticas adaptadas a quienes ya no se sienten seguros de salir de casa.

Sus impulsores sostienen que, aunque el arte no cambia la política migratoria, sí ofrece un espacio para recuperar la calma, fortalecer los vínculos familiares y expresar emociones que muchas veces permanecen en silencio.

El miedo a las deportaciones cambió la forma de ayudar a las familias

La iniciativa nació en 2025 dentro de una iglesia del centro de Tucson, donde inicialmente las familias acudían a recibir clases de pintura y convivencia comunitaria.

Sin embargo, el incremento de los operativos migratorios modificó por completo esa dinámica y obligó a los organizadores a replantear el proyecto.

TE PUEDE INTERESAR: Shakira denuncia imágenes creadas con IA y advierte que defenderá su imagen pública

La directora y fundadora de La Ristra, Tita Flores, explicó que muchas personas dejaron de acudir por temor a encontrarse con agentes migratorios durante el trayecto.

«La comunidad inmigrante se encuentra bajo una fuerte presión, bajo una gran angustia y se sienten impotentes porque son fuerzas externas que ellos no pueden controlar», declaró Flores.