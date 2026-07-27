El arte reemplaza al miedo: así enfrentan familias inmigrantes el impacto de las redadas de ICE en Arizona
Publicado el27/07/2026 a las 10:24
- Familias inmigrantes en Arizona
- Talleres llegan a hogares
- Redadas por parte de ICE
Para decenas de familias inmigrantes en Arizona, un pincel y un lienzo se han convertido en algo más que herramientas de expresión: representan una pausa frente al temor constante a las redadas y las deportaciones.
Mientras aumentan los operativos migratorios en el estado, organizaciones comunitarias están llevando talleres de arte directamente a los hogares para apoyar a padres e hijos que viven bajo una presión emocional permanente.
Uno de esos esfuerzos es «La Ristra», un programa creado en Tucson que busca fortalecer la salud mental de las familias inmigrantes a través de actividades artísticas adaptadas a quienes ya no se sienten seguros de salir de casa.
Sus impulsores sostienen que, aunque el arte no cambia la política migratoria, sí ofrece un espacio para recuperar la calma, fortalecer los vínculos familiares y expresar emociones que muchas veces permanecen en silencio.
El miedo a las deportaciones cambió la forma de ayudar a las familias
La iniciativa nació en 2025 dentro de una iglesia del centro de Tucson, donde inicialmente las familias acudían a recibir clases de pintura y convivencia comunitaria.
Sin embargo, el incremento de los operativos migratorios modificó por completo esa dinámica y obligó a los organizadores a replantear el proyecto.
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La directora y fundadora de La Ristra, Tita Flores, explicó que muchas personas dejaron de acudir por temor a encontrarse con agentes migratorios durante el trayecto.
«La comunidad inmigrante se encuentra bajo una fuerte presión, bajo una gran angustia y se sienten impotentes porque son fuerzas externas que ellos no pueden controlar», declaró Flores.
Ahora los talleres llegan directamente hasta los hogares
Ante ese escenario, el programa decidió trasladar las actividades a las viviendas de las familias participantes para evitar que asumieran riesgos innecesarios.
Los voluntarios llevan pinceles, pinturas, lienzos y todos los materiales necesarios para que niños y adultos puedan desarrollar las actividades sin abandonar sus hogares.
«Nosotros vamos (ahora) hasta sus hogares, llevamos los materiales necesarios para que los niños y los padres puedan trabajar», explicó la fundadora.
Flores señaló que muchas familias aceptan inicialmente pensando en sus hijos, quienes con frecuencia tienen dificultades para comprender el ambiente de incertidumbre que enfrentan sus padres.
El arte ayuda a expresar emociones que muchas veces permanecen ocultas
De acuerdo con la impulsora del proyecto, las sesiones han permitido que tanto menores como adultos encuentren una forma distinta de hablar sobre sus preocupaciones.
«A través de los dibujos, los trazos, los colores, los niños encuentran una forma de expresión, lo mismo ocurre con los padres», afirmó.
La organizadora aseguró que el cambio también se refleja en otros aspectos de la vida cotidiana, especialmente entre los menores que participan regularmente.
«Su comportamiento cambió, pusieron más atención en la escuela y la relación con sus padres mejoró», relató sobre algunos de los resultados observados.
El aumento de los arrestos alimenta un «terror psicológico»
La preocupación de estas familias coincide con el incremento de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que reportó cerca de 43,000 arrestos durante junio, un promedio superior a 1,400 detenciones diarias.
En Arizona, un análisis elaborado por CALÓ News y Arizona Luminaria indica que los arrestos migratorios superaron los 6,000 en 2025, casi el triple que el año anterior, ubicando al estado entre los de mayor actividad migratoria del país.
Para Flores, esta situación ha provocado un verdadero «terror psicológico» dentro de muchas comunidades inmigrantes, por lo que considera indispensable atender también el impacto emocional que generan estas políticas.
«La belleza es gratis, el arte es otra forma de alimentar el alma, a veces es la motivación más grande para aliviar nuestro espíritu», sostuvo.
Una madre encuentra en la pintura un respiro frente al miedo
Entre quienes participan en el programa está Irma, una inmigrante mexicana que prefirió mantener en reserva su apellido por motivos de seguridad.
Después de más de veinte años viviendo en Estados Unidos, asegura que la pintura le permite desconectarse, aunque sea por unos minutos, de la preocupación constante por una posible deportación.
«Es difícil de explicar, cuando uno toma el pincel, combinas los colores, por un momento dejas de pensar en los problemas, te relajas, te transportas a otro lugar», relató.
Irma afirma que el programa también fortaleció el vínculo con otras familias que atraviesan situaciones similares y expresó su esperanza de participar en la exhibición artística que La Ristra planea organizar próximamente para mostrar el trabajo realizado por la comunidad migrante, apuntó la agencia de ‘EFE’ y ‘Hola News‘.